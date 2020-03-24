Заразилось 1647 +80

Умерло 16 +1

Выздоровело 436 +1

Болеют сейчас 1195 +78

Летальность 0.97% около 10 чел. на 1000 заболевших

В Башкортостане, включая Уфу, находится 0.71%, 1647 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 16 умерло, 436 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1195 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Уфе и Башкортостане График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Башкортостане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.07 раза в Башкортостане летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 10 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Башкортостане

Карта распространения коронавируса в Башкортостане и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Уфе и Башкортостане от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Башкортостана по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1647 +80+5% 16 +1+7% 436 +1+0.23% ▲ 1195+78 11 мая 2020 1567 +76+5% 15 435 ▲ 1117+76 10 мая 2020 1491 +75+5% 15 435 +26+6% ▲ 1041+49 9 мая 2020 1416 +84+6% 15 +1+7% 409 +48+13% ▲ 992+35 8 мая 2020 1332 +89+7% 14 361 +72+25% ▲ 957+17 7 мая 2020 1243 +83+7% 14 289 +30+12% ▲ 940+53 6 мая 2020 1160 +24+2% 14 259 +4+2% ▲ 887+20 5 мая 2020 1136 +34+3% 14 255 +70+38% ▼ 867-36 4 мая 2020 1102 +80+8% 14 185 +2+1% ▲ 903+78 3 мая 2020 1022 +87+9% 14 183 +7+4% ▲ 825+80 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Башкортостане по дням