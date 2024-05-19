1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Свернуть в сторону от популярных туристических маршрутов и увидеть первозданную природу Алтая
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
К острову Патмос в Чемале и реке Катунь
Начало: Любое удобное для вам место в границах Белокурихи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Каскад Шинокских водопадов
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 мая 2024Добрый день! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виталию! Это эрудированный, знающий и очень порядочный человек! Очень красивая и интересная
- ММамедова22 апреля 2024Восторг и эмоциональный подъем! Увидела цветение маральника (для этого и ехала на Алтай в апреле), осуществила мечту-небольшой сплав по реке
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в июне 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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