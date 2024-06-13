Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр

Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
В этом путешествии будут не только близкие к населённым пунктам туристические локации.

Мы отправимся на транспорте повышенной проходимости к заповедным Каракольским озёрам, окружённым густым кедровым лесом — в места, где царит
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дикая природа.

Пройдёмся по эффектным подвесным мостам над быстрой Катунью, заглянем в пещеру, увидим Чемальскую ГЭС, остров Патмос и Камышлинский водопад. Добавим немного экстрима, прокатившись на моторафте по Катуни. Остановимся в деревянных домиках в горах и попаримся в алтайской баньке на дровах.

Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

После внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести организатору напрямую 8000-10 000 руб. за каждого человека (зависит от выбранного пакета) на бронирование жилья.

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита (за пару месяцев до тура) или оформить страховку от укуса клеща. На Алтае клещи активны в мае-июне.

Проживание. Проживание по пакету «Стандарт» в деревянных отапливаемых домиках на 2-5 мест в номерах с раздельными кроватями (вашими соседями будут только участники нашей группы). Размещение по гендерному признаку. Душ и туалет на территории турбазы. За доплату возможно разместиться в 2-3-местных домиках с удобствами (пакет «Комфорт», подходит семьям и парам). Желающие могут выбрать пакет «Экстрим» с размещением в палатках на территории турбазы (со скидкой). Коврики и спальники предоставляются, подселения нет, душ и туалет на территории.

Питание. Завтраки и ужины включены в стоимость тура. Дополнительно оплачиваются обеды в кафе.

Дети. От 5 лет.

Транспорт. Toyota Grand HiAce/Hyundai Starex (группа до 7 человек), Toyota HiAce (группа до 12 человек), автобус Mercedes-Benz/IVECO (до 18 человек).

Уровень сложности. Запланированы прогулки на 2-4 км. Между локациями передвигаемся на транспорте. Маршрут лёгкий. Но важно взять удобную обувь.

Связь и интернет. В населённых пунктах и на турбазе связь постоянна. На некоторых локациях и в дороге связи нет.

Программа тура по дням

1 день

Живописный путь до села Чемал и остров Патмос

Встречаемся утром в Барнауле, по дороге остановимся в аэропорту Горно-Алтайска, где вы тоже сможете присоединиться к путешествию.

Далее нас ждёт живописный путь в горы. Сделаем остановку на перекус в кафе «Горная страна» недалеко от Бийска. Затем полюбуемся панорамой горы Бабырган со смотровой площадки и увидим памятник алтайскому поэту и режиссёру В. М. Шукшину.

Доедем до села Чемал, где разместимся на турбазе среди лесистых гор. После отдыха прогуляемся к Чемальской ГЭС и по козьей тропе на остров Патмос, расположившийся посреди Катуни. Увидим слияние двух рек и рассмотрим оттенки воды.

Для ужина подобрано живописное место в окружении гор.

Живописный путь до села Чемал и остров ПатмосЖивописный путь до села Чемал и остров ПатмосЖивописный путь до села Чемал и остров ПатмосЖивописный путь до села Чемал и остров ПатмосЖивописный путь до села Чемал и остров ПатмосЖивописный путь до села Чемал и остров Патмос
2 день

К заповедным Каракольским озёрам

Сегодня отправимся на Каракольские озёра. Поездку возможно заменить прогулкой на лошадях или сплавом на рафте по Катуни (за доплату). Обратите внимание, посещение озёр возможно с июня.

До заповедной территории мы поедем на машине повышенной проходимости по бездорожью и каменистой дороге (3 часа в пути). Поднимемся на высоту более 2000 метров и окажемся среди кедрового леса. После обеда-пикника совершим треккинг до Каракольских озёр мимо отвесных скал и ручьёв. Путь близкий, справится каждый (около 4 км туда-обратно). Важно взять удобную обувь. Около озёр наверняка застанем снег и отдохнём в тишине среди гор и нетронутой природы.

Вечером вернёмся на турбазу, где нас будет ждать алтайская баня на дровах и сытный ужин.

К заповедным Каракольским озёрамК заповедным Каракольским озёрамК заповедным Каракольским озёрамК заповедным Каракольским озёрамК заповедным Каракольским озёрамК заповедным Каракольским озёрамК заповедным Каракольским озёрам
3 день

Одни из лучших локаций Зачемалья

Позавтракав, отправимся в живописное автопутешествие по Чемальскому тракту. Полюбуемся берегами Катуни, пройдём по подвесному Ороктойскому мосту и увидим место, где проходил древний тектонический разлом. Заглянем в Еландинскую пещеру и одноимённую штольню. Со смотровой площадки ущелья Че-Чкыш насладимся панорамой Катуни и острова Патмос. Далее прогуляемся к небольшому водопаду.

Вечером вернёмся на турбазу.

Одни из лучших локаций ЗачемальяОдни из лучших локаций ЗачемальяОдни из лучших локаций ЗачемальяОдни из лучших локаций ЗачемальяОдни из лучших локаций ЗачемальяОдни из лучших локаций ЗачемальяОдни из лучших локаций Зачемалья
4 день

Пасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона и моторафтинг

Завтракаем на турбазе и отправляемся на пасеку — попробуем медовуху, отборный мёд, насладимся сном на пчелиных ульях и узнаем много нового о пчеловодстве. Здесь же на территории гуляют павлины. Желающие смогут покачаться на качелях для полёта лёжа и полюбоваться небом.

Прогуляемся по подвесному мосту к скалам Зубы дракона, где приятно послушать шум реки, погрузиться в состояние медитации и просто насладиться видом. Устроим обед-пикник. Отдохнув и набравшись сил, отправимся на моторафтинг по Катуни — прокатимся на надувном катере с мотором. Для тех, кто не любит экстрим и водные развлечения, будет организована прогулка к Камышлинскому водопаду. Увидим остатки водяной мельницы и насладимся отдыхом под шум воды, сидя на скамейке или лёжа на траве.

Вечером вернёмся в Барнаул.

Обратите внимание, что порядок посещения локаций может меняться.

Пасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона и моторафтингПасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона и моторафтингПасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона и моторафтингПасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона и моторафтингПасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона и моторафтингПасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона и моторафтингПасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона и моторафтинг

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Пакет «стандарт»33 900 ₽
Пакет «комфорт»37 900 ₽
Пакет «экстрим»29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Все переезды по программе от Барнаула и обратно
  • Посещение всех локаций по программе
  • Входные билеты
  • Работа сопровождающего
  • Рекреационные сборы
  • Транспорт повышенной проходимости к Каракольским озёрам
  • Моторафтинг по Катуни (надувная лодка с мотором)
  • Посещение бани
  • Размещение по пакету «Экстрим» со скидкой (палатка без подселения) - 29 900 руб. за человека
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Обеды
  • Размещение по пакету «Комфорт» в 2-3-местном домике с удобствами - 37 900 руб. за человека за тур
  • Одноместное размещение - по запросу и при наличии свободных номеров
  • Прогулка на лошадях (2 часа, по желанию) - 3500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горно-Алтайска, 13:00-14:00 / любая база по пути Барнаул-Чемал
Завершение: Г. Барнаул, площадь Советов, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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