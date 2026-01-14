2 день

В Красоту Алтая

Гора Пикет

Аэропорт Горно Алтайска

Чемал

Гора Бешпек

Чемальская Гэс

Остров Патмос

Мы вас встретим в тур:

г. Барнаул, пл. Советов в 8:30 г. Бийск, Тц Воскресенье в 11:00 - 11:30 с. Майма, остановка Разъезд в 13:00 - 13:30 г. Горно-Алтайск, аэропорт в 13:30 - 14:00

Обед: не включен (кафе в 14:30 - 15:30)

Ужин: включен в 19:20

Микроавтобус: 350 км

Пешком: 1 км

Прибытие на базу: 19:00 - 19:30

Ночёвки: Турбаза Усадьба Пальцевых. В домиках, рядом с Катунью.

Доброго времени, путешественники! Добро пожаловать в один из самых захватывающих туров по Алтаю! Этот тур проходит по красотам великолепного Чемальского Тракта. А также Чуйскому тракту, почти до самой Монголии. А также Улаганскому Плато с высокогорными озерами, Долине Чулышмана и Озеру Телецкому. Это довольно много мест и программа достаточно насыщенная! Этот Тур Без Тяжелых Рюкзаков! А отправимся мы в эти красоты из города Барнаула. Встречаемся на площади Советов, Ленина 57Б, в 9:00 утра. На месте встречи мы погрузим твои вещи в микроавтобус, а ты сможешь выпить кофе, дойти до банкомата, супермаркета или в туалет. Отправляемся на Алтай в 9:30.

Первая остановка на перекус будет перед городом Бийском в кафе Горная страна. Здесь не только вкусно покушаем, но и увидим огромные фото пейзажей гор Алтая! После замечательного обеда мы посетим место, откуда открываются виды на гору Бабырган и остальные предгорья. Здесь же увидим памятник В. М. Шукшину - алтайскому поэту и режиссеру. И это место называется Гора Пикет. А еще: на склоне этой горы вели раскопки древнего поселения впервые обнаружили предметы, отличающиеся от других находок. Затем стали находить подобные предметы утвари при других раскопках. все они были примерно одного периода. И назвали эту культуру Сростинской, в честь Села Сростки, рядом с которым впервые обнаружили.

Далее отправляемся в село Чемал, где мощные воды великой реки Катунь омывают скалистые берега, а лесистые горы возвышаются над всеми. Здесь мы разместимся на турбазе в уютных домиках. Разложим вещи, передохнем и отправимся на прогулку по Горе Бешпек, Чемальской Гэс и горной тропе на Остров Патмос. Здесь река Чемал сливается с Катунью, а с высоты видно разницу в цвете вод. Вечером отправимся на ужин, где сытно покушаем среди гор, Ну а после - отдыхать перед не менее красочными и увлекательными днями.

