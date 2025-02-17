Горнолыжный Алтай

Зимний Алтай – это идеальное место для активного отдыха и горнолыжного катания.

Здесь можно насладиться красивыми горными пейзажами, чистым воздухом и разнообразными возможностями для зимних развлечений.

Вы посетите 4 горнолыжных курорта Алтая: ВК Манжерок, ГЛК "Телецкий", курорт "Белокуриха", Семинский (для желающих).

Для новичков, решивших попробовать свои силы в горнолыжном спорте или сноуборде – работают сертифицированные инструктора, которые научат азам.
5
3 отзыва
Горнолыжный Алтай
Горнолыжный Алтай
Горнолыжный Алтай
Ближайшие даты:
14
дек21
дек11
янв18
янв25
янв1
фев8
фев
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с курортом Манжерок

Заезд.

Завтрак в кафе т/к “Таежник” для тех, кто прибыл до 10:00.

После 10:30-11:30 – примерка заранее заказанного снаряжения в отеле.

В 11:00 выезд на ознакомительное катание в ВК Манжерок.

В 14:00 возвращение в отель, заселение в номера.

Пообедать и поужинать можно в ресторане эко-отеля Таежник по меню (не входит в стоимость).

Размещение в номерах.

Свободное время, отдых.

В зависимости от времени начала работы вечерних трасс ВК “Манжерок” – трансфер для желающих попробовать ночное катание.

Всесезонный курорт “Манжерок” – крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай.

Горнолыжный комплекс уникален в своем расположении у подножия горы Малая Синюха и единственного теплого озера в Республике Алтай – Манжерокского.

Общая длина трасс, различной категории сложности, около 50 км, для гостей курорта работают 5 канатных дорог, которые доставят любителей зимнего спорта к началу трасс.

В прокат снаряжение можно взять как на курорте, так и заказать его доставку в эко-отель “Таежник”, что значительно удобнее.

Для новичков, решивших попробовать свои силы в горнолыжном спорте или сноуборде – на курорте работают сертифицированные инструктора, которые научат азам.

Дети также не останутся без внимания.

На курорте работают инструктора, которые займутся их обучением, а также есть трасса для тюбинга, где юные гости горнолыжного комплекса не будут скучать.

Авто 12 км.

Знакомство с курортом МанжерокЗнакомство с курортом МанжерокЗнакомство с курортом МанжерокЗнакомство с курортом Манжерок
2 день

ГЛК «Манжерок»

Завтрак в кафе эко-отеля “Таежник”.

В 10:00 выезд на курорт Манжерок, возвращение в отель предусмотрено в 16:00-17:00, согласно расписания работы канатных дорог.

Желающие могут отправиться на вечернее катание, остальные провести вечер на территории отеля.

Сегодня группа весь день посвятить активному отдыху: катанию на сноубордах, снегоходах, лыжах и тюбингах.

Пообедать можно будет в различных заведениях общественного питания, расположенных на территории курорта (не входит в стоимость).

После активного дня, гости возвращаются в туркомплекс, поужинать можно по меню в ресторане эко-отеля “Таежник” (не входит в стоимость).

Авто 12 км.

ГЛК «Манжерок»ГЛК «Манжерок»ГЛК «Манжерок»ГЛК «Манжерок»ГЛК «Манжерок»
3 день

ГЛК «Телецкий»

Завтрак гости получают накануне, в виде ланч-боксов.

Выезд из эко-отеля “Таежник” в 07:00.

Переезд до села Иогач к 11:00.

Катание на ГЛК “Телецкий”, расположенном на склонах горы Кокуя.

Пообедать можно в кафе у подножия горы Кокуя, либо в кафе на её вершине (не входит в стоимость).

Горнолыжный курорт "Телецкий" расположен в непосредственной близости самого большого в Горном Алтае и одного из глубочайших озёр мира – Телецкого озера – объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Гора Кокуя – уникальное место для горнолыжного курорта – крупный горный массив с перепадом высот более 800 метров позволяет проложить трассы протяженностью до 6 км.

Общая длина действующих трасс около 17 км.

Окончание катания и выезд в отель в 16:00, прибытие ориентировочно в 20:00.

Поужинать можно по меню в ресторане эко-отеля “Таежник” (не входит в стоимость).

Авто 400 км.

ГЛК «Телецкий»ГЛК «Телецкий»ГЛК «Телецкий»ГЛК «Телецкий»
4 день

Чуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни

Завтрак в эко-отеле “Таежник”.

Выезд на экскурсию по Чуйскому тракту до слияния рек Чуя и Катунь.

Первой остановкой дня станет Семинский перевал (высота 1717 метров), где расположен ещё один горнолыжный комплекс – Семинский.

Катание на этом комплексе не запланировано.

Экскурсия по перевалу, посещение сувенирного рынка.

Если Вы желаете опробовать возможности трасс среднегорья – Вас довезут к подъемнику и оставят кататься, остальные – отправятся на экскурсию до слияния рек Чуя и Катунь, а заберут вас на обратном пути.

Следующая остановка – перевал Чике-Таман, экскурсия на смотровую площадку с видом на старый Чуйский тракт.

Самой дальней точкой маршрута станет место где бурная летом река Чуя, впадает в хозяйку Алтая – реку Катунь.

Как правило реки полностью не замерзают и гостям зимнего Алтая удастся полюбоваться ярко-бирюзовыми участками реки на фоне искристо-белого снега.

Возвращение в отель.

