Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
На целый день вы отправитесь в увлекательное путешествие на транспорте повышенной проходимости к семи Каракольским озёрам.
Пройдётесь по подвесному мосту на остров Патмос, полюбуетесь водопадами, увидите мощную Чемальскую ГЭС и прогуляетесь по извилистым ходам пещеры.
мая
мая
июн
июн
июл
июл
июл
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 000 ₽
Описание
Организационные детали
Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.
Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице «На Шумах» у реки Катунь в 2-3-местных номерах. На территории есть баня, бассейны, бильярд, караоке, прачечная, детская игровая площадка и комната, ресторан. Возможно размещение в 1-местном номере и повышение уровня гостиницы с доплатой. Также со скидкой есть варианты размещения в 1-2-звёздочных гостевых домах.
Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.
Дети. От 2 лет. Для детей до 12 лет включительно скидка 15%.
Программа тура по дням
Манжерок, пещеры и горные хребты
Встречаемся в Горно-Алтайске, Барнауле или Бийске — по договорённости.
Сегодня отправимся на курорт Манжерок, заедем в Тавдинские пещеры, где прогуляемся по извилистым ходам и насладимся видом с высоты, и остановимся у Камышлинского водопада. К вечеру разместимся на турбазе и отдохнём. На территории гостиницы есть бассейны, посещение которых уже включено в стоимость (работают в летнее время). За доплату возможно сходить в баню и воспользоваться другими услугами.
Остров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духов
Сегодня отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Здесь получаются восхитительные фотографии! Далее прогуляемся по тропе вдоль Катуни до Чемальской ГЭС, в Долине горных духов, полюбуемся водопадом Че-Чкыш и панорамой долины реки.
К вечеру вернёмся в гостиницу.
Каракольские озёра
Сегодня отправимся в увлекательное путешествие к Каракольским озёрам, расположенным на склоне хребта. Всего водоёмов семь! Находятся в 300-800 метрах друг от друга в довольно труднодоступном месте, куда можно доехать только на транспорте повышенной проходимости. Дорога в одну сторону — около 4-х часов (40 км). Поэтому поездка займёт весь день, но оно того стоит!
Вы увидите дикие территории, чистейшие озёра в обрамлении леса и гор. У вас будет достаточно времени насладиться природой, посидеть в тишине и нагуляться.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Желающие смогут насладиться расслабленным отдыхом на территории туристического комплекса. А для любителей активных туров есть дополнительные экскурсии.
Отъезд
Возвращение в Бийск, Барнаул и Горно-Алтайск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 3-звёздочной гостинице
- Завтраки
- Пользование бассейнами летом
- Все переезды по программе на микроавтобусе
- Трансфер из Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение - по запросу
- Размещение в 4-звёздочном отеле - стоимость тура составит 70 500 рублей за человека
- Обеды и ужины
- Входные билеты - 150-200 рублей
- Канатная дорога - 1200 рублей
- Дополнительные услуги гостиницы (баня, массаж, прачечная, бильярд и др)