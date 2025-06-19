Мои заказы

Преображенский собор – экскурсии в Белгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Преображенский собор» в Белгороде, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом
На машине
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Белгород - история и легенды
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Белгород - история и легенды
Погрузитесь в историю Белгорода, раскрывая его секреты и легенды. Узнайте, как герб города связан с львом и что скрывает Соборная площадь
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    19 июня 2025
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Было интересно пообщаться, активная экскурсия, хорошо, что есть общение, а не монолог, для меня мало времени, хочется больше. Скорее всего еще раз пойдем.
  • М
    Манана
    9 ноября 2024
    Теплая встреча с Белгородом
    Спасибо Светлана!
  • Т
    Тарусина
    30 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
  • О
    Ольга
    12 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
  • И
    Ирина
    3 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
    читать дальше

    любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо.

  • С
    Светлана
    14 октября 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    5 сентября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Замечательная экскурсия от великолепной Светланы! У Светланы был день рождения в день экскурсии, о чем я узнал по ее окончании.
    читать дальше

    Светлана, я еще раз поздравляю Вас, огромное спасибо за Ваш рассказ о Вашем замечательном, красивом и комфортном городе! Я был в Белгороде первый раз и всего один день, но обязательно вернусь, в значительной степени благодаря Вам, потому что Вы так интересно и и тепло представили Ваш любимый город. До новых встреч - у меня еще Белгородский театр остался неохваченным…)

  • А
    Андрей
    18 августа 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Недолгая экскурсия, легко и просто с экскурсоводом, маршрут ёмкий но очень насыщенный. Было очень приятно и познавательно.
  • В
    Виктор
    16 мая 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Мне и маршрут понравился, и подача материала, а минус в том, что парковки (особенно в районе Народного бульвара) забиты и проблема припарковаться даже на минуту. Это прежде всего "усложняет жизнь" экскурсоводу, затрудняя показ важных достопримечательностей
  • И
    Инна
    21 марта 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Добрый день! Экскурсию брали для родственников, впервые в Белгороде. Понравилась экскурсовод Светлана - позитивный человек и увлечённый специалист своего дела.
    читать дальше

    Основные акценты: история края средние века, исторические особенности 18-19 век, немного про церковную историю Белгородчины. Немного проехали по центру и завершили на Соборной. 3 часа.
    Как вариант можно поменять структуру обзорной экскурсии для гостей города:
    1. Проехать по основным артериям - Богданка от аэропорта до Ситимолла, обратно по Ватутина в центр, и по центру. Дать больше информации о современном развитии города и области, достижениях, вопросах социального развития и перспективах.
    Экскурсия - это очень хороший повод популяризации нашей малой Родины. Спасибо вам за работу. И - удачи!:)

  • А
    Алена
    24 февраля 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
  • А
    Александра
    31 января 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Отлично погуляли).
  • О
    Ольга
    17 июня 2022
    Теплая встреча с Белгородом
    Экскурсия по Белгороду вместе со Светланой очень понравилась. Нам казалось, что смотреть нечего и рассказывать не о чем, да и
    читать дальше

    чем она нас сможет удивить… В итоге и показала и рассказала и удивила! Экскурсия пролетела быстро. Остались довольными и полными положительных эмоций и желаний еще посетить, еще увидеть, еще приехать…

  • И
    Ирина
    27 мая 2022
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Интересная экскурсия, необычный подход к организации, гид с отличной эрудицией. Провела время очень интересно и познавательно.
  • С
    Светлана
    28 августа 2021
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Необычный подход к обычной экскурсии! Рекомендую всем, кто не любит когда «засыпают» цифрами!!!
  • С
    Сергей
    8 августа 2021
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Очень интересная и необычная экскурсия! Три часа пролетели как один миг!
  • А
    Анна
    20 июня 2021
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Нам очень понравилось как Алексей провел экскурию. Было очень интересно. Мы обсуждали таинственный, сверхъестественный мир и в возможность непосредственного общения
    читать дальше

    с ним. И еще он показал нам ту часть Белгорода, до которой мы бы не дошли сами. Спасибо за проведенное время.

  • А
    Александр
    28 мая 2021
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Экскурсия пролетела незаметно, в том формате, который мне был интересен. Алексей умеет с улыбкой и огоньком в глазах улавливать интерес
    читать дальше

    слушателя и превращать свой ответ в увлекательную историю. Стильное, немного мистическое кафе "Нора" в конце экскурсии с интересным разговором стало приятным бонусом и возможностью релакса после многогранного интеллектуального общения. Благодарю, Алексей, за экскурсию и ссылки на интересующие меня темы, которые ты прислал! Ирина

