Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей города, начиная с его основания и до наших дней. А начнётся наша экскурсия у памятника основателя города — Федора Иоановича. Мы пройдёмся по центральным улицам и познакомимся с главными достопримечательностями.
Увидим Соборную площадь, на месте которой раньше была Белгородская крепость. Узнаем историю жизни нашего земляка и талантливого актёра и режиссёра М. С. Щепкина. Вместе прогуляемся по парку Победы, который рассказывает о Великой Отечественной войне.
Дойдём до Музейной площади, на которой расположено три музея: Краеведческий, Художественный и Музей Диорама (повествующая о Курской битве, ведь в июле 1943 года под Прохоровкой произошло Танковое сражение, перевернувшее ход войны). Вы увидите дореволюционные здания, рассказывающие о жизни купечества и пройдете тропой, по которой в начале XX века проезжал сам император Николай II.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Белгородского полка 56а, Белгород
Завершение: Гражданский пр. , 61, Белгород
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Виктория — Ваш гид в Белгороде
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