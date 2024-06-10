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Мы отправимся в место, уникальное скоплением водопадов. Самые примечательные из них — Большой, Ласковый мираж и Двойной прыжок. Интересно, что многие водопады в этом районе были обнаружены совсем недавно. По пути мы посетим Денисову пещеру, знаменитую находками мирового масштаба. Среди них останки ранее неизвестного вида человека, жившего 48–50 тысяч лет назад.