Мои заказы

Пять стихий Алтая

Алтайский удар током: 5 дней на пределе эмоций
Пять стихий АлтаяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Пять стихий АлтаяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Пять стихий АлтаяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Алтайский удар током: 5 дней на пределе эмоций.

Друзья, пристегните ремни покрепче! Я открываю сезон не просто с поездки, а с настоящего тура-адреналина. Вычеркните скучные маршруты из головы — следующие 5 дней мы будем пить чистейший алтайский драйв полными легкими.

Мы перетряхнули десятки троп, чтобы оставить в программе только топовые локации, от которых захватывает дух: Бирюзовые озера — они заберут вашу душу, обещаю.

Горные перевалы — виды на край света, где ветер сдувает всё лишнее.

Места Силы — вы почувствуете, как планета дышит у вас под ногами.

Что вас ждет?

Взрыв эмоций: от эйфории до легкого головокружения от высоты и красоты.

Контент, который порвет ленту: ваши фото скажут Вау еще до того, как друзья успеют написать комментарий.

Команда мечты: это я (ваш проводник в безумие) + веселая и сумасшедшая тусовка единомышленников.

Готовы заполучить Алтай, который останется с вами навсегда? Тогда по газам!

Программа тура по дням

1 день

На встречу первой стихии

Старт: Барнаул Акташс первыми лучами солнца стартует ваше Большое Алтайское Приключение. 8:00 — встреча на площади Советов в Барнауле 12:00 — подхватываем тех, кто прилетел в Горно-Алтайска дальше — 600 км по Чуйскому тракту. Магия, горный адреналин и живой калейдоскоп за окном: степи, тайга, хребты. Ключевые остановки: Семинский перевал (1717 м) — первая высота, звонкий воздух и желание у древнего камня. Оно сбудется. Чике-Таман (1295 м) — головокружительный серпантин и панорама, от которой захватывает дух. Слияние Чуи и Катуни — бирюза встречает изумруд. Гул — это сердце Алтая. Водопад Ширлак (Девичьи слезы) рёв, прохлада, радуга. Подойдите ближе — почувствуете стихию. Петроглифы Адыр-Кан — послания древних кочевников на скалах. Гид расшифрует. Финал дня: уютная база в Акташе, горячий ужин, звёзды над головой и тихий шёпот гор. Завтра будет не слабее.

На встречу первой стихииНа встречу первой стихииНа встречу первой стихии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Марс на земле

Акташ Чаган-Узун: Марс на Земле и Царица Алтая

8:00 — бодрый завтрак, и мы уходим в страну, где реальность обгоняет фантастику.

Наш космический маршрут:

Гейзерное озеро (Глаз Земли) — живой пульсирующий холст. Минеральные гейзеры рисуют на дне аквамариновые узоры. Гипнотизирует.

Марсианские пейзажи Кызыл-Чин — красные, охристые, бардовые горы, будто вырезанные ветром. Шаг на другую планету. Каждый кадр — обложка.

Курайская степь — дно древнего океана. Гигантская чаша света, а на горизонте — белоснежные зубцы Северо-Чуйского хребта. Дух захватывает от простора.

Смотровая Ак-Туру — вид с высоты орла. Эпическая панорама на 126 км первозданной мощи. Сделайте фото, которое взорвёт ленту.

Бонус для самых смелых (опционально)

Рассвет над облаками на ретрансляторе (3000+ м)

До завтрака — рывок на Крышу Алтая. Солнце рождается из моря облаков, вершины вспыхивают золотом и розовым огнём.

А в ясную погоду вы увидите Царицу Алтая — гору Белуху (4509 м). Во всём священном величии. Это привилегия избраных

Обед — вкусный и сытный, чтобы перезагрузиться.

Вечер — возвращение в Акташ. Уютный ужин, звёздный ливень над головой и рассказы о том, как мы гуляли по Марсу и видели лик Белухи.

Завтра — глубже в тайну.

Марс на землеМарс на землеМарс на земле
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Путь силы

Акташ село Коо: Перевалы духов, озёра-призраки и голос древнего Алтая

8:30 — просыпаемся с чувством лёгкой тайны. Сегодня не просто день, а погружение в сакральное сердце Алтая. Нас ждут перевалы, где дуют ветры легенд, и озёра, хранящие вековое безмолвие.

