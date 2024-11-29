2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к скалам Четыре брата через первозданный лес
Преодолейте путь на внедорожнике и пешком, чтобы увидеть скалы Четыре брата, памятник природы с древними каменными останцами и чистейшим воздухом
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
«Здесь вас ждут древнейшие каменные останцы, чистейший воздух, много-много зелени летом и белого снега зимой»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 4000₽ за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Зимнее приключение: Лебединое озеро и ездовые собаки
Уникальная экскурсия в зимнюю Белокуриху: лебединое озеро, древняя мумия и ездовые собаки. Познакомьтесь с историей и природой Алтая
«Зимой оно оста`тся тёплым благодаря природным источникам, что делает его идеальным местом для зимовки тысячи лебедей»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая
Путешествие в сердце Алтая: Долина духов, водопад Че-Чкыш и Сердце Катуни. Уникальные истории и незабываемые виды ждут вас
Начало: От места вашего проживания
«Зимой водопад превращается в шикарную бороду, состоящую изо льда и сосулек»
27 дек в 08:30
28 дек в 08:30
24 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий29 ноября 2024Отличная, увлекательная экскурсия,получили массу эмоций и радостных минут!!!
- ТТатьяна9 ноября 2024Спасибо за экскурсию! Очень довольна прогулкой по лесу, увлекательной информацией от экскурсовода Виталия, необычным природным местом, легким и дружелюбным общением! Первый раз была в Белокурихе, очень рада знакомству!!!
- AAleksandra5 ноября 2024Виталий отличный экскурсовод: грамотная, богатая речь, подробный рассказ со всеми деталями, видно, что он знает и любит свой край. Было интересно, познавательно и очень душевно. Огромное спасибо, обязательно обратимся снова, когда будем в Белокурихе.
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Зимние»
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