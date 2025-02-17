Здесь можно насладиться красивыми горными пейзажами, чистым воздухом и разнообразными возможностями для зимних развлечений.
Вы посетите 4 горнолыжных курорта Алтая: ВК Манжерок, ГЛК "Телецкий", курорт "Белокуриха", Семинский (для желающих).
Для новичков, решивших попробовать свои силы в горнолыжном спорте или сноуборде – работают сертифицированные инструктора, которые научат азам.
Программа тура по дням
Знакомство с курортом Манжерок
Заезд.
Завтрак в кафе т/к “Таежник” для тех, кто прибыл до 10:00.
После 10:30-11:30 – примерка заранее заказанного снаряжения в отеле.
В 11:00 выезд на ознакомительное катание в ВК Манжерок.
В 14:00 возвращение в отель, заселение в номера.
Пообедать и поужинать можно в ресторане эко-отеля Таежник по меню (не входит в стоимость).
Размещение в номерах.
Свободное время, отдых.
В зависимости от времени начала работы вечерних трасс ВК “Манжерок” – трансфер для желающих попробовать ночное катание.
Всесезонный курорт “Манжерок” – крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай.
Горнолыжный комплекс уникален в своем расположении у подножия горы Малая Синюха и единственного теплого озера в Республике Алтай – Манжерокского.
Общая длина трасс, различной категории сложности, около 50 км, для гостей курорта работают 5 канатных дорог, которые доставят любителей зимнего спорта к началу трасс.
В прокат снаряжение можно взять как на курорте, так и заказать его доставку в эко-отель “Таежник”, что значительно удобнее.
Для новичков, решивших попробовать свои силы в горнолыжном спорте или сноуборде – на курорте работают сертифицированные инструктора, которые научат азам.
Дети также не останутся без внимания.
На курорте работают инструктора, которые займутся их обучением, а также есть трасса для тюбинга, где юные гости горнолыжного комплекса не будут скучать.
Авто 12 км.
ГЛК «Манжерок»
Завтрак в кафе эко-отеля “Таежник”.
В 10:00 выезд на курорт Манжерок, возвращение в отель предусмотрено в 16:00-17:00, согласно расписания работы канатных дорог.
Желающие могут отправиться на вечернее катание, остальные провести вечер на территории отеля.
Сегодня группа весь день посвятить активному отдыху: катанию на сноубордах, снегоходах, лыжах и тюбингах.
Пообедать можно будет в различных заведениях общественного питания, расположенных на территории курорта (не входит в стоимость).
После активного дня, гости возвращаются в туркомплекс, поужинать можно по меню в ресторане эко-отеля “Таежник” (не входит в стоимость).
Авто 12 км.
ГЛК «Телецкий»
Завтрак гости получают накануне, в виде ланч-боксов.
Выезд из эко-отеля “Таежник” в 07:00.
Переезд до села Иогач к 11:00.
Катание на ГЛК “Телецкий”, расположенном на склонах горы Кокуя.
Пообедать можно в кафе у подножия горы Кокуя, либо в кафе на её вершине (не входит в стоимость).
Горнолыжный курорт "Телецкий" расположен в непосредственной близости самого большого в Горном Алтае и одного из глубочайших озёр мира – Телецкого озера – объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Гора Кокуя – уникальное место для горнолыжного курорта – крупный горный массив с перепадом высот более 800 метров позволяет проложить трассы протяженностью до 6 км.
Общая длина действующих трасс около 17 км.
Окончание катания и выезд в отель в 16:00, прибытие ориентировочно в 20:00.
Поужинать можно по меню в ресторане эко-отеля “Таежник” (не входит в стоимость).
Авто 400 км.
Чуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни
Завтрак в эко-отеле “Таежник”.
Выезд на экскурсию по Чуйскому тракту до слияния рек Чуя и Катунь.
Первой остановкой дня станет Семинский перевал (высота 1717 метров), где расположен ещё один горнолыжный комплекс – Семинский.
Катание на этом комплексе не запланировано.
Экскурсия по перевалу, посещение сувенирного рынка.
Если Вы желаете опробовать возможности трасс среднегорья – Вас довезут к подъемнику и оставят кататься, остальные – отправятся на экскурсию до слияния рек Чуя и Катунь, а заберут вас на обратном пути.
Следующая остановка – перевал Чике-Таман, экскурсия на смотровую площадку с видом на старый Чуйский тракт.
Самой дальней точкой маршрута станет место где бурная летом река Чуя, впадает в хозяйку Алтая – реку Катунь.
Как правило реки полностью не замерзают и гостям зимнего Алтая удастся полюбоваться ярко-бирюзовыми участками реки на фоне искристо-белого снега.
Возвращение в отель.
Обед в кафе по дороге, по меню. Поужинать можно по меню в ресторане эко-отеля “Таежник” (обед и ужин не входят в стоимость).
