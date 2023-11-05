2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Белгород - история и легенды
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
3000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Белгород
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
2000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Белгород за один день! (на вашем автомобиле)
Познакомиться с «визитными карточками» города на дружеской авто-пешеходной экскурсии
4200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 ноября 2023Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый,
- ССергей16 июля 2023Спасибо, все супер!
- ЕЕкатерина10 июля 2023Каждый город удивительно прекрасен, И в любом из них есть множество красот, О которых говорит в своём в рассказе Интересный Алексей - экскурсовод. Знаний
- ААлексей19 мая 2023Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Белгороду! Алексей погружает в атмосферу города, на который начинаешь смотреть по-другому, еще с большим
- ДДарья8 августа 2022Наконец пишу отзыв (оочень много поездок выдалось). Было интересно и информативно, вообще и город понравился, и экскурсия информативная очень, в итоге прекрасные впечатления о Белгороде! Спасибо!
- ААлександр10 января 2022Виктория провела замечательную экскурсию! Хотя на улице было снежно и прохладно, нам все равно понравилось! Интересная подача материала, продуманный маршрут!
Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «Соборная площадь»
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