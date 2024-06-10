Мы отправимся в место, уникальное скоплением водопадов. Самые примечательные из них — Большой, Ласковый мираж и Двойной прыжок. Интересно, что многие водопады в этом районе были обнаружены совсем недавно. По пути мы посетим Денисову пещеру, знаменитую находками мирового масштаба. Среди них останки ранее неизвестного вида человека, жившего 48–50 тысяч лет назад.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Сначала мы проедем 160 км. (2 часа) на минивэне или внедорожнике. Если будет дождливая погода, последние 10 км. пути (от 30 мин) – на авто повышенной проходимости.
- Дальше нас ждёт треккинг на 3,2 км. (2–3 часа). Мы пройдём вверх по каньону вдоль реки Шинок. Посмотрим на вековую тайгу, горные ручьи и диких зверей. По пути увидим 3 водопада. При желании вы можете искупаться под ними.
- Также мы заглянем в пещеру древнего человека. Она безопасна для посещения, оборудована лестницей и перилами, пол застелен досками.
- Я расскажу про Алтай, его историю, культуру, религию, быт, флору, фауну и местных жителей.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Nissan Serena С26 или внедорожнике UAZ Patriot.
- Дополнительно оплачиваются заброска на авто повышенной проходимости (UAZ старой модели) — 2000 руб. /машина туда и обратно, обед в кафе — по желанию.
- Необходима минимальная физическая подготовка, т. к. экскурсия включает треккинг по горной тропе с препятствиями в виде камней и стволов деревьев.
- Рекомендуемый возраст участников — от 10 до 65 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Белокурихе
Привет, я Виктор! Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм, турслёты. С 2015 года оставил спортивный туризм и начал организовывать и проводить коммерческие путешествия. Моя специализация — горный туризм, спелеотуризм, пеший туризм, комбинированные маршруты, автотуры. В путешествиях интересует природа, нетронутая цивилизацией.Задать вопрос
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