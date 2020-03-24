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Последние новости коронавируса в Башкортостане на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1647+80
  • Умерло 16+1
  • Выздоровело 436+1
  • Болеют сейчас 1195+78
  • Летальность 0.97%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Башкортостане, включая Уфу, находится 0.71%, 1647 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 16 умерло, 436 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1195 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Уфе и Башкортостане

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Башкортостане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.07 разав Башкортостане летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
10 человекв среднем умирает в Башкортостане на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Башкортостане и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Уфе и Башкортостане от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Башкортостана по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201647+80+5%16+1+7%436+1+0.23%1195+78
11 мая 20201567+76+5%154351117+76
10 мая 20201491+75+5%15435+26+6%1041+49
9 мая 20201416+84+6%15+1+7%409+48+13%992+35
8 мая 20201332+89+7%14361+72+25%957+17
7 мая 20201243+83+7%14289+30+12%940+53
6 мая 20201160+24+2%14259+4+2%887+20
5 мая 20201136+34+3%14255+70+38%867-36
4 мая 20201102+80+8%14185+2+1%903+78
3 мая 20201022+87+9%14183+7+4%825+80
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Башкортостане по дням

Башкортостан и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Башкортостане

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«Помогите нам сохранить наши жизни, сохранить нашу родную больницу».
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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