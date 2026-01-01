Описание тура
Лето не лето без Алтайского похода! Идем по самому красивому треку Алтая (да, мы так думаем и нас не разубедить!)Нас ждет 8 дней ходьбы под рюкзаком по лесам и горам, спусков и подъемов среди кедров и жимолости, купания в освежающих горных реках! А еще 8 ночей сладкого сна в палатках под небом, где звезд можно почти что коснуться руками! Ледники, яркие цветы, горные лошади, родники и водопады, озера нереальных цветов, согревающие костры, а также согревающие песни под гитару, объятия и воспоминания на всю жизнь!
Программа тура по дням
Трансфер в Тюнгур (6-8 часов)
Трансфер Горно-Алтайск - с. Тюнгурна машине около 6-8 часов
В первый день мы встречаем вас в аэропорту Горно-Алтайска (либо в городе, если вы приедете на день раньше) и отправляемся в село Тюнгур по красивейшему Чуйскому тракту, который, как известно, входит в десятку самых живописных дорог мира по рейтингу National Geographic. По дороге обязательно пообедаем в кафе! Приехав на нашу базу, познакомимся со всеми поближе, поужинаем и проведем брифинг. Долго не засиживаемся, так как завтра у нас ранний трансфер дальше и выше в горы!
Заброска в горы
Стоянка Три Березы- Водопад Текелю
заброска - 18 км, пешком 14 км
Во второй день рано просыпаемся, плотно завтракаем и садимся в Газ-66 (по-простому Шишига), который довезет нас до старта пешей части маршрута. Транспорт специальный для местных труднопроходимых дорог, поэтому особого комфорта не предвидится, зато сногсшибательные виды на горы гарантированы. После заброски пойдем пешком 14 км до нашего первого ночлега. Нас ждет вечер под звездным небом и звуки быстрой горной реки!
Белое Озеро Ак-Кем И Долина Ярлу 16 км переход
В планах на 3 день переход через кедровый лес до озера Ак-кем с его молочными водами, где мы остановимся на ближайшие три ночи. Здесь мы будем наблюдать, как облака опускаются в ущелье, а если повезет с погодой, полюбуемся на самую высокую точку Алтая- г. Белуху (4506м). Если позволит время, в этот же день предпримем радиальную прогулку в каменный город в долине Ярлу. Долина знаменита разноцветными скалами, которые становятся еще ярче после дождя. Здесь лежит камень мудрости (или камень Рериха, который часто изображал местные горы на своих картинах) и каменный лабиринт. Ярлу считается главным священным местом Алтая.
Озеро Горных Духов отдых / радиальный выход 6 км
Сегодня кто-то может отдохнуть и постираться, а с кем-то мы бодро пойдем на еще одно озеро- Горных духов мимо местной достопримечательности - высокогорной часовни Св. Архангела Михаила. Здесь можно искупаться, если не испугаетесь температуры, которая не поднимается выше +4 летом, и легенды, согласно которой в озере жили души людей, при жизни причинявшие много страданий другим. А на ужин у нас будут долгожданные вкуснейшие лепешки и борщ с салом! Спорим, этот ужин вы будете еще долго вспоминать!
Долина Семи Озер радиальный выход
отдых / радиальный выход 8 кмперепад высот - 600 м (=200 этажей)Сегодня кто-то сможет снова остаться в лагере, погулять по окрестностям, выспаться. А кто-то пойдет с нами в Долину семи озер- окунаться в любое понравившееся озеро. Здесь же перекусим с видом на снежные верхушки гор напротив. Фотографии панорамы получаются фантастические! По пути назад наберем жимолости и разных трав для душистого чая!
Перевал Кара-Тюрек (3078М) пешком 10 км
В шестой день маршрута нам предстоит подъем на перевал Каратюрек (3078 м), который соединяет долины рек Кучерла и Ак-Кем. Каратюрек относится к категории сложности 1А, и хоть это самая низкая категория из шести, нужно быть готовым к непростому и долгому подъему и спуску. Однако, всё можно пережить, если в середине пути устроить привал и, если позволит погода, выпить горячего чая или кофе с бутербродами с панорамным видом на снежные шапки Катунского хребта. Таким образом, в течение дня мы поднимемся на высоту примерно 333 этажа, а затем спустимся на столько же метров вниз. Ночевать сегодня будем в чудесном месте под названием Кедровые стоянки.
Кучерлинское Озеро 14 км
На седьмой день нам предстоит переход от Кедровых стоянок до второго главного озера нашего маршрута- Кучерлинского. Оно расположено у самого подножья Катунского хребта на высоте 1790 м. н.у. м. и в июле не нагревается выше +11- самое то, чтобы освежиться после долгого пешего дня:) Здесь мы остановимся на ночлег, наделаем фотографических шедевров и вкусно поужинаем у костра!
Хижина Лесника 13 км
Покидаем Кучерлинское озеро и отправляемся дальше-мы все ближе к финишу нашего трека. Сегодня нам предстоит пройти 13 км по кедровому лесу, спускаясь все ниже вдоль реки Кучерла. Ночуем на живописной поляне недалеко от пастбищ с лошадьми и коровами. Если захочется, у лесника можно будет заказать лепешек (опять!:)) и кофе 3в1! Нигде кофе 3в1 не заходит так отлично, как в горах- напиток богов!:)
Возвращение На Базу 13 км
Собираем лагерь и начинаем наш последний ходовой день! Сегодня идем 12 км до урочища Елань, где нас будет ждать шишига, которая отвезет к нашей базе. Там мы помоемся в баньке, сходим в сельский магазин за вкусняшками при желании и наконец-то выдохнем! Под конец путешествия обменяемся самыми яркими впечатлениями от похода и договоримся снова встретиться где-нибудь на нашем земном шаре!
