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Последние новости коронавируса в Белгородской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 852+54
  • Умерло 8+2
  • Выздоровело 208
  • Болеют сейчас 636+52
  • Летальность 0.94%около 9 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Белгородской области, включая Белгород, находится 0.37%, 852 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 208 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 636 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Белгороде и Белгородской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Белгородской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.03 разав Белгородской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
9 человекв среднем умирает в Белгородской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, столько же

Карта распространения коронавируса в Белгородской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Белгородской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Белгородской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020852+54+7%8+2+33%208636+52
11 мая 2020798+91+13%6208584+91
10 мая 2020707+48+7%6208+25+14%493+23
9 мая 2020659+46+8%6183+65+55%470-19
8 мая 2020613+39+7%6118+27+30%489+12
7 мая 2020574+34+6%6+1+20%91+20+28%477+13
6 мая 2020540+16+3%571464+16
5 мая 2020524+39+8%571+5+8%448+34
4 мая 2020485+31+7%566+7+12%414+24
3 мая 2020454+35+8%559+12+26%390+23
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Белгородской области по дням

Белгородская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Белгородской области

Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
lenta.ru
26.04.2020 15:16
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор региона Евгений Савченко. По его словам, медик проходил лечение от двусторонней пневмонии. «В течение недели коллеги боролись за жизнь доктора, но спасти его не удалось».
Российская чиновница успокоила пациентов словами «от онкологии сразу не умирают»
Российская чиновница успокоила пациентов словами «от онкологии сразу не умирают»
lenta.ru
23.04.2020 14:56
После закрытия на карантин одного из хирургических корпусов онкодиспансера в Белгороде, его пациентов попросили не паниковать, потому что «от онкологии сразу не умирают». Заместитель начальника департамента здравоохранения региона сказала, что «ситуаций, когда пришел и умер от онкологии, не бывает».
В российском регионе поставят на учет приезжающих москвичей
В российском регионе поставят на учет приезжающих москвичей
lenta.ru
30.03.2020 15:09
В Белгородской области будет введен учет въезжающих в регион жителей Москвы и Подмосковья в рамках борьбы с распространением коронавируса. Чиновникам поручено выяснить, кто из москвичей приехал в область в нерабочую неделю, чтобы «держать их на контроле» и не повторить итальянский сценарий.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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