Два острых пика на фоне горящего солнца, уходящего на горизонт, покрытых ослепляюще белым снегом, луга с сочной зеленой травой, нежная туманная дымка у подножия — увидев волшебные картины природы один раз, уже невозможно забыть их. Рафтинг по всей Катуни познакомит Вас с самой полноводной рекой Алтая — Катунью.
Катунь (с алтайского «Кадын» — хозяйка, госпожа) берет начало из ледников Белухи и входит в десятку лучших сплавных рек мира. Протяженность реки — 688 км.
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автопереезд Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Тюнгур
Сегодня Вам предстоит авто путешествие до села Тюнгур.
От города Бийска путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту, часть которого проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни.
Во время пути вы подниметесь на самую высокую точку Чуйского тракта Семинский перевал, после которого дорога уходит вправо от Чуйского тракта.
Через некоторое время вы окажетесь на Ябоганском перевале, а спустившись с него в Усть-Канской степи.
Далее миновав небольшой перевал Кырлык, Абайскую степь и перевал Громотуха вы вновь увидите красавицу Катунь в Уймонской долине.
Прибытие на район с. Тюнгур вечером.
Размещение в палатках на территории кемпинга, ужин.
Питание включено: ужин.
Авто (от Барнаула): 680 км. В дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
с. Тюнгур - перевал Кузуяк - река Ак-кем - ручей Ороктой
Сегодня начинается активная часть нашего похода.
Миновав деревушку Кучерла, которая является последним населенным пунктом в сторону горы Белуха, направляемся к перевалу Кузуяк (1 513 м).
На перевале стоят кедры и пихты, обвязанные лентами — ялами.
По алтайскому поверью, люди после смерти становятся ээзи — духами той местности, где они умерли.
Ленты на деревьях вяжутся в знак уважения к Хозяину перевала — Кузуяк Ээзи.
Деревья, с которых свисают ленты, называются кам-агач («дерево шамана» или «священное дерево»). Считается, что на них живут духи.
Спускаемся с перевала к реке Аккем.
Ак-Кем переводится с тюркского как Белая вода.
И действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок.
Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.
По берегам в ее нижнем течении растет много красной смородины; широко представлены красочные луговые виды сибирской флоры.
Ночевка в палатках (1100 м).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 5-6 часов.
р. Ороктой - ручей Тухман
Продолжаем конный поход к Белухе.
Сегодня мы совершим подъем по густой тайге, которая постепенно сменится альпийскими лугами, перед вами откроются потрясающие панорамы заснеженных вершин Катунского хребта.
Ночевка у истоков реки Тухман (2000 м).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 4-7 часов.
р. Тухман - оз. Кюльдуайры
Сегодня нам предстоит, пройдя высокогорное плато, через альпийские луга, спустится к озеру Кюльдуайры.
Ночевка на берегу озера Кюльдуайры (2000 м).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 6-7 часов.
оз. Кюльдуайры - перевал Сарыбель - долина Ярлу - оз. Ак-Кем
Сегодня нам предстоит, пройдя высокогорное плато, через альпийские луга, спустится к реке Текелю.
Текелю с алтайского – «место, где водятся теке» (горные козлы).
Во время похода минуем захватывающий обрыв Скынчак, и увидим причудливой формы скалы.
Сегодняшний день довольно труден для лошадей, так как нам нужно подняться на перевал Сарыбель (2 300 м).
Миновав данное препятствие мы оказываемся в долине (ущелье Ярлу).
Долину реки Ярлу называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета.
Ущелье Ярлу носит ещё одно название – «Долина эдельвейсов».
Здесь огромное количество этих загадочных цветов, с которыми связаны многочисленные легенды и не придуманные истории.
Кроме того в долине Ярлу выстроен целый город из камней и именно эту долину называют"местом силы" под Белухой, которое облюбовали туристы со всего мира, которые приезжают сюда специально с целью медитации.
Ночевка на озере Ак-Кем в палатках (высота над уровнем моря около 2100 м).
В мутновато-белых водах озера в ясную погоду отражается Белуха, а панорама Катунского хребта, открывающаяся с его берегов, захватывает дух.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 7-8 часов.
Радиальная пешая экскурсия к «Долине Семи Озер»
Радиальный выход к подножию горы Ак-Оюк (3670м), возвышающейся над "Долиной Семи Озер".
