Познакомьтесь с красотами Алтая на экскурсии из Белокурихи в Чемал. Путешествие включает посещение живописной долины реки Катунь и загадочного острова Патмос с церковью Иоанна Богослова. Маршрут проходит через горные и предгорные районы, позволяя увидеть множество природных и исторических достопримечательностей. Конечная точка маршрута - остров Патмос в селе Чемал. Экскурсовод предоставит развёрнутую информацию по каждому объекту. Продолжительность экскурсии до 12 часов

Описание экскурсии