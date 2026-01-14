Описание тура
Легкий, Комбинированный, Насыщенный, Маршрут По Самым Восхитительным Местам Алтая.
Тур про то, как увидеть и ощутить максимум, налегке и за четыре дня! Пасека 13, Еландинская пещера, маралы, Чуйский тракт, моторафтинг по Катуни, водопады, петроглифы, ферма с животными и многое другое мы увидим и посетим! Размещение на турбазах в стандарте и комфорте, питание, трансфер, гид, экскурсии и не только. Получите презентацию замечательного тура!
Программа тура по дням
Горы И Водопады
Скалы Зубы Дракона
Пасека 13
Камышлинский Водопад
Зоопарк Под Открытым Небом - Лохматая Ферма
Завтрак: включен в 09:00
Обед: в кафе в 14:00
Микроавтобус: 340 км
Пешком: 2 км
Моторафтинг: 30 мин
Прибытие в Барнаул: около 22:00
Утром готовимся отправиться далее на Алтай! Прощай Чемальский тракт, здравствуй снова Чуйский. Завтракаем вкусно и далее в путешествие! С утра посетим удивительное место - Зоопарк Под Открытым Небом - Лохматая Ферма. Здесь и вы, и ваши дети останутся в восторге! По территории бегают кролики, увидим маралов, косуль, верблюда, ламу, медведя, лисиц, песцов, енота, зайцев, павлинов, горных козлов, и множество других животных и птиц. Животных можно кормить и большинство из них трогать.
Данная локация посещается далеко не всеми организаторами. Посетим на Алтае - Камышлинский Водопад. От турбазы Царская охота, по подвесному мостику через красавицу Катунь мы перейдем на другой берег реки. А вот там уже настоящая сказка, ведь следующие 40 минут будут проходить по тропинке, среди дивного соснового бора и реки Катунь. И вот мы оказались у водопада, где давным давно была запруда и мельница. Сейчас от нее остались только некоторые части. А еще здесь прекрасно полежать на травке и любоваться шумящим водопадом. Или искупаться под его водами. Обратно, по желанию возможно совершить мото рафтинг по Катуни и набраться адреналина. И вот после всех этих приключений на Алтае мы отправляемся завершать тур. Завершится наш тур в Барнауле около 22 часов вечера.
В Красоту Алтая
Гора Пикет
Аэропорт Горно Алтайска
Чемал
Гора Бешпек
Чемальская Гэс
Остров Патмос
Мы вас встретим в тур:
г. Барнаул, пл. Советов в 8:30 г. Бийск, Тц Воскресенье в 11:00 - 11:30 с. Майма, остановка Разъезд в 13:00 - 13:30 г. Горно-Алтайск, аэропорт в 13:30 - 14:00
Обед: не включен (кафе в 14:30 - 15:30)
Ужин: включен в 19:20
Микроавтобус: 350 км
Пешком: 1 км
Прибытие на базу: 19:00 - 19:30
Ночёвки: Турбаза Усадьба Пальцевых. В домиках, рядом с Катунью.
Доброго времени, путешественники! Добро пожаловать в один из самых захватывающих туров по Алтаю! Этот тур проходит по красотам великолепного Чемальского Тракта. А также Чуйскому тракту, почти до самой Монголии. А также Улаганскому Плато с высокогорными озерами, Долине Чулышмана и Озеру Телецкому. Это довольно много мест и программа достаточно насыщенная! Этот Тур Без Тяжелых Рюкзаков! А отправимся мы в эти красоты из города Барнаула. Встречаемся на площади Советов, Ленина 57Б, в 9:00 утра. На месте встречи мы погрузим твои вещи в микроавтобус, а ты сможешь выпить кофе, дойти до банкомата, супермаркета или в туалет. Отправляемся на Алтай в 9:30.
Первая остановка на перекус будет перед городом Бийском в кафе Горная страна. Здесь не только вкусно покушаем, но и увидим огромные фото пейзажей гор Алтая! После замечательного обеда мы посетим место, откуда открываются виды на гору Бабырган и остальные предгорья. Здесь же увидим памятник В. М. Шукшину - алтайскому поэту и режиссеру. И это место называется Гора Пикет. А еще: на склоне этой горы вели раскопки древнего поселения впервые обнаружили предметы, отличающиеся от других находок. Затем стали находить подобные предметы утвари при других раскопках. все они были примерно одного периода. И назвали эту культуру Сростинской, в честь Села Сростки, рядом с которым впервые обнаружили.
Далее отправляемся в село Чемал, где мощные воды великой реки Катунь омывают скалистые берега, а лесистые горы возвышаются над всеми. Здесь мы разместимся на турбазе в уютных домиках. Разложим вещи, передохнем и отправимся на прогулку по Горе Бешпек, Чемальской Гэс и горной тропе на Остров Патмос. Здесь река Чемал сливается с Катунью, а с высоты видно разницу в цвете вод. Вечером отправимся на ужин, где сытно покушаем среди гор, Ну а после - отдыхать перед не менее красочными и увлекательными днями.
Сплав и прогулка на лошядях
Сплав По Катуни и Конная Прогулка
Завтрак: включен в 09:30
Обед: в кафе
Ужин: включен в 19:20
Микроавтобус: 40 км
Пешком: 0-5 км
Кони: 2 ч
Сплав: 34 км
Прибытие на базу: около 18:00
Ночёвки: Турбаза Усадьба Пальцевых. В домиках, рядом с Катунью.