Трансфер до Горно-Алтайска (6-8 часов)
Сегодня мы наконец-то будем не идти, а ехать! Собираем рюкзаки, завтракаем и отправляемся в Горно-Алтайск! По пути остановимся на обед и покупку сувениров- меда, трав, чая и др. Вечером мы разлетаемся по домам или можно остаться и продлить свой отпуск, погуляв по столице республики Алтай!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультации и сопровождение по всем орг. вопросам (подбор доп. снаряжения, помощь при выборе авиабилетов и др.)
- Регистрация группы в Мчс
- Трансфер от Горно-Алтайска до села Тюнгур и обратно
- Трехразовое походное питание: горячие завтраки и ужины, плотные перекусы в обед
- Прокат группового снаряжения (горелки, котелки, тент, топор, пила, групповая аптечка и пр.)
- Экологический сбор за посещение заповедной зоны
- Заброска Газ-66 до места старта и финиша
- Баня после похода
- Самые вкусные на свете лепешки
- Сопровождение двух гидов на всем протяжении маршрута
- Остановка (в палатках) на лучшей турбазе Тюнгура в первую и последнюю ночь похода
Что не входит в цену
- Билеты на самолет/поезд до Горно-Алтайска
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и пр. (но мы поможем! Подскажем где лучше брать!)
- Личные расходы (сувениры, кафе, гостиницы до или после похода)
- Обед во время трансфера до села Тюнгур и обратно
- Если вы хотите в первый и последний день похода на нашей турбазе спать не в палатках, а в домиках, при наличии свободных домиков можно доплатить 1500 руб/ночь/1 чел (двухместный либо четырехместный домик без удобств. Сообщить заранее)
- Мед. страховка (поможем с оформлением)
О чём нужно знать до поездки
Не забывайте про разницу во времени (+4 часа к Москве)!
Прилететь в Горно-Алтайск необходимо Не Позже 10:00 13 июля, а улетать из Горно-Алтайска Не Раньше 19:00 22 июля!
Если у вас есть хронические заболевания, травмы или аллергии на что-то, обязательно предупредите гидов до начала путешествия!
Не забывайте Оставить Достаточно Свободного места в рюкзаке для общих пайков, которые мы раздадим каждому участнику. Это где-то 1/3 от всего объема рюкзака и примерно 7кг- максимум 10 кг веса.
Еще раз акцентируем ваше внимание на том, что это поход, в котором мы каждый день идем в гору либо с горы по тропам/камням/грязи/корням деревьев. Почти каждый день мы будем нести увесистый рюкзак, который критически важно собрать правильно и не взять лишних вещей. Мы будем за день подниматься и спускаться на несколько сотен этажей. Поэтому Очень Важно готовиться к этому походу: морально и, конечно, физически. Бег, плавание, энергичная ходьба, катание на велосипеде- ваши лучшие друзья на время подготовки.
Пожелания к путешественнику
Список снаряжения:
Рюкзак для длительных переходов (90л- мужчины, 80л- женщины)
Накидка на рюкзак от дождя
Пенка (туристический коврик)
Пено-попа (сидушка туристическая)
Спальник (температура комфорта Строго 0/-5 C)
Налобный фонарик (и комплект батареек к нему, если на батарейках)
Треккинговые палки
Набор посуды (кружка, ложка, миска, нож)
Индивидуальная аптечка с вашими любимыми лекарствами (включая пластырь на случай мозолей)
Лёгкий компактный штурмовой рюкзак (для радиальных выходов)
Портативное зарядное устройство
Наличные (для кафе по пути и сувениров)
Бутылка для воды
Солнцезащитный крем
Полотенце из микрофибры спортивное компактное
Спички/зажигалка
Медицинский полис
Очки солнцезащитные
Зубная щетка и предметы личной гигиены
Средство от насекомых (комаров, клещей)
Ортопедические наколенники или бандаж на коленный сустав (для тех, у кого слабые колени)
Нижнее белье
Одежда для сна (также подойдет термобелье)
Купальник
Термобелье
Штаны теплые для вечера (флис)
Штаны для треккинга быстросохнущие
Шорты
Носки теплые на вечер (желательно термоноски либо просто шерстяные)
Треккинговые носки 2 пары (это Обязательный пункт, обычные быстро изнашиваются, сползают с ноги при активной ходьбе и не предотвращают мозоли)
Футболки 2 шт Синтетические (т. е. быстросохнущие)
Тонкая кофта с длинным рукавом (рубашка)
Теплая флиска
Баф (заменяет шарф от ветра или головной убор от солнца)
Куртка мембранная непродуваемая и непромокаемая
Теплая куртка (пуховка) на вечер
Перчатки рабочие
Шапка теплая
Панама (можно бандану, кепку и тд, либо тот же баф)
Перчатки на вечер
Треккинговые ботинки с Высоким голеностопом Разношенные
Кроксы (предпочтительней) для передвижения по лагерю
Дождевик