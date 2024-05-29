Экскурсии проходящие только летом в Белокурихе

Найдено 9 экскурсий в категории «Летние» в Белокурихе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка к скалам «Четыре брата»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Прогулка к скалам «Четыре брата»
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Познакомиться с обитателями частной конюшни и прогуляться верхом среди пейзажей Алтая
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 17:00
10 июня в 15:00
4 000 за всё до 5 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
42 отзыва
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Отправиться из Белокурихи навстречу каменным исполинам, лесам и чистейшему воздуху
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 334 за всё до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Автотур к Белокурихе-2
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 4 чел.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Свернуть в сторону от популярных туристических маршрутов и увидеть первозданную природу Алтая
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
18 000 за всё до 3 чел.
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Испечь хлеб и блины своими руками, сесть за ткацкий станок и попробовать «кашу из топора»
Начало: В селе Старобелокуриха
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за всё до 5 чел.
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Познакомиться с породистыми лошадями, испечь блины своими руками и открыть тайны ткачества
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
14 350 за всё до 10 чел.
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Оценить целебный эффект от массажа терапевтическими музыкальными инструментами «в 4 руки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 500 за человека
Каскад Шинокских водопадов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Каскад Шинокских водопадов
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Прогулка к скалам «Четыре брата»
    Супер позитивный гид! Место волшебное!
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
    Добрый день! Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виталию! Это эрудированный, знающий и очень порядочный человек! Очень красивая и интересная
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    экскурсия! Несмотря на то, что она рассчитана на целый день, мы почти не устали - так было захватывающе! За один день мы объяли необъятное! Посетили все, что планировали. Какая же красота кругом - смотреть-ненасмотреться! Виталий очень вежливый и хороший человек. На мотолодке поддерживал меня как мог)) - морально и физически (мне было страшновато)). Катунь - красавица даже в мае! Представить не могу, как она красива осенью, когда становится бирюзовой. . Теперь это еще один из пунктов нашего плана - Алтай осенью. . Еще хочу добавить, что Виталий очень уверенно и аккуратно водит машину - нам было спокойно и комфортно с ним. Огромное спасибо еще раз! Очень надеюсь на встречу осенью!

  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал с травяным чаем и
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    алтайским медом. Были, просто,"сумасшедшие" виды на горы, скалы и просыпающуюся природу! А какой был воздух!!! Одни восклицания!!! Спасибо Вам огромное! Надеемся, эта экскурсия была непоследняя!))

    Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал
  • В
    Валерия
    7 мая 2024
    Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Красивый маршрут, великолепный гид - огромное спасибо Виталию за интересные рассказы- много новой информации получила. И отдельное спасибо - за любовь к своему делу!
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2024
    Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Гид Виталий, который нас возил по экскурсионным местам нам очень понравился. Не успели сесть в машину, как начался рассказ о Белокурихе. Очень эрудированный, внимательный, приятный в общении. На протяжении всей экскурсии расскащывал нам историю края и о достопримечательностях. Спасибо!
  • Г
    Галина
    9 апреля 2024
    Прогулка к скалам «Четыре брата»
    Прекрасная прогулка. Интересно было посмотреть и послушать. Всем рекомендуем сходить по этому маршруту с этим Экскурсоводом. Мы в восторге
  • Я
    Яна
    8 апреля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Очень понравился конный двор и хозяйка Екатерина! Очень гостеприимная, отзывчивая и внимательная, много интересной и познавательной информации получили о быте и жизни лошадей и животных. С большим удовольствием вернемся еще!
  • С
    Семён
    28 февраля 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Отличная экскурсия! Насыщенная, идеальная по продолжительности (не коротко и не затянуто), с хорошим балансом природных видов и мест «под крышей». Виталий
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    замечательный гид: превосходная речь, хорошо подобранный материал рассказов. Видно, что он любит родной край и с удовольствием делится знаниями о нем. Отдельно отметим его водительские навыки: по заснеженному серпантину Виталий ехал максимально внимательно и осторожно. Мы были с двухлетним ребенком, это было очень важно.

  • т
    татьяна
    16 января 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Огромное спасибо за очень интересную экскурсию. Великолепный гид, Получили массу положительные эмоций.

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Летние»

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  1. Прогулка к скалам «Четыре брата»
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Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в июне 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "Летние" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 4 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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