Доброе раннее утро, друзья! Сегодня, в этот замечательный день путешествия мы совершим Конную Прогулку на лошадях среди Алтайских гор. Вокруг будут сменяться пейзажи и ландшафты, а мы все это проскочим в седле. Прогулка легкая с обязательным инструктажем, лошади спокойные.
После конной прогулки у нас запланирован вкусный обед среди алтайких гор. После вкусного обеда отправляемся на реку Катунь и там у нас будет грандиозный Сплав на рафте По Катуни. Надеваем спас жилеты, берем весла и пошли! Среди прохладных брызг, сменяющихся пейзажей и восторга проведем это время! После сплава отправляемся на турбазу, где нас ожидает жаркая алтайская баня!
Красоты Зачемалья
Еландинская Пещера,
Еландинская Штольня,
Ороктойский Мост,
Скала Шаманский Камень,
Чечкыш
Завтрак: включен в 09:00
Обед: в кафе около 13:00
Ужин: включен в 19:20
Микроавтобус: 115 км
Пешком: 2 км
Прибытие на базу: 20:00 - 20:30
Ночёвки: Турбаза Усадьба Пальцевых. В домиках, рядом с Катунью.
Доброе, прекрасное утро в горах, дорогой путешественник! Прекрасно просыпаться в новом месте. Не так ли? Сейчас мы насладимся вкусным, разнообразным завтраком и отправляемся в трип по Чемальскому тракту! Великолепие скалистых берегов Катуни, ландшафты горных лесов и достопримечательности будут прекрасным источником наслаждения для нас.
Наш путь приведет к стальному подвесному Ороктойскому Мосту, маячащему над самым глубоким участком реки Катуни, где ее глубина достигает 70 метров. А эти скалистые берега, сделанные из древней затвердевшей лавы! Да, верно, здесь в прошлом произошел разлом. Мы сможем погулять по этому великолепному месту, насладиться его красотой и устроить небольшой перекус.
Далее мы отправимся к Еландинской Пещере, где в известняковых образованиях возникла карстовая полость с аркой. Пещера небольшая, но ее виды несомненно великолепны. Река Катунь бурлит внизу, а на противоположном берегу возвышаются горы, покрытые лесом! После пещеры мы отправимся в место, где в 70-х годах проектировалась строительство Катунской Гэс и окажемся внутри горы. Это Еландинская Штольня, длиной 50 метров, прорытая для изучения горной породы. Даже в летние месяцы здесь остается прохладно.
А еще будет возможность продегустировать чаи из настоящего самовара на дровах! Завершим наш день, сделав прогулку к смотровой площадке Ущелья Че Чкыш, откуда открывается неповторимый вид на реку Катунь и остров, расположенный среди ее воды. Возможность отдохнуть и насладиться такими пейзажами, сидя на скамейке, бесценна. Затем наш маршрут приведет нас к миниатюрному водопаду в этом ущелье. В целом, это будет увлекательная и легкая прогулка по горам. А вечером нас ожидает сытный и горячий ужин среди гор Алтая.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт:
- Микроавтобус от 7 до 20 мест с опытным водителем
- Моторафтинг до Камышлинского водопада
- Проживание и питание:
- Проживание на туристических базах в палатках или домиках на выбор
- 2-х разовое питание с ужина первого дня по завтрак последнего
- Учтем ваши предпочтения по питанию (сообщите о них заранее)
- Билеты, экскурсии и прочее:
- Посещение домика травницы
- Посещение Зоопарка под открытым небом с маралами
- Вход в Долину горных духов Чечкыш
- Вход на Камышлинский водопад
- Конный проход
- Сплав по средней Катуни
- Все экскурсии по программе
- Гид на всем маршруте
- Рекреационные сборы
- Баня 1 раз
- Служба заботы о туристе:
- Личный менеджер-логист и гид на связи
- Помощь с подбором авиа/жд билетов
- Помощь с бронированием гостиниц вне программы
- Служба поддержки в туре и общий вотсап чат группы
Что не входит в цену
- Авиа и жд билеты
- Сувениры
- Обеды в кафе
- Доп активности и экскурсии
О чём нужно знать до поездки
- Рекомендую прилететь за сутки до тура и отдохнуть в Барнауле. Обратно улетать на следующий день после тура.
- Рекомендую прилетать и улетать из Барнаула. Вылет не ранее утра след дня после возвращения.
- Список вещей в тур:
1. Фонарик любой
2. Головной убор (кепка, панама)
3. Ботинки (на толстой подошве)
4. Куртка (ветровка)
5. Кофта
6. Солнцезащитные очки
7. Комплект одежды для сна (пижама)
8. Тапки
9. Кроссовки
10. Перчатки Хб (иногда нужны)
11. Средства личной гигиены
12. Полотенце (на турбазах не выдают)
13. Малый рюкзак для мелочей и документов/
14. Комплект одежды для прогулки
15. Дождевик
16. Документы (паспорт)
17. Лекарства (если принимаете)
18. Купальник
19. Нижнее белье
20. Кружка, тарелка, ложка (лучше личные)
21. Влажные салфетки
22. 3 - 5 футболок
23. Походная бутылка для воды
24. Пауэрбанк
25. Тройник для розетки
26. Наличка для кафе и сувениров
Пожелания к путешественнику
Стоимость пакетов, в зависимости от размещения:
29 990 - в палатках.
42 990 - в домиках до 4 мест, удобства вне домика
47 990 - домики 2 - 3 мест с удобствами.