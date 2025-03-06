Описание тура
Тур от туроператора. Мы сделали очень насыщенную, разнообразную программу которая максимально подходит, если вы впервые на Алтай! Потому, что после этого путешествия вы сможете говорить, что видели половину Алтая.
В туре различные активности, такие, как сплав, посещение водопадов, катера, горловое пение от шамана и многое другое.
Увидите снежные горы выше облаков, множество горных рек и необычные ландшафты.
В туре размещаем только на свеже построенных турбазах в домиках с удобствами и без. Трансфер в туре только от проверенного перевозчика по Алтаю.
Программа тура по дням
Прогулка к водопаду
В первый день тура мы встретим тебя с улыбкой на пл Советов в Барнауле. Бережно погрузим вещи в тентованный прицеп и расскажем где можно выпить кофе перед отправкой. Посетить туалет или посетить банкомат.
Первые мгновения тура пройдут по приалтайкой равнине, где поля разных оттенков будут радовать твой взор. Перед городом Бийском мы остановимся на обед. Далее за Бийском нас начнут встречать первые предгорья и первая гора - Бабырган.
Затем мы прибудем в Барангол, где остановимся около турбазы Царская охота. Ведь мы здесь совершим прогулку через подвесной мост над Катунью до прелестного Камышлинского водопада высотой около 12 метров. Тропинка будет идти по хвойному лесу вдоль реки Катунь. Великолепная возможность получить первое расслабление от города.
Дальнейший наш путь пройдет по Чуйскому тракту через самый высокий перевал на тракте - Семинский, где раскинулись пышные кедры. Затем мы прибудем на турбазу Азулу, где будет ожидать отдых среди гор и вкусный ужин.
Чуйский тракт, Гейзерное озеро и марсианские горы
Это первое утро среди гор и от этого очень приятно будет просыпаться. Вокруг первозданная природа и горы. Среди всей этой идиллии мы вкусно позавтракаем и отправляемся далее в еще более красивый Алтай! Сначала мы начнем подниматься по серпантину перевала Чике Таман, где и совершим остановку с прогулкой по седловине и среди лавочек сувениров. Далее проезжаем вторую часть серпантина и окажемся снова около Катуни и ее Бомов.
Бомы - отвесные скалы около Чуйского тракта, где с другой стороны бежит горная река.
И вот мы прибудем к месту силы - слиянию великих рек Чуи и Катуни. Здесь мы проведем какое то время среди легкого шума горных рек, наслаждаясь потрясающим пейзажем.
Дальше на Алтай и выше горы. Вскоре мы окажемся около каменного изваяния Кезер таш, которое было установлено более 2000 лет назад. Также оно показывает, что рядом есть древнее захоронение в курганах. А также наскальные петроглифы. Завершат всю эту картину суслики, бегающие по траве и прячущиеся в норах.
Гейзерное озеро мы посетим через час после каменного изваяния, прогулявшись по деревянной тропе среди пихт и елей. Наш взор будет радовать необычная картина зеленоватого озерца с постоянно меняющимся рисунком дна озера.
Завершит наш второй день путешествия по Алтаю посещение марсианских гор, куда мы отправимся от села Чаган Узун. Здесь мы пересядем на внедорожники и поедем по бездорожью около 5 км к древним окаменелым глинам, которые слагают марсианские горы. Очень яркие краски этого места потрясают воображение. Мы прогуляемся по размытому водой каньону и окажемся на вершине марсианских холмов.
На обратном пути мы посетим Курайскую степь, где под завершение дня сделаем прекрасные снимки на фоне дороги, уходящей в снежные горы. Ну а вечером будем вкусно ужинать и делиться впечатлениями.
Озера на плато, Водопад и Чулышман
После завтрака мы отправляемся через самый высокий автомобильный перевал на Алтае - Улаганский, высотой 2080 м. Но сначала посетим Красные ворота - разрыв в скалах красного цвета, который им придает киноварь. А рядом бежит горная речка Чибитка.
Далее мы увидим озеро Чейбеккель, из которого Чибитка и вытекает. еще это озеро называют мертвым. Далее видим и другие озера Улаганского плато, коих в этих местах великое множество.
Крайнее озеро, которое находится на самом Улаганском перевале мы также посетим. Называется оно Киделю. Красивейшее место, где в водной глади отражаются острые вершины Курайского хребта. С самого же перевала видна огромная даль, а в далеке и Чулышманское нагорье. а вот за ним уже Хакассия.
Проедем мы и через село Улаган, это последнее место, где будет сотовая связь на ближайшие два дня. И наконец прибудем к просто невероятной красоты месту - смотровой площадке у серпантина Кату Ярык. Здесь с высоты птичьего полета будем смотреть на каньон Чулышмана и наслаждаться пейзажами. Далее начнем спуск по серпантину к реке Чулышман.
У реки нас будет ждать катер для пересечения речки. С этого места мы отправляемся к водопаду куркуре. Огромнейший и шумный водопад имеет высоту около 30 метров. прогулка всего около 2 км в одну сторону. После водопада возвращаемся к катеру и отправляемся к слиянию рек Чульча и Чулышман.