Обед в кафе по дороге, по меню. Поужинать можно по меню в ресторане эко-отеля “Таежник” (обед и ужин не входят в стоимость).

Авто 450 км.

Чуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни
5 день

Курорт Белокуриха

Завтрак в эко-отеле Таежник.

Переезд до города Белокуриха.

Белокуриха – единственный курорт федерального значения с Сибирском федеральном округе.

Данный курорт славиться своими бальнеологическими ресурсами и горнолыжным курортом.

Горнолыжный комплекс Белокурихи распределен на несколько районов.

Гости города смогут воспользоваться следующими услугами: сетью горнолыжных трасс, 5 бугельными подъемниками и 1 канатно-кресельным подъемником, прокатными пунктами, сервисом и ремонтом снаряжения.

Обед в кафе на территории курорта (не входит в стоимость).

Возвращение в эко-отель “Таежник”.

Авто 360 км.

Курорт БелокурихаКурорт БелокурихаКурорт БелокурихаКурорт Белокуриха
6 день

Отъезд

Для тех, кто выезжает в аэропорт до 08:30 – завтрак в виде ланч-боксов, у остальных обычный.

Выезд в аэропорт.

Выселение из номеров до 12:00.

Авто 20 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание на туркомплексе "Таежник" или аналогичном.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

1-местное2-местное3-местное (только для единой заявки)
66 00047 00045 000

Варианты проживания

Туристский комплекс «Таёжник» или аналогичный

5 ночей

Туркомплекс “Таёжник” расположен не доезжая 2,5 км до села Манжерок.

Размещение в номерах с удобствами, категории «Стандарт+». Площадь 18 кв. м.

Вместимость до 4 мест: 2 основных и 2 дополнительных места. Дети до 4 лет — можно без отдельного спального места.

Оснащение номера:
Эл. техника: телевизор, мини-холодильник, фен
Ванная комната: банные полотенца, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, душевая кабина, тапочки.
Кровати: двуспальная кровать или две раздельные кровати.
Мебель: стулья, раскладной диван, шкаф для одежды, стол,прикроватные тумбочки.
Прочее: чайные пары.

Туристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичныйТуристский комплекс «Таёжник» или аналогичный

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Доставка из аэропорта Горно-Алтайска, групповая
  • Проживание в тёплых двухместных номерах с удобствами в номере (кровати твин/дабл по заявке гостей), доп. место - диван
  • Завтраки, начиная с дня заезда
  • Транспортные услуги по программе
  • Работа сопровождающего-гида
  • Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
  • Доставка из/в любой точки, кроме аэропорта Горно-Алтайска
  • Обеды и ужины
  • Ски-пасы (Вы выбираете себе подходящий вариант)
  • Баня в эко-отеле «Таёжник»
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Входные билеты в Лес Чудес и другие платные объекты курортов
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт и полис ОМС);
  • нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное);
  • носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар);
  • свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый);
  • штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки;
  • куртка утепленная или пуховик, можно горнолыжную куртку (на синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. Помните температура может опускаться до - 35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая);
  • обувь теплая и свободная (не летние кроссовки в сеточку);
  • шапка, шарф и перчатки (тёплые и не продуваемые, + капюшон);
  • одежда для дома и сна. (футболки\тельняшки, трико\леггинсы);
  • солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть);
  • гигиенические личные средства;
  • аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств);
  • видео- или фото- камера (с чехлом на прочном ремне и доп. веревке).
Входит ли доставка в стоимость тура?

Бесплатно предоставляется групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска до эко-отеля "Таёжник".

Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.

Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.

Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Доставка в любой отель после окончания тура – за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.

Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика (от 1500 руб. /чел. с жд вокзала и от 2000 руб. /чел. с аэропорта Барнаула).

Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах.

Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.

Переезд от Барнаула до Таёжника занимает примерно 4-4,5 часа.

Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика. Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.

Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.)Переезд от Новосибирска до Таёжника занимает примерно 7 часов.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Какие особенности тура?

Маршрут подойдёт для всех, кто имеет опят в горных лыжах или сноубординге, или желает научиться;

Мы можем заранее договориться об аренде горнолыжного снаряжения для Вас и Вам не придётся стоять в очередях, снаряжение привезут прямо в отель (комплект лыжи/сноуборд, палки, ботинки) от 1 100 руб, дополнительно можно заказать очки, каску, балаклаву, куртки, брюки;

На курорте работает школа сноубординга и горных лыж, где работают сертифицированные инструкторы, которые обучают и взрослых и детей;

Вы можете самостоятельно выбрать варианты катания для себя (пол-дня, весь день, вечернее катание).

Мы оформим для Вас выбранный вариант ски-паса ВК "Манжерок" со скидкой (за доп. плату);

Для Ваших детей на курорте "Манжерок" работают зал аттракционов "Лес чудес" и тюбинговая трасса на ГЛК "Телецкий" есть детская трасса;

Вы самостоятельно выбираете что Вы будете кушать (обедать и ужинать);

На территории эко-отеля "Таёжник" можно заказать жаркую баньку или чан после катания на горнолыжных склонах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 фев 2025
Организатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах "Манжерок", "Телецкий" и "Белокуриха" прошли на ура. Комфортный автобус "Мерседес" сделал мобильность между курортами простой и удобной. Настоящее удовольствие побывать на Алтае!
Организатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошли
С
11 янв 2025
Все состыковано, нигде не ждали.
Т
11 янв 2025
Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!
Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!

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