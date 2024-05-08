Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.

Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице «На Шумах» у реки Катунь в 2-3-местных номерах. На территории есть баня, бассейны, бильярд, караоке, прачечная, детская игровая площадка и комната, ресторан. Возможно размещение в 1-местном номере и повышение уровня гостиницы с доплатой. Также со скидкой есть варианты размещения в 1-2-звёздочных гостевых домах.

Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.

Дети. От 2 лет. Для детей до 12 лет включительно скидка 15%.