Взору открываются удивительные по красоте озёра, образующие цепочку бирюзовых блюдец, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины.
По пути Вы увидите часовню архангела Михаила, возведенную здесь в память альпинистам, погибшим на Белухе.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 7-9 часов.
оз. Ак-кем - перевал Каратюрек - поляна Изекерю
Сегодня отправляемся в обратный путь к дому, обратно будем возвращаться уже по долине реки Кучерла.
Но в начале нас ждет штурм перевала Каратюрек (3060 м).
Подъём на перевал одно из серьезных испытаний всего нашего похода, как для лошадей, так и для всадников.
Но все трудности с лихвой компенсируются увиденной панорамой: белоснежная красавица Белуха, молочные воды озера Аккем, крошечное малахитовое зеркальце Озера Духов, многоцветная долина ручья Ярлу, царство камня и буйство красок альпийских лугов.
Перевал обозначен культовой каменной пирамидой – обо.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 6-7 часов.
Поляна Изекерю - река Кучерла - с. Тюнгур
Сегодня заключительный день нашего похода.
Путь лежит вниз по ущелью реки Кучерла.
Река Кучерла (с алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный молочный цвет воды с бирюзовым отливом.
Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.
Размещение в палатках на территории кемпинга, баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность активной части: 6-7 часов.
с. Тюнгур - устье Аргута
После завтрака гид проведет инструктаж по технике безопасности.
Сегодня Вы пройдете «Аккемский прорыв», которому присвоена 4-5 категория сложности.
Это самое серьезное водное препятствие на Верхней Катуни.
Начинается оно чуть ниже устья реки Ак-Кем, и имеет большую протяженность.
Река здесь превращается в бурный поток, протекая через узкое ущелье с высокими скалами.
«Аккемский прорыв» – это несколько ступеней, которые заканчиваются пологими сливами; валы этого порога достигают 2-3 метров.
Ночуем в палаточном лагере в точке слияния рек Катунь и Аргут.
Здесь находится своеобразный музей — экспонаты из камня, металла и дерева, расположенные под открытым небом.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 35 км, 5-6 часов.
Устье Аргута - устье реки Чуя
Сегодня вам предстоит сравнительно спокойное путешествие от устья Аргута до устья Чуи.
Во время сплава можно насладиться горными видами, которые открываются по обоим берегам.
В пути легко проходим пороги и перекаты 2 категории сложности, и заканчиваем сплав в точке слияния рек Катунь и Чуя.
Ночуем в палатках на берегу Катуни.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 20 км, 3-4 часа.
Устье реки Чуя - «Свадебная поляна»
Сегодня начинаем движение по Средней Катуни.
Здесь течение становится заметно быстрее и мощнее, даже на шиверах попадаются 2-3-метровые валы, встречается множество водоворотов и бочек.
Первый порог четвертого дня – «Ильгумень» (4 к. с.). Затем, сразу после устья реки Кадрин, проходим сложный участок и выходим на порог «Кадринская труба» (4 к. с.).
На протяжении нескольких километров непредсказуемое течение реки держит в напряжении всех участников тура.
Ночуем в палатках на Свадебной поляне.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 50 км, 7-8 часов.
Свадебная поляна «- стоянка» Петроглифы
Сегодня Вы пройдете самый сложный порог Средней Катуни – «Шабаш».
Это двухступенчатое водное препятствие 5 категории сложности, перед прохождением которого необходимо выйти на берег для его осмотра и планирования действий.
Желающие могут обойти опасное место по берегу.
После преодоления «Шабаша» проходим живописные пороги «Каянча 1» и «Каянча 2».
Разбиваем лагерь у ручья Кемикапчан.
Здесь выходим на небольшую экскурсию и осматриваем петроглифы, возраст которых составляет 5 тысяч лет.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 25 км, 4-5 часов.
Стоянка «Петроглифы» - с. Куюс
Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.
Завершаем сплав в с. Куюс.
Ночевка в палаточном кемпинге, баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
По воде: 30 км, 4-5 часов.
с. Куюс - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск.
В пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак.
