Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Белгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Белгороде, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Белгород - история и легенды
Пешая
56 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Белгород - история и легенды
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
Начало: На улице Вокзальная, 1
«А еще поймете, всегда ли слепа Фемида и почему на Соборной площади никогда не было собора»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Белгород
Пешая
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Белгород
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
«Вы посетите Соборную площадь, на месте которой раньше была Белгородская крепость, и прогуляетесь по парку Победы»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Белгород сквозь годы войны (на вашем автомобиле)
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белгород сквозь годы войны (на вашем автомобиле)
Посетить заповедник Прохоровское поле и узнать историю крупнейшего танкового сражения
«Вы увидите Звонницу, Храм Святых Апостолов Петра и Павла, ротонду Колокол единения трёх братских народов и композицию «Таран»»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 ноября 2023
    Белгород - история и легенды
    Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый,
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    с ним комфортно прогуляться по городу и без особого напряжения получить массу исторической информации, а впрочем и не только разные пласты истории затрагивает Алексей, но и на любые интересующие вопросы ответит. Всем 6 участникам экскурсии понравилась программа, изложение, да и сам гид. Благодарим, очень надеемся посетить 2-ю экскурсию

  • С
    Сергей
    16 июля 2023
    Знакомьтесь, Белгород
    Спасибо, все супер!
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2023
    Белгород - история и легенды
    Каждый город удивительно прекрасен, И в любом из них есть множество красот, О которых говорит в своём в рассказе Интересный Алексей - экскурсовод. Знаний
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    больше, чем в томах энциклопедий, Ну, а юмор снял усталость, как рукой, Улыбались все – и взрослые и дети, Вы ведь к каждому с душевной теплотой. Вот бы все экскурсоводы с тем же пылом И задором всех вели по городам, Сколько счастья на планете сразу было б И экскурсий по красивейшим местам. Мы желаем Вам здоровья и клиентов Благодарных, как и мы, со всей Земли И таких же бесконечных комплиментов, Потому что Вы нас восхитить смогли!

    Каждый город удивительно прекрасен
  • А
    Алексей
    19 мая 2023
    Белгород - история и легенды
    Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Белгороду! Алексей погружает в атмосферу города, на который начинаешь смотреть по-другому, еще с большим
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    интересом. Алексей любит свой город и проводит экскурсию легко, с настроением и очень увлекательно и познавательно. Будем рекомендовать ее своим друзьям и сами еще с удовольствием посетим другие маршруты! После экскурсии у нас осталось ощущение, что мы прикоснулись к чему то сакральному, до селе нам неизведанному! Спасибо

  • Д
    Дарья
    8 августа 2022
    Знакомьтесь, Белгород
    Наконец пишу отзыв (оочень много поездок выдалось). Было интересно и информативно, вообще и город понравился, и экскурсия информативная очень, в итоге прекрасные впечатления о Белгороде! Спасибо!
  • А
    Александр
    10 января 2022
    Знакомьтесь, Белгород
    Виктория провела замечательную экскурсию! Хотя на улице было снежно и прохладно, нам все равно понравилось! Интересная подача материала, продуманный маршрут!

Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Белгороду в сентябре 2024
Сейчас в Белгороде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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