Туры по воде в Барнауле

Найдено 11 туров в категории «Водные развлечения» в Барнауле, цены от 26 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
«Водная часть пути осуществляется на катерах группа до 15 человек, либо на пароме (группа до 7 человек)»
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000 за человека
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
7 июля в 10:00
17 июля в 10:00
26 000 за человека
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
4 июля в 10:00
14 июля в 10:00
36 000 за человека
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
68 000 за человека
Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июля в 10:00
1 авг в 10:00
46 000 за человека
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
92 000 за человека
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
5 июля в 10:00
25 июля в 10:00
106 000 за человека
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Начало: г. Барнаул
«Все это Вы сможете увидеть, услышать, вдохнуть и прочувствовать во время круиза»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 108 888 за человека
Рафтинг и приключения на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рафтинг и приключения на Алтае
Начало: г. Барнаул
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 49 999 за человека
Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
Начало: г. Барнаул
«Все это Вы сможете увидеть, услышать, вдохнуть и прочувствовать во время круиза»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 83 333 за человека
Перезагрузка у Телецкого озера
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«На катере по водной глади отправитесь к заповедным водопадам и местам, овеянным тайнами и легендами»
12 июня в 10:00
17 июля в 10:00
64 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гюзель
    4 мая 2024
    Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
    Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!
    Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!
  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
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    нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

  • Ю
    Юлия
    6 октября 2023
    Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных
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    местах, что дало возможность посмотреть разные красоты Алтая и варианты размещения. Путешествие проходило на комфортабельном микроавтобусе, водитель во всем помогал. Гид наш, Екатерина Гаштольд, поразила своими обширными знаниями, прекрасным ведением тура, помощью во всём, а также своей любовью к своему краю, природе, истории. Всем спасибо.

    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2
  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • Г
    Геннадий
    29 августа 2023
    Рафтинг и приключения на Алтае
    Впечатления самые позитивные. Гид Екатерина Гаштольд просто молодец, замечательно провела все экскурсии. Сплав прошел супер, Максим инструктор супер -профи оценка 5+. Александр сопровождающий отлично справился,питание - класс.
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2023
    Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах
  • С
    Светлана
    17 августа 2023
    Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
    Впечатления замечательные.
  • И
    Ирина
    12 августа 2023
    Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
    Очень удачный, продуманный тур, позволяющий увидеть красоты и достопримечательности Алтайского края и республики Алтай. Замечательные гиды, опытные водители, радушный прием
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    во всех точках путешествия! Все понравилось, прекрасны курорты Манжерок и Белокуриха, рафтинг по реке Катунь просто незабываем! Обязательно поеду на Алтай еще!

    Очень удачный, продуманный тур, позволяющий увидеть красоты и достопримечательности Алтайского края и республики Алтай. Замечательные гиды
  • Л
    Лариса
    11 июля 2023
    Алтай для любознательных. Большое путешествие по Чуйскому тракту, Телецкому озеру и Белокурихе
    Организация тура очень хороша. Очень насыщенная программа. Рекомендую всем к посещению. Хорошее размещение. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
  2. Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
  3. Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
  4. Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
  5. Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Водные развлечения" можно забронировать 11 авторских туров от 26 000 до 108 888 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Водные туры в Барнауле на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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