Авто (до Барнаула) 390 км. В дороге 7 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Проживание
Туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках на маршруте.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Внутримаршрутные переезды по программе
- Аренда лошадей
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
- Пропуска в приграничную территорию, для иностранцев
- Баня по программе, в 8 и 13 день тура
- Размещение в палатках на территории кемпинга в 1, 8, 13 день тура
- Регистрация группы в МЧС
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Дополнительная грузовая лошадь, обязательна для участников весом 100-110 кг
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге, на оз. Аккем и 12 день тура
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак если есть, но не обязательно, все вещи в походе везут лошади в специальных "арчимаках". Из дома вы можете выехать с любой удобной сумкой, чемоданом, в которые вы сложите все ваши вещи;
- спальник (до -5), желательно иметь свой, так как является предметом индивидуального пользования. При отсутствие выдаем (запрашивайте заранее);
- теплая куртка (жилетка) на температуру до 0, -5;
- ветрозащитная (брызгозащитная) куртка – дождевик (плащ), желательно штаны. Из прочной ткани выдерживающей сильные осадки;
- теплый костюм (трико + свитер), для отдыха в лагере;
- спортивный костюм, для активной части (конных переходов и радиальных выходов);
- термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- пару футболок (рубашек);
- на сплаве выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
- спортивная шапочка;
- шорты;
- нижнее белье;
- купальный костюм;
- три - четыре пары простых носков;
- пара шерстяных носков;
- две пары обуви у одной пары обуви должна быть жесткая подошва, для езды на лошадях и пеших экскурсии по каменистой местности. Другая пара легкая обувь, для отдыха в лагере. Обязательно! Резиновые сапоги (не ниже середины голени);
- неопреновая обувь (боты) для сплава; кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками. Неопреновую обувь не выдаем;
- бейсболка, либо бандана (легкий платок на голову);
- сидушка (хоба) туристическая (кусок тур. коврика с резинкой);
- солнцезащитные очки;
- личные - чашка, кружка, ложка, нож - металлическая или пластиковая;
- умывальные принадлежности в том числе полотенце;
- предметы личной гигиены;
- перчатки рабочие 1 пара;
- по желанию - фото, видео, фонарик с гермоупаковкой;
- гермоупаковка для документов и денег;
- личный термос (по желанию) и походная фляжка под воду (либо пластиковая бутылка 0.5-1.5 л);
- обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на питание в дороге, сувениры, дополнительные бани и тд.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в конно-водный тур на Алтае, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура на Алтай также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- аспирин (1 уп.);
- цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Могут ли принять участие в туре дети 14-16 лет?
Нет, в данном туре строгое ограничение, можно участвовать с 16 до 60 лет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание на маршруте?
Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Воду в походах берем из ручьев, рек.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме. Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Встреча организована в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
– на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
– в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
– на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
– в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
В оговоренное время вас будет встречать автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
После сбора группа переезжает в г. Бийск на перевалочную базу туроператора, где осуществляется оформление документов и страховки, знакомство с гидом-проводником, получение снаряжения.
На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня.
Ориентировочное время прибытия:
– в Горно-Алтайск 18:00 - 19:00 (время местное);
– в Бийск 20:30 - 21:30 (время местное);
– в Барнаул 23:00 - 00:00 (время местное);
– в Новосибирск 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Возможно прибытие на несколько часов раньше обозначенного времени.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура, т. е. если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту: Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным, не зависящим от нас причинам, возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?
Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего.
Если хотите взять свою палатку, то это возможно. Но, мы не компенсируем участникам использование личного снаряжения, в том числе палаток.
Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Какие требования к участнику тура?
Для прохождения тура требуется хорошая физическая форма, так как тур сложный, некоторые дневные конные переходы по 6-8 часов, а на сплаве целый ряд порогов 4 к. с. (из 6 возможных). Если есть сомнения в физической форме, то возможно следует для начала подобрать более простой тур.
Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 100 - 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму. Если Ваш вес более 100 кг, но не более 120, то нужно будет взять дополнительную лошадь под груз, оплачивается дополнительно. Важно чтобы вес не влиял на мобильность, помните, что во время конного похода нужно будет много раз в день спешиваться и садится в седло без посторонней помощи.
Приобретение тура, означает, что Вы готовы стать его полноправным участником. Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута. При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, не рекомендуется отправляться в турпоход, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте. Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям! При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо за ранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) нужно подать (с нашей стороны) заявление в погранслужбу, не менее чем за 30 календарных дней. Следовательно, данные нужно прислать чуть раньше, не позднее чем за 35 дней до заезда. Для пропуска нужны полные паспортные данные, включая разборчивые сканы. С собой обязательно иметь паспорт.