Через 30 км мы окажемся на турбазе около слияния рек. Вечером нас будет ожидать алтайская баня у реки чулышман и вкусный ужин.
Каменные грибы и горловое пение от шамана
Сегодня будет довольно расслабленный день и начнем мы его конечно же с позднего завтрака среди гор. И сегодня мы отправляемся снова к реке Чулышман, для того, чтобы катер переправил нас на другую сторону. А там мы уже совершим прогулку на пару километров до каменных грибов. Хоть и прогулка не большая, но склон, по которому пойдем весьма крутой. Ну а на верху увидим прекрасный пейзаж долины.
Далее окажемся около огромнейших каменных грибов, шляпками которых являются огромные валуны. Этом место будто вырвано из какой то компьютерной игры. Очень необычно. Затем снова возвращаемся к катеру и переправляемся через реку.
И вот настанет середина дня и пора пообедать. После обеда обычно есть пару часов свободного времени для отдыха и любования природой. Также в это время возможно прокатиться на лошадках или на катере по порогам реки Чулышман.
Во вторую половину дня, а даже ближе к вечеру отправляемся к шаману в его аил. Здесь, под треск костра и звуки инструмента топ шуур мы услышим невероятные звуки трех видов горлового пения. Это будет восторг!
Ну а вечером конечно же снова алтайская баня и вкусный ужин для путешественников.
Озеро Телецкое на катере
Будто вечность прошла с начала путешествия. Именно такое ощущение возникнет утром при пробуждении. И вот мы завтракаем и отправляемся дальше по Алтаю. Сегодня мы проедем около 60 км по долине Чулышмана, увидим реку Башкаус и конечно же южный берег Телецкого озера.
На южном берегу огромный песчаный берег, с которого великолепно забегать в боды озера. Около часа мы будем наслаждаться этой локацией пока за нами не придет катер. На катере мы пересечем все огромное озеро Телецкое. Длина его около 80 км, а максимальная глубина около 325 метров.
По пути увидим отвесные берега, обрывающиеся в озера, а также ручьи и водопады, среди телецкой тайги. Вскоре окажемся в поселке Артыбаш на северном берегу Телецкого. Далее отправляемся на крайнюю турбазу для отдыха.
Сплав, прогулки к водопаду и этно аил
С приятными ощущениями просыпаемся утром и вкусно завтракаем. Сегодня мы отправляемся посетить водопад на Третьей речке с прогулкой по тропе около 1 км. Тропа идет прям вдоль реки, среди огромных пихт и елей.
После этой легкой прогулки нас встретит около аила северная алтайка, которая разожжет костер в аиле и поведает и необычной алтайской культуре и быте. Далее мы отправляемся на обед.
После того, как вкусно подкрепимся нас будет ждать река Бия и сплав на рафте по ней. Начнем от озера Телецкого и плавно попадем в реку. Пороги при сплаве пересекаются всего до 2 категории сложности из всех 6, поэтому это легкий сплав, который подойдет даже детям. Если вы никогда не сплавлялись, то этот сплав вызовет массу приятных эмоций.
После сплава мы возвращаемся на турбазу для отдыха и проведения прощального костра, на котором поделимся эмоциями о туре.
От Телецкого до Барнаула
Сегодняшнее утро будет самым прекрасным, потому, что оно будет завершающим в этом путешествии. Мы позавтракаем и отправимся покорять на подъемнике гору Кокуя. С вершины ее видно озеро Телецкое и окрестные горы. Также на вершине прекрасно выпить кофе и полакомиться вкусненьким.
После горы мы посетим сувенирные лавки, где возможно будет приобрести подарки, как для себя, так и для друзей.
Обратная дорога начнется от Артыбаша, будет идти вдоль реки Бия. Вскоре мы проедем через Горно Алтайск, который ранее назывался Улала. Ну а к вечеру прибудем в Барнаул. Завершить тур возможно, как в Горно Алтайске, так и в Барнауле. В Барнаул прибудем около 21 часа.
Что ж, я поздравляю тебя с прекраснейшим путешествием по доброй половине Алтая!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Что включено
- Размещение в домиках стандартных 2 - 4 мест, удобства на территории турбаз, с подселением. (возможно размещение в домиках с удобствами)
- Трансфер микроавтобус до 20 мест - Ивеко дейли
- Питание двухразовое, с ужина первого дня по завтрак седьмого дня. Питание разнообразное, готовится в туре из свежих продуктов. Адаптивное под предпочтения
- Услуги гида
- Посещение Камышлинского водопада
- Посещение Водопада Куркуре
- Посещение марсианских гор (ооф-роад на внедорожниках)
- Посещение Гейзерного озера
- Катера через реку Чулышман
- Катера по Телецкому озеру
- Два раза в туре алтайские бани
- Посещение аила с концертом горлового пения
- Посещение этно аила с экскурсией в быт алтайской культуры около костра
- Сплав 2 кат сложности из 6 по реке Бия
- Постоянная поддержка менеджера на связи
Что не входит в цену
- Авиа и Жд билеты
- Сувениры
- Обеды в кафе
- Повышение уровня размещения на турбазах
О чём нужно знать до поездки
Вы можете выбрать размещение в домиках с удобствами, доплатив 10 000 руб за тур.