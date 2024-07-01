Экскурсии выходного дня в Белокурихе

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Белокурихе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная конная экскурсия по живописным полям Алтая
Познакомьтесь с чистокровными скакунами, милыми козочками и кроликами на нашей конюшне. Насладитесь конной прогулкой по живописным полям Алтая
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 12:00
7 июля в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная звуковибрационная сессия в Белокурихе с Яной и Евгением
Погрузитесь в расслабляющую звуковую ванну, почувствуйте исцеляющие вибрации и восстановите гармонию с помощью поющих чаш и телесных камертонов
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 500 за человека
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Погружение в ремесла Алтая: ткачество и хлебопечение с деревенским обедом
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
9 000 за всё до 5 чел.
Каскад Шинокских водопадов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Каскад Шинокских водопадов с посещением Денисовой пещеры
Путешествие к Шинокским водопадам и Денисовой пещере: откройте для себя древнюю историю и природные красоты Алтая
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
7 июля в 08:00
от 15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    1 июля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Прекрасная конная прогулка для тех, кто любит животных, ценит натуральность и знает, что такое труд, забота и любовь. Екатерина профессионал своего дела! Все участники экскурсии остались довольны и получили положительные эмоции от общения!
  • Н
    Наталья
    29 июня 2024
    Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
    Если вы хотите ощутить гармонию, остановить поток мыслей, замедлиться и слиться со Вселенной - то этот сеанс для вас!!!
  • А
    Александр
    28 июня 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Отличная прогулка, бодрые лошади, интересные истории! Если предложат небольшую экскурсию по хозяйству - не отказывайтесь оно того стоит. Так же не отказывайтесь от дополнительной обработки от насекомых, не все средства хорошо действуют на местных комаров.
  • Я
    Яна
    8 апреля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Очень понравился конный двор и хозяйка Екатерина! Очень гостеприимная, отзывчивая и внимательная, много интересной и познавательной информации получили о быте и жизни лошадей и животных. С большим удовольствием вернемся еще!
    Очень понравился конный двор и хозяйка Екатерина! Очень гостеприимная, отзывчивая и внимательная, много интересной и познавательнойОчень понравился конный двор и хозяйка Екатерина! Очень гостеприимная, отзывчивая и внимательная, много интересной и познавательнойОчень понравился конный двор и хозяйка Екатерина! Очень гостеприимная, отзывчивая и внимательная, много интересной и познавательной
  • О
    Ольга
    7 января 2024
    Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
    Восхитительный опыт! Ребята искупали в звуке. Не знаю, как у них это получилось, но музыка звучала в унисон с телом. Может тело
    читать дальше

    петь? Мое пело - каждой клеточкой. То, что делают Евгений и Яна, очень созвучно месту. Постарайтесь посетить сеанс в начале отдыха в Белокурихе. Чтобы было время вернуться) Организационно - безупречно. Сразу откликнулись, подобрали удобное время, встретили.

  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2023
    Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
    Космос от уникальных проводников

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
  2. Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
  3. Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
  4. Каскад Шинокских водопадов
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в июле 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Белокурихе на 2024 год на выходные, 43 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам