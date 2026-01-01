6 день

Перевал Кара-Тюрек (3078М) пешком 10 км

В шестой день маршрута нам предстоит подъем на перевал Каратюрек (3078 м), который соединяет долины рек Кучерла и Ак-Кем. Каратюрек относится к категории сложности 1А, и хоть это самая низкая категория из шести, нужно быть готовым к непростому и долгому подъему и спуску. Однако, всё можно пережить, если в середине пути устроить привал и, если позволит погода, выпить горячего чая или кофе с бутербродами с панорамным видом на снежные шапки Катунского хребта. Таким образом, в течение дня мы поднимемся на высоту примерно 333 этажа, а затем спустимся на столько же метров вниз. Ночевать сегодня будем в чудесном месте под названием Кедровые стоянки.

