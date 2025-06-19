Ю Юлия Мистический Белгород, или В поисках невидимого города Было интересно пообщаться, активная экскурсия, хорошо, что есть общение, а не монолог, для меня мало времени, хочется больше. Скорее всего еще раз пойдем.

М Манана Теплая встреча с Белгородом Спасибо Светлана!

Т Тарусина Теплая встреча с Белгородом Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород

О Ольга Теплая встреча с Белгородом Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.

И Ирина Теплая встреча с Белгородом любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо. Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача

С Светлана Мистический Белгород, или В поисках невидимого города При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.

С Сергей Теплая встреча с Белгородом Светлана, я еще раз поздравляю Вас, огромное спасибо за Ваш рассказ о Вашем замечательном, красивом и комфортном городе! Я был в Белгороде первый раз и всего один день, но обязательно вернусь, в значительной степени благодаря Вам, потому что Вы так интересно и и тепло представили Ваш любимый город. До новых встреч - у меня еще Белгородский театр остался неохваченным…) Замечательная экскурсия от великолепной Светланы! У Светланы был день рождения в день экскурсии, о чем я узнал по ее окончании.

А Андрей Теплая встреча с Белгородом Недолгая экскурсия, легко и просто с экскурсоводом, маршрут ёмкий но очень насыщенный. Было очень приятно и познавательно.

В Виктор Теплая встреча с Белгородом Мне и маршрут понравился, и подача материала, а минус в том, что парковки (особенно в районе Народного бульвара) забиты и проблема припарковаться даже на минуту. Это прежде всего "усложняет жизнь" экскурсоводу, затрудняя показ важных достопримечательностей

И Инна Теплая встреча с Белгородом читать дальше Основные акценты: история края средние века, исторические особенности 18-19 век, немного про церковную историю Белгородчины. Немного проехали по центру и завершили на Соборной. 3 часа.

Как вариант можно поменять структуру обзорной экскурсии для гостей города:

1. Проехать по основным артериям - Богданка от аэропорта до Ситимолла, обратно по Ватутина в центр, и по центру. Дать больше информации о современном развитии города и области, достижениях, вопросах социального развития и перспективах.

Экскурсия - это очень хороший повод популяризации нашей малой Родины. Спасибо вам за работу. И - удачи!:) Добрый день! Экскурсию брали для родственников, впервые в Белгороде. Понравилась экскурсовод Светлана - позитивный человек и увлечённый специалист своего дела.

А Алена Мистический Белгород, или В поисках невидимого города Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!

А Александра Мистический Белгород, или В поисках невидимого города Отлично погуляли).

О Ольга Теплая встреча с Белгородом чем она нас сможет удивить… В итоге и показала и рассказала и удивила! Экскурсия пролетела быстро. Остались довольными и полными положительных эмоций и желаний еще посетить, еще увидеть, еще приехать… Экскурсия по Белгороду вместе со Светланой очень понравилась. Нам казалось, что смотреть нечего и рассказывать не о чем, да и

И Ирина Мистический Белгород, или В поисках невидимого города Интересная экскурсия, необычный подход к организации, гид с отличной эрудицией. Провела время очень интересно и познавательно.

С Светлана Мистический Белгород, или В поисках невидимого города Необычный подход к обычной экскурсии! Рекомендую всем, кто не любит когда «засыпают» цифрами!!!

С Сергей Мистический Белгород, или В поисках невидимого города Очень интересная и необычная экскурсия! Три часа пролетели как один миг!

А Анна Мистический Белгород, или В поисках невидимого города с ним. И еще он показал нам ту часть Белгорода, до которой мы бы не дошли сами. Спасибо за проведенное время. Нам очень понравилось как Алексей провел экскурию. Было очень интересно. Мы обсуждали таинственный, сверхъестественный мир и в возможность непосредственного общения