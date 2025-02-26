Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Красочный и увлекательный майский маршрут по Горному Алтаю! Сиреневые островки и громадные сиреневые горы, на фоне бурлящих рек и синих небосводов, по праву займут лидирующее место среди Ваших фотографий! А сам Алтай, на всегда, останется в Вашем сердце!

Мы отправляемся в потрясающее взор и сознание путешествие по Горному Алтаю. На протяжении всего маршрута буду Вас сопровождать. Познакомлю с достопримечательностями и красотами Чемальского района и Чуйского тракта.

Передвижения на современном минивэне, вместимостью 7 пассажиров. Проживание в номерах с удобствами. Завтракаем и ужинаем на базе. Готовлю для Вас с любовью! Обеды в кафе. Вечерние программы, дружеская атмосфера, радушие, уют и безопасность основные мои критерии!