Заразилось 852 +54

Умерло 8 +2

Выздоровело 208

Болеют сейчас 636 +52

Летальность 0.94% около 9 чел. на 1000 заболевших

В Белгородской области, включая Белгород, находится 0.37%, 852 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 208 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 636 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Белгороде и Белгородской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Белгородской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.03 раза в Белгородской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 9 человек на 1000 зараженных.

, столько же в среднем умирает в Белгородской области В других регионах России , столько же

Карта распространения коронавируса в Белгородской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Белгородской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Белгородской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 852 +54+7% 8 +2+33% 208 ▲ 636+52 11 мая 2020 798 +91+13% 6 208 ▲ 584+91 10 мая 2020 707 +48+7% 6 208 +25+14% ▲ 493+23 9 мая 2020 659 +46+8% 6 183 +65+55% ▼ 470-19 8 мая 2020 613 +39+7% 6 118 +27+30% ▲ 489+12 7 мая 2020 574 +34+6% 6 +1+20% 91 +20+28% ▲ 477+13 6 мая 2020 540 +16+3% 5 71 ▲ 464+16 5 мая 2020 524 +39+8% 5 71 +5+8% ▲ 448+34 4 мая 2020 485 +31+7% 5 66 +7+12% ▲ 414+24 3 мая 2020 454 +35+8% 5 59 +12+26% ▲ 390+23 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Белгородской области по дням