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Преодолейте путь на внедорожнике и пешком, чтобы увидеть скалы Четыре брата, памятник природы с древними каменными останцами и чистейшим воздухом

Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...

«Здесь вас ждут древнейшие каменные останцы, чистейший воздух, много-много зелени летом и белого снега зимой»