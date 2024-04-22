Познакомьтесь с красотами Алтая на экскурсии из Белокурихи в Чемал.
Путешествие включает посещение живописной долины реки Катунь и загадочного острова Патмос с церковью Иоанна Богослова.
Маршрут проходит через горные и предгорные районы, позволяя увидеть множество природных и исторических достопримечательностей. Конечная точка маршрута - остров Патмос в селе Чемал. Экскурсовод предоставит развёрнутую информацию по каждому объекту. Продолжительность экскурсии до 12 часов
Путешествие включает посещение живописной долины реки Катунь и загадочного острова Патмос с церковью Иоанна Богослова.
Маршрут проходит через горные и предгорные районы, позволяя увидеть множество природных и исторических достопримечательностей. Конечная точка маршрута - остров Патмос в селе Чемал. Экскурсовод предоставит развёрнутую информацию по каждому объекту. Продолжительность экскурсии до 12 часов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные горные ландшафты
- 🏞 Долина реки Катунь
- 🏝 Остров Патмос
- ⛪ Церковь Иоанна Богослова
- 🗺 Множество достопримечательностей по пути
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00
Что можно увидеть
- Долина реки Катунь
- Остров Патмос
- Церковь Иоанна Богослова
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Экскурсия из Белокурихи в Чемал – одно из самых популярных направлений среди гостей курорта. Путешествие проходит по долине реки Катунь, горным и предгорным районам, конечная точка маршрута – церковь Иоанна Богослова на острове Патмос. Из Белокурихи мы отправимся в долину величественной реки Катунь, маршрут построен таким образом, что позволит посетить добрый десяток природных и рукотворных достопримечательностей. Мы будем всё выше и выше поднимаемся в горы вдоль Катуни до конечной точки нашего маршрута – острова Патмос в селе Чемал. По пути нас ждёт много объектов и экскурсовод даст развёрнутую информацию по каждому из них. Продолжительность экскурсии до 12 часов, не позже 17:00 часов мы начинаем возвращение в Белокуриху и вернёмся к 20:00 часам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание кафе/ресторан
- Входные билеты на отдельных платных объектах
- Любые другие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное для вам место в границах Белокурихи
Завершение: Место выезда или по желанию в другом месте в Белокурихе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Выбирайте удобную одежду и обувь и возьмите с собой солнечные очки. На маршруте могут быть дополнительные расходы на питание и входные билеты на отдельных объектах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мамедова
22 апр 2024
Восторг и эмоциональный подъем! Увидела цветение маральника (для этого и ехала на Алтай в апреле), осуществила мечту-небольшой сплав по реке (горной Катуни), Камышлинский водопад, остров Патмос. Перевалы, косогоры, изменения рельефа и пород. Очень рекомендую!
Отличное сопровождения гида Виталия! Его экскурсия не просто рассказ, это подробное сопровождение с детальным погружением в историю края.
Отличное сопровождения гида Виталия! Его экскурсия не просто рассказ, это подробное сопровождение с детальным погружением в историю края.
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