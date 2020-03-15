Последние новости коронавируса в Белгородской области на сегодня со статистикой
Заразилось 852+54
Умерло 8+2
Выздоровело 208
Болеют сейчас 636+52
Летальность 0.94%около 9 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Белгородской области, включая Белгород, находится 0.37%, 852 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 208 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 636 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Белгороде и Белгородской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Белгородской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Белгородской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Белгородской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Белгородской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
852+54+7%
8+2+33%
208
▲636+52
11 мая 2020
798+91+13%
6
208
▲584+91
10 мая 2020
707+48+7%
6
208+25+14%
▲493+23
9 мая 2020
659+46+8%
6
183+65+55%
▼470-19
8 мая 2020
613+39+7%
6
118+27+30%
▲489+12
7 мая 2020
574+34+6%
6+1+20%
91+20+28%
▲477+13
6 мая 2020
540+16+3%
5
71
▲464+16
5 мая 2020
524+39+8%
5
71+5+8%
▲448+34
4 мая 2020
485+31+7%
5
66+7+12%
▲414+24
3 мая 2020
454+35+8%
5
59+12+26%
▲390+23
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Белгородской области по дням
Белгородская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Белгородской области
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор региона Евгений Савченко. По его словам, медик проходил лечение от двусторонней пневмонии. «В течение недели коллеги боролись за жизнь доктора, но спасти его не удалось».
После закрытия на карантин одного из хирургических корпусов онкодиспансера в Белгороде, его пациентов попросили не паниковать, потому что «от онкологии сразу не умирают». Заместитель начальника департамента здравоохранения региона сказала, что «ситуаций, когда пришел и умер от онкологии, не бывает».
В Белгородской области будет введен учет въезжающих в регион жителей Москвы и Подмосковья в рамках борьбы с распространением коронавируса. Чиновникам поручено выяснить, кто из москвичей приехал в область в нерабочую неделю, чтобы «держать их на контроле» и не повторить итальянский сценарий.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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