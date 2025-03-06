2 день

Чуйский тракт, Гейзерное озеро и марсианские горы

Это первое утро среди гор и от этого очень приятно будет просыпаться. Вокруг первозданная природа и горы. Среди всей этой идиллии мы вкусно позавтракаем и отправляемся далее в еще более красивый Алтай! Сначала мы начнем подниматься по серпантину перевала Чике Таман, где и совершим остановку с прогулкой по седловине и среди лавочек сувениров. Далее проезжаем вторую часть серпантина и окажемся снова около Катуни и ее Бомов.

Бомы - отвесные скалы около Чуйского тракта, где с другой стороны бежит горная река.

И вот мы прибудем к месту силы - слиянию великих рек Чуи и Катуни. Здесь мы проведем какое то время среди легкого шума горных рек, наслаждаясь потрясающим пейзажем.

Дальше на Алтай и выше горы. Вскоре мы окажемся около каменного изваяния Кезер таш, которое было установлено более 2000 лет назад. Также оно показывает, что рядом есть древнее захоронение в курганах. А также наскальные петроглифы. Завершат всю эту картину суслики, бегающие по траве и прячущиеся в норах.

Гейзерное озеро мы посетим через час после каменного изваяния, прогулявшись по деревянной тропе среди пихт и елей. Наш взор будет радовать необычная картина зеленоватого озерца с постоянно меняющимся рисунком дна озера.

Завершит наш второй день путешествия по Алтаю посещение марсианских гор, куда мы отправимся от села Чаган Узун. Здесь мы пересядем на внедорожники и поедем по бездорожью около 5 км к древним окаменелым глинам, которые слагают марсианские горы. Очень яркие краски этого места потрясают воображение. Мы прогуляемся по размытому водой каньону и окажемся на вершине марсианских холмов.

На обратном пути мы посетим Курайскую степь, где под завершение дня сделаем прекрасные снимки на фоне дороги, уходящей в снежные горы. Ну а вечером будем вкусно ужинать и делиться впечатлениями.

