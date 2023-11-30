Главные экскурсионные места в Белгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Белгороде, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белгород - история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Белгород - история и легенды
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
2 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Белгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Знакомьтесь, Белгород
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Теплая встреча с Белгородом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Теплая встреча с Белгородом
Осмотреть знаковые места, услышать истории очаровательного городка и влюбиться в него
Начало: у филармонии
Завтра в 16:00
10 июня в 10:30
3 900 за всё до 4 чел.
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Провести атмосферный и познавательный день в окрестностях города с историком и фотографом
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 12:00
11 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тарусина
    30 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
  • О
    Ольга
    12 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
  • Е
    Елена
    5 ноября 2023
    Белгород - история и легенды
    Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый,
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    с ним комфортно прогуляться по городу и без особого напряжения получить массу исторической информации, а впрочем и не только разные пласты истории затрагивает Алексей, но и на любые интересующие вопросы ответит. Всем 6 участникам экскурсии понравилась программа, изложение, да и сам гид. Благодарим, очень надеемся посетить 2-ю экскурсию

  • И
    Ирина
    3 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
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    любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо.

  • С
    Сергей
    16 июля 2023
    Знакомьтесь, Белгород
    Спасибо, все супер!
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2023
    Белгород - история и легенды
    Каждый город удивительно прекрасен, И в любом из них есть множество красот, О которых говорит в своём в рассказе Интересный Алексей - экскурсовод. Знаний
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    больше, чем в томах энциклопедий, Ну, а юмор снял усталость, как рукой, Улыбались все – и взрослые и дети, Вы ведь к каждому с душевной теплотой. Вот бы все экскурсоводы с тем же пылом И задором всех вели по городам, Сколько счастья на планете сразу было б И экскурсий по красивейшим местам. Мы желаем Вам здоровья и клиентов Благодарных, как и мы, со всей Земли И таких же бесконечных комплиментов, Потому что Вы нас восхитить смогли!

    Каждый город удивительно прекрасен
  • А
    Алексей
    19 мая 2023
    Белгород - история и легенды
    Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Белгороду! Алексей погружает в атмосферу города, на который начинаешь смотреть по-другому, еще с большим
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    интересом. Алексей любит свой город и проводит экскурсию легко, с настроением и очень увлекательно и познавательно. Будем рекомендовать ее своим друзьям и сами еще с удовольствием посетим другие маршруты! После экскурсии у нас осталось ощущение, что мы прикоснулись к чему то сакральному, до селе нам неизведанному! Спасибо

  • Д
    Дарья
    8 августа 2022
    Знакомьтесь, Белгород
    Наконец пишу отзыв (оочень много поездок выдалось). Было интересно и информативно, вообще и город понравился, и экскурсия информативная очень, в итоге прекрасные впечатления о Белгороде! Спасибо!
  • А
    Александр
    10 января 2022
    Знакомьтесь, Белгород
    Виктория провела замечательную экскурсию! Хотя на улице было снежно и прохладно, нам все равно понравилось! Интересная подача материала, продуманный маршрут!

Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Белгороду в июне 2024
Сейчас в Белгороде в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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