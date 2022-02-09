Что вы можете увидеть 🤩

Предлагаем вам отправиться с нами в пешеходную экскурсию по историческому центру Белгорода.



Познакомиться с историей основания города.



Увидеть дореволюционные здания, расположенные на одной из самых старых улицах города и пройти тропой, по которой в начале XX проезжал Николай II.