Наш путь силы:

Мёртвое озеро (Джулукуль) — зеркальная гладь, где тишина обретает голос. Время здесь течёт иначе. Шёпот прошлого витает над водой.

Учь-Кёль (Три озера) — бирюзовое ожерелье в оправе гор. Цепочка изумрудных жемчужин, затерянных среди склонов. Краски, которые невозможно забыть.

Улаганский перевал (2080 м) — дорога над облаками. Каждый поворот открывает новый взгляд на долины и хребты.

Перевал Кату-Ярык (2600 м!) — момент истины. Вы стоите на краю головокружительного обрыва и парите орлом над исполинской Долиной Чулышмана. Глубина каньона, лента реки, бескрайние просторы Здесь понимаешь Величие. Обед в юрте на Крыше мира.

Спуск в Долину Чулышмана — и мы на уютной базе в селе Коо.

Каменные грибы Аккурум — прогулка к чуду. Скульптуры ветра и времени, созданные природой за миллионы лет. Побродите среди древних гигантов.

Горловое пение (кай/каргыраа) — кульминация дня. Мастер извлекает из связок многоголосые вибрации Вселенной. Это не музыка — это молитва горам, духам, предкам. Звучит космос.

Засыпайте под шёпот Чулышмана и эхо древнего пения в душе.

Вы прошли Путь Силы.

Путь силыПуть силыПуть силы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Покорить Учар

Коо: Испытание водой — Учар, бешеный Чулышман и Камень тайн7:00 — проснулись по зову водопада. Сегодня не просто утро, а старт в царство неукротимой стихии. Готовьте треккинговую обувь и стальные нервы. Путь к Учару — тропа испытанийтропа петляет вдоль дикого ущелья реки Чульчи. Камни, отполированные веками, кедры, отвесные скалы. Каждый поворот — награда. А потом вы слышите грохот. Сначала кожей, потом сердцем. Водопад Учар (160 м) — исполин проснулся! Тысячи тонн воды с бешеной яростью обрушиваются в бездну каньона. Ледяные брызги, гул, заглушающий мысли. Остаются только пульс и восторг. Замрите. Впитайте. Это живое чудо Алтая. Пикник у исполина — обед с видом на мощь. Энергетическая подзарядка.

Бонус для искателей адреналина (опционально)Сплав по Чулышману — бросьте вызов порогам. Всплески ледяной воды, визг рафта на поворотах, слаженная работа команды. Это не сплав — это проверка на прочность и чистый восторг.

Вечерняя тайна для тех у кого остались силы. Камень Шамана — место силы. Веками сюда приходили алтайские шаманы для обрядов. Прикоснитесь, загадайте сокровенное. Древние духи могут услышать.

Возвращение на базу. Ужин, истории и гул далёкого водопада, под который вы засыпаете с чувством: сегодня вы покорили стихию.

Покорить УчарПокорить УчарПокорить Учар
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Путь домой

Коо Барнаул: Алтайское прощание 8:00 — время собирать чемоданы и последние алтайские чудеса. Не грустите: дорога домой станет финальным приключением.

Наш прощальный маршрут:Водопад Куркуре. Вода игриво скачет по камням. Прощальный поцелуй горной реки. Оленный камень — послание из бронзового века. Петроглифы, олени, сцены охоты Прикоснитесь к дыханию тысячелетий. Красные Ворота - Алые скалы, бирюзовая река за окном нашего микроавтобуса, синее небо. Последний вау-эффект.

Памятник Кольке Снигирёву — символ отваги. Тем, кто сделал Алтай ближе.

Обед в придорожной кафешке — заряжаемся перед финальным рывком. Сувениры от сердца — кедровый орех, алтайский мёд, чаи, обереги. Увезите кусочек Алтая.

Дорога в Барнаул — прощальные горы за окном, фото, смех и обещание вернуться.

Финал! Вы увозите не просто сувениры. Вы увозите Алтай в сердце: силу гор, бирюзу рек, шёпот древних камней.

И помните друзья! Расстование,это всего лишь повод увидеться снова.

До новых встреч!

