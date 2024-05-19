1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Свернуть в сторону от популярных туристических маршрутов и увидеть первозданную природу Алтая
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Испечь хлеб и блины своими руками, сесть за ткацкий станок и попробовать «кашу из топора»
Начало: В селе Старобелокуриха
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Познакомиться с породистыми лошадями, испечь блины своими руками и открыть тайны ткачества
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
14 350₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 мая 2024Добрый день! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виталию! Это эрудированный, знающий и очень порядочный человек! Очень красивая и интересная
- ТТатьяна21 сентября 202329 июля были мы вчетвером (я, муж и внуки) были на интереснейшей экскурсии в Старобелокурихе "Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский
- ВВиктория29 августа 2023Низкий поклон Алексею и Анне! Великолепная экскурсия. Мы своими руками испекли хлеб для себя и для наших близких, испекли очень
- ННина31 июля 2023Алексей потрясающий рассказчик! Забрал нас из Белокурихи(по договоренности). С самого начала нашего мероприятия (у нашего места проживания), по дороге в
- ММайя18 сентября 2022Всем привет! Мы приезжали группой 30 человек и одна мелкая попутчица! Были два дня в гостях у Анны и Алексея (пришлось
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Алтай»
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Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в июне 2024
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