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Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
«Вы отдохнёте в горах и ощутите целительную мощь сибирской природы»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
9625077 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Перед вашим взором предстанут величественные Алтайские горы, шумные реки, водопады и живописные ручьи»
25 июня в 10:00
5 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Остановимся в деревянных домиках в горах и попаримся в алтайской баньке на дровах»
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Отправимся в горы и будем останавливаться на небольшие прогулки в самых живописных и энергетически сильных локация»
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлья16 октября 2023Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур!
- ААнна25 сентября 2023Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
- ВВячеслав23 сентября 2023Первый раз посетил горный Алтай. Путешествие состоялось в сентябре, и в это время очень повезло с погодой:) было тепло и
- ННаталья25 июля 2022Просто великолепно, не выразить словами…. Какая- то часть осталась там, то ли души, то ли сердца…. грустно… ☺️
- ААлександр12 сентября 2020Мы в восторге. Нам повезло с гидом - Натальей. Помимо ответов на любые наши вопросы, доброжелательности и помощи в любой момент она создала неповторимую атмосферу, которая может сложится только в горах! Также большое спасибо сопровождавшим нас конюхам: Константину и Игорю!
- ГГульнара18 августа 2020На сайте "Большая страна" приобрела конный тур до Белухи в июле 2020. Во-первых, маршрут тура очень толково был расписан на
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Горы»
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