Путь домойПуть домойПуть домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по системе Полный пансион без забот Первый день: Ужин (при заезде на базу). Последний день: Плотный завтрак перед выездом. Перекусы, питьевая вода и горячий чай на маршрутах
  • Проживание на туристических базах Размещение в теплых номерах/домиках. Удобства: Собственный душ и туалет в номере или блоке. Важно: Никаких палаток, спальников и очередей в уличные кабинки
  • Трансфер повышенной комфортности Автомобили Toyota Alphard или Toyota Hiace на всём протяжении маршрута. Просторный салон, кондиционер, мягкая подвеска. Вы перемещаетесь между локациями с максимальным удобством, а не в трясущемся Уазике
  • Баня Посещение русской бани или горячего чан-купели включено в программу (обычно один полноценный сеанс на группу)
  • Опытный гид Сопровождение профессиональным гидом-проводником от встречи и до финального трансфера. Полное погружение в историю и легенды мест, а также решение всех бытовых вопросов
  • Все входные билеты (Платные локации) Проход в национальные парки, заповедники и на платные смотровые площадки уже оплачен. Вам не нужно нигде доставать кошелек на Кпп
  • Заброски (Внутренняя логистика) Там, где обычные машины не проходят или это нерационально, в стоимость включены переезды на местном высокопроходимом транспорте (вахтовки, лодки и т. д.), чтобы сберечь ваши силы для впечатлений, а не для пеших переходов с рюкзаками
Что не входит в цену
  • Чтобы ваше приключение стало идеально вашим, кое-что остаётся на ваш вкус и бюджет:
  • Личные расходы - сувениры, мёд, кофе на заправке, мороженое в жаркий день. Ваши маленькие радости
  • Дополнительные услуги - конная прогулка, фотосессия, мастер-класс. Крутые опции за отдельную плату
  • Баня - первое парение в подарок. Повторный банный ритуал - по тарифу базы (но оно того стоит)
  • Сувениры - от магнитика до настоящего оберега. Выбирайте то, что затронуло душу
  • Главное: все ключевые впечатления, комфорт и питание по программе уже включены. Остальное - ваша свобода сделать путешествие ещё более личным
Пожелания к путешественнику

Готовы к старту? Отлично!

> Ваш персональный боевой комплект: Полный список что, куда и зачем брать секретным файлом вышлем сразу после бронирования! Ничего лишнего, только нужное для вашего комфорта и приключений.

> Важнейший Гаджет:

> Запаситесь Отличным Настроением по полной программе! И главное заражайте им всю нашу дружную команду! Ведь чем больше позитива тем круче приключения!

> P.S. Ищете похожее? Не найдете! Это наш авторский микс создан экспертами, выверен километрами и пропитан духом приключений. Алтай зовет именно с нами!

> Собрали чемоданы? Ждём вас на старте

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Эльмира
Эльмира — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Давай знакомиться! Меня зовут Мира. Мне 21. Алтай — не просто горы, это дом моей души. Я не заучу тебя датами и километрами — я покажу, где камень дышит, а река смеётся. В
читать дальшеуменьшить

каждом маршруте — моя любовь и настоящий Алтай. Почему именно Алтай? Спросишь ты… Здесь небо ближе на 1000 метров. Шаманские кедры и каменные великаны. Чуйский тракт — одна из красивейших дорог мира. 3 климата за один день: степь → тайга → тундра. · Группы до 6 человек (не толпа). · Расскажу легенды и обычаи коренного населения. · Остановки на травяной чай у кедра. · Помогу сделать непостановочные фото «как живые». · Безопасность: есть аптечка, связь (где есть) и невероятная, поддержка моей команды и мужа, который кстати так же занимается туризмом на Алтае.

Тур входит в следующие категории Барнаула

Похожие туры на «Пять стихий Алтая»

Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
На машине
На микроавтобусе
7 дней
-
15%
17 отзывов
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Проплыть Телецкое озеро, полюбоваться видами с перевалов и совершить треккинг на выбор
Начало: Барнаул, 8:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00 (точн...
31 мая в 08:00
7 июн в 08:00
52 700 ₽62 000 ₽ за человека
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
На машине
7 дней
-
10%
19 отзывов
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
14 июн в 08:30
28 июн в 08:30
75 510 ₽83 900 ₽ за человека
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
На машине
2 дня
-
10%
14 отзывов
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Начало: Барнаул 5:00, Бийск 8:00 и Горно-Алтайск 10:00
30 мая в 08:00
6 июн в 08:00
21 510 ₽23 900 ₽ за человека
Золотое кольцо Алтая
На автобусе
6.5 дней
8 отзывов
Золотое кольцо Алтая
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
76 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Барнауле
Все туры из Барнаула
-15%
82 500 ₽
от 70 125 ₽ за человека