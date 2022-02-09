Пройдёмся по старому Белгороду

Предлагаем вам отправиться с нами в пешеходную экскурсию по историческому центру Белгорода

Индивидуальная
Предлагаем вам отправиться с нами в пешеходную экскурсию по историческому центру Белгорода.

Познакомиться с историей основания города.

Увидеть дореволюционные здания, расположенные на одной из самых старых улицах города и пройти тропой, по которой в начале XX проезжал Николай II.
Пройдёмся по старому Белгороду
Пройдёмся по старому Белгороду
Пройдёмся по старому Белгороду
Пройдёмся по старому Белгороду
Пройдёмся по старому Белгороду
Пройдёмся по старому Белгороду

Что вы можете увидеть 🤩

  • Памятник Федору Иоановичу
  • Памятник Князю Трубецкому
  • Стелла «Ника»
  • Женская и Мужская гимназии (XIX век)
  • памятник Ленину
  • Памятник Попову
  • Памятник «Локомотивы перестройки»
  • Памятник Косенкову
  • Преображенский собор
  • Драматический театр им. Щепкина
  • Владимирская часовня
  • Стелла «Город воинской славы»
  • Памятник «Скорбящая мать»
  • Аллея героев
  • Музейная площадь
  • Парк Победы
  • Женская гимназия
  • Мужская гимназия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей города, начиная с его основания и до наших дней. А начнётся наша экскурсия у памятника основателя города — Федора Иоановича. Мы пройдёмся по центральным улицам и познакомимся с главными достопримечательностями.
  • Увидим Соборную площадь, на месте которой раньше была Белгородская крепость. Узнаем историю жизни нашего земляка и талантливого актёра и режиссёра М. С. Щепкина. Вместе прогуляемся по парку Победы, который рассказывает о Великой Отечественной войне.
  • Дойдём до Музейной площади, на которой расположено три музея: Краеведческий, Художественный и Музей Диорама (повествующая о Курской битве, ведь в июле 1943 года под Прохоровкой произошло Танковое сражение, перевернувшее ход войны). Вы увидите дореволюционные здания, рассказывающие о жизни купечества и пройдете тропой, по которой в начале XX века проезжал сам император Николай II.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Белгородского полка 56а, Белгород
Завершение: Гражданский пр. , 61, Белгород
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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