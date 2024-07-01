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Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная конная экскурсия по живописным полям Алтая
Познакомьтесь с чистокровными скакунами, милыми козочками и кроликами на нашей конюшне. Насладитесь конной прогулкой по живописным полям Алтая
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 12:00
7 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная звуковибрационная сессия в Белокурихе с Яной и Евгением
Погрузитесь в расслабляющую звуковую ванну, почувствуйте исцеляющие вибрации и восстановите гармонию с помощью поющих чаш и телесных камертонов
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Погружение в ремесла Алтая: ткачество и хлебопечение с деревенским обедом
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Каскад Шинокских водопадов с посещением Денисовой пещеры
Путешествие к Шинокским водопадам и Денисовой пещере: откройте для себя древнюю историю и природные красоты Алтая
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
7 июля в 08:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана1 июля 2024Прекрасная конная прогулка для тех, кто любит животных, ценит натуральность и знает, что такое труд, забота и любовь. Екатерина профессионал своего дела! Все участники экскурсии остались довольны и получили положительные эмоции от общения!
- ННаталья29 июня 2024Если вы хотите ощутить гармонию, остановить поток мыслей, замедлиться и слиться со Вселенной - то этот сеанс для вас!!!
- ААлександр28 июня 2024Отличная прогулка, бодрые лошади, интересные истории! Если предложат небольшую экскурсию по хозяйству - не отказывайтесь оно того стоит. Так же не отказывайтесь от дополнительной обработки от насекомых, не все средства хорошо действуют на местных комаров.
- ЯЯна8 апреля 2024Очень понравился конный двор и хозяйка Екатерина! Очень гостеприимная, отзывчивая и внимательная, много интересной и познавательной информации получили о быте и жизни лошадей и животных. С большим удовольствием вернемся еще!
- ООльга7 января 2024Восхитительный опыт! Ребята искупали в звуке. Не знаю, как у них это получилось, но музыка звучала в унисон с телом. Может тело
- ТТатьяна16 сентября 2023Космос от уникальных проводников
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в июле 2024
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