Авто 450 км.
Курорт Белокуриха
Завтрак в эко-отеле Таежник.
Переезд до города Белокуриха.
Белокуриха – единственный курорт федерального значения с Сибирском федеральном округе.
Данный курорт славиться своими бальнеологическими ресурсами и горнолыжным курортом.
Горнолыжный комплекс Белокурихи распределен на несколько районов.
Гости города смогут воспользоваться следующими услугами: сетью горнолыжных трасс, 5 бугельными подъемниками и 1 канатно-кресельным подъемником, прокатными пунктами, сервисом и ремонтом снаряжения.
Обед в кафе на территории курорта (не входит в стоимость).
Возвращение в эко-отель “Таежник”.
Авто 360 км.
Отъезд
Для тех, кто выезжает в аэропорт до 08:30 – завтрак в виде ланч-боксов, у остальных обычный.
Выезд в аэропорт.
Выселение из номеров до 12:00.
Авто 20 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туркомплексе "Таежник" или аналогичном.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|1-местное
|2-местное
|3-местное (только для единой заявки)
|66 000
|47 000
|45 000
Варианты проживания
Туристский комплекс «Таёжник» или аналогичный
Туркомплекс “Таёжник” расположен не доезжая 2,5 км до села Манжерок.
Размещение в номерах с удобствами, категории «Стандарт+». Площадь 18 кв. м.
Вместимость до 4 мест: 2 основных и 2 дополнительных места. Дети до 4 лет — можно без отдельного спального места.
Оснащение номера:
Эл. техника: телевизор, мини-холодильник, фен
Ванная комната: банные полотенца, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, душевая кабина, тапочки.
Кровати: двуспальная кровать или две раздельные кровати.
Мебель: стулья, раскладной диван, шкаф для одежды, стол,прикроватные тумбочки.
Прочее: чайные пары.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Доставка из аэропорта Горно-Алтайска, групповая
- Проживание в тёплых двухместных номерах с удобствами в номере (кровати твин/дабл по заявке гостей), доп. место - диван
- Завтраки, начиная с дня заезда
- Транспортные услуги по программе
- Работа сопровождающего-гида
- Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
- Доставка из/в любой точки, кроме аэропорта Горно-Алтайска
- Обеды и ужины
- Ски-пасы (Вы выбираете себе подходящий вариант)
- Баня в эко-отеле «Таёжник»
- Аренда необходимого снаряжения
- Входные билеты в Лес Чудес и другие платные объекты курортов
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт и полис ОМС);
- нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное);
- носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар);
- свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый);
- штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки;
- куртка утепленная или пуховик, можно горнолыжную куртку (на синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. Помните температура может опускаться до - 35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая);
- обувь теплая и свободная (не летние кроссовки в сеточку);
- шапка, шарф и перчатки (тёплые и не продуваемые, + капюшон);
- одежда для дома и сна. (футболки\тельняшки, трико\леггинсы);
- солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть);
- гигиенические личные средства;
- аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств);
- видео- или фото- камера (с чехлом на прочном ремне и доп. веревке).
Входит ли доставка в стоимость тура?
Бесплатно предоставляется групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска до эко-отеля "Таёжник".
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.
Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.
Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Доставка в любой отель после окончания тура – за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика (от 1500 руб. /чел. с жд вокзала и от 2000 руб. /чел. с аэропорта Барнаула).
Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах.
Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.
Переезд от Барнаула до Таёжника занимает примерно 4-4,5 часа.
Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика. Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.
Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.)Переезд от Новосибирска до Таёжника занимает примерно 7 часов.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Какие особенности тура?
Маршрут подойдёт для всех, кто имеет опят в горных лыжах или сноубординге, или желает научиться;
Мы можем заранее договориться об аренде горнолыжного снаряжения для Вас и Вам не придётся стоять в очередях, снаряжение привезут прямо в отель (комплект лыжи/сноуборд, палки, ботинки) от 1 100 руб, дополнительно можно заказать очки, каску, балаклаву, куртки, брюки;
На курорте работает школа сноубординга и горных лыж, где работают сертифицированные инструкторы, которые обучают и взрослых и детей;
Вы можете самостоятельно выбрать варианты катания для себя (пол-дня, весь день, вечернее катание).
Мы оформим для Вас выбранный вариант ски-паса ВК "Манжерок" со скидкой (за доп. плату);
Для Ваших детей на курорте "Манжерок" работают зал аттракционов "Лес чудес" и тюбинговая трасса на ГЛК "Телецкий" есть детская трасса;
Вы самостоятельно выбираете что Вы будете кушать (обедать и ужинать);
На территории эко-отеля "Таёжник" можно заказать жаркую баньку или чан после катания на горнолыжных склонах.