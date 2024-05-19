Из Белокурихи мы отправимся в долину величественной реки Катунь. По предгорьям Алтая проедем по местам, где в 19 веке проходил Старый Чуйский тракт.
С выездом к берегам Катуни начнётся основная цепочка интереснейших объектов: подвесной мост, Камышлинский водопад, места съёмок фильма «Живёт такой парень». А в Чемале у нас запланировано знакомство с церковью Иоанна Богослова.
С выездом к берегам Катуни начнётся основная цепочка интереснейших объектов: подвесной мост, Камышлинский водопад, места съёмок фильма «Живёт такой парень». А в Чемале у нас запланировано знакомство с церковью Иоанна Богослова.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Бирюксинский перевал, с которого открывается захватывающая панорама на предгорья Алтая.
- Остановка на берегу величественной реки Катунь.
- Канатная дорога ГЛК «Манжерок». Если захотите, поднимемся в горы на высоту 1000 метров.
- Водопад Камышлинский. Дойти до него можно пешком за 2 часа. Также есть вариант добраться на мотолодках (доступно с конца мая).
- Старый и Новый мосты в Усть-Семе, где проходили съёмки фильма Шукшина «Живёт такой парень».
- Ремесленная ярмарка в селе Аскат, где вы сможете приобрести уникальные сувениры и продукцию местных производителей.
- Подвесной мост через скалу «Зубы дракона», откуда вы полюбуетесь рекой Катунь и горными порогами.
- Козья тропа до слияния рек Чемал и Катунь с живописным панорамным видом на окрестности.
- Ярмарка и источник Аржан-Суу, где можно набрать целебной воды.
- Церковь Иоанна Богослова на острове Патмос, куда попадём по подвесному мосту.
Вы узнаете:
- Как возник Чуйский тракт — древняя торговая дорога, соединяющая Россию с Монголией и Китаем.
- Какую роль играла река Катунь в формировании ландшафта и жизни Алтая.
- Какой вклад внесло православие в культурное и духовное наследие региона.
- Какие традиции существуют на Алтае и как здесь развивают туристическую инфраструктуру.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии до 12 часов, не позже 17:00 мы выезжаем в Белокуриху и вернёмся к 20:00.
- Экскурсия проводится на легковом автомобиле Nissan или Toyota, комфортном для 1-3 пассажиров. Есть возможность изменить вид транспорта за доплату:
— минивэн до 6 мест, Hyundai Grand Starex — 11000 руб.
— автобус до 15 мест, Wolkswagen Krafter — 14500 руб.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Канатная дорога ГЛК «Манжерок» — 1200 руб. /чел.
- Водопад Камышлинский — 300 руб. /чел. пешком и 1200 руб. /чел. на мотолодке.
- Обед — по меню.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Белокурихе
Провёл экскурсии для 768 туристов
Приветствую! Живу в Белокурихе, много путешествую по Алтаю, фотографирую и пишу об Алтае. В окрестностях Белокурихи знаю много интересных мест, обзорных площадок с красивыми видами, неизбитых троп к вершинам иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
19 мая 2024
Добрый день! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виталию! Это эрудированный, знающий и очень порядочный человек! Очень красивая и интересная экскурсия! Несмотря на то, что она рассчитана на целый день,
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