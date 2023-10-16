Туры к горам Барнаула

Найдено 4 тура в категории «Горы» в Барнауле, цены от 13 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Горному Алтаю
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
10 дней
10 отзывов
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
«Вы отдохнёте в горах и ощутите целительную мощь сибирской природы»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
9625077 000 за человека
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Перед вашим взором предстанут величественные Алтайские горы, шумные реки, водопады и живописные ручьи»
25 июня в 10:00
5 июля в 10:00
72 000 за человека
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Остановимся в деревянных домиках в горах и попаримся в алтайской баньке на дровах»
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900 за человека
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Отправимся в горы и будем останавливаться на небольшие прогулки в самых живописных и энергетически сильных локация»
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Илья
    16 октября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур!
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    Алтай очень разный – здесь есть зеленые леса и Марсианские пейзажи, красивейшие водопады и изумительные горные реки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры, самые красивые дороги в мире и опасные перевалы, наскальные рисунки и места силы, волшебные грибы и чудодейственные травы, очень вкусный мед и разнообразные настойки. И еще много всего другого! 😊 Десять дней хватает едва-едва, чтобы увидеть столько самое доступное для обычных туристов. Эти дни пролетели мгновенно и теперь хочется вернуться обратно, чтобы уже увидеть другие уникальные места, которые находятся чуть дальше традиционных туристических маршрутов. Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая

  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
  • В
    Вячеслав
    23 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Первый раз посетил горный Алтай. Путешествие состоялось в сентябре, и в это время очень повезло с погодой:) было тепло и
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    солнечно, с морем осенних красок и впечатлений. Познакомился с историей и традициями этого края, увидел невероятные по красоте уникальные места - реки, озера, водопады, горы, перевалы, ущелья и долины. Отлично был организован отдых в двух наших параллельных группах гидами Алексеем и Андреем. К ним постараемся приехать снова в следующем году:)

  • Н
    Наталья
    25 июля 2022
    Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
    Просто великолепно, не выразить словами…. Какая- то часть осталась там, то ли души, то ли сердца…. грустно… ☺️
  • А
    Александр
    12 сентября 2020
    Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
    Мы в восторге. Нам повезло с гидом - Натальей. Помимо ответов на любые наши вопросы, доброжелательности и помощи в любой момент она создала неповторимую атмосферу, которая может сложится только в горах! Также большое спасибо сопровождавшим нас конюхам: Константину и Игорю!
  • Г
    Гульнара
    18 августа 2020
    Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
    На сайте "Большая страна" приобрела конный тур до Белухи в июле 2020. Во-первых, маршрут тура очень толково был расписан на
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    сайте, и в целом сайт с подборкой туров очень удобный. Во-вторых, общение с менеджером, процесс предоплаты - все быстро, удобно, прозрачно. В-третьих, сама организация тура очень понравилась, хожу я в походы не в первый раз и прекрасно понимаю суть работы инструкторов. В нашем отряде их было два - Екатерина и Мария. Девочки работают на совесть: готовят вкусно, заботятся о туристах, следят за безопасностью каждого в отряде. В общем, и сам тур, и организаторы оставили о себе самые хорошие впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Большое путешествие по Горному Алтаю
  2. Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
  3. Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
  4. Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Горы" можно забронировать 4 тура от 13 900 до 77 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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