- Заразилось 1647+80
- Умерло 16+1
- Выздоровело 436+1
- Болеют сейчас 1195+78
- Летальность 0.97%около 10 чел. на 1000 заболевших
В Башкортостане, включая Уфу, находится 0.71%, 1647 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 16 умерло, 436 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1195 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Уфе и Башкортостане
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Башкортостане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Башкортостане и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Уфе и Башкортостане от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Башкортостана по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|1647+80+5%
|16+1+7%
|436+1+0.23%
|▲1195+78
|11 мая 2020
|1567+76+5%
|15
|435
|▲1117+76
|10 мая 2020
|1491+75+5%
|15
|435+26+6%
|▲1041+49
|9 мая 2020
|1416+84+6%
|15+1+7%
|409+48+13%
|▲992+35
|8 мая 2020
|1332+89+7%
|14
|361+72+25%
|▲957+17
|7 мая 2020
|1243+83+7%
|14
|289+30+12%
|▲940+53
|6 мая 2020
|1160+24+2%
|14
|259+4+2%
|▲887+20
|5 мая 2020
|1136+34+3%
|14
|255+70+38%
|▼867-36
|4 мая 2020
|1102+80+8%
|14
|185+2+1%
|▲903+78
|3 мая 2020
|1022+87+9%
|14
|183+7+4%
|▲825+80
* "0" или "—", могут означать, что данных нет