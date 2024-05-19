Экскурсии на 1 день в Белокурихе

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Белокурихе, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Свернуть в сторону от популярных туристических маршрутов и увидеть первозданную природу Алтая
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
18 000 за всё до 3 чел.
К острову Патмос в Чемале и реке Катунь
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
К острову Патмос в Чемале и реке Катунь
Начало: Любое удобное для вам место в границах Белокурихи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Каскад Шинокских водопадов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Каскад Шинокских водопадов
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Добрый день! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виталию! Это эрудированный, знающий и очень порядочный человек! Очень красивая и интересная
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    экскурсия! Несмотря на то, что она рассчитана на целый день, мы почти не устали - так было захватывающе! За один день мы объяли необъятное! Посетили все, что планировали. Какая же красота кругом - смотреть-ненасмотреться! Виталий очень вежливый и хороший человек. На мотолодке поддерживал меня как мог)) - морально и физически (мне было страшновато)). Катунь - красавица даже в мае! Представить не могу, как она красива осенью, когда становится бирюзовой. . Теперь это еще один из пунктов нашего плана - Алтай осенью. . Еще хочу добавить, что Виталий очень уверенно и аккуратно водит машину - нам было спокойно и комфортно с ним. Огромное спасибо еще раз! Очень надеюсь на встречу осенью!

  • М
    Мамедова
    22 апреля 2024
    К острову Патмос в Чемале и реке Катунь
    Восторг и эмоциональный подъем! Увидела цветение маральника (для этого и ехала на Алтай в апреле), осуществила мечту-небольшой сплав по реке
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    (горной Катуни), Камышлинский водопад, остров Патмос. Перевалы, косогоры, изменения рельефа и пород. Очень рекомендую! Отличное сопровождения гида Виталия! Его экскурсия не просто рассказ, это подробное сопровождение с детальным погружением в историю края.

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «На весь день»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
  2. К острову Патмос в Чемале и реке Катунь
  3. Каскад Шинокских водопадов
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в июне 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Белокуриху на 1 день, гиды Белокурихи подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Белокуриху так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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