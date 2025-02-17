1 день

Знакомство с курортом Манжерок

Заезд.

Завтрак в кафе т/к “Таежник” для тех, кто прибыл до 10:00.

После 10:30-11:30 – примерка заранее заказанного снаряжения в отеле.

В 11:00 выезд на ознакомительное катание в ВК Манжерок.

В 14:00 возвращение в отель, заселение в номера.

Пообедать и поужинать можно в ресторане эко-отеля Таежник по меню (не входит в стоимость).

Размещение в номерах.

Свободное время, отдых.

В зависимости от времени начала работы вечерних трасс ВК “Манжерок” – трансфер для желающих попробовать ночное катание.

Всесезонный курорт “Манжерок” – крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай.

Горнолыжный комплекс уникален в своем расположении у подножия горы Малая Синюха и единственного теплого озера в Республике Алтай – Манжерокского.

Общая длина трасс, различной категории сложности, около 50 км, для гостей курорта работают 5 канатных дорог, которые доставят любителей зимнего спорта к началу трасс.

В прокат снаряжение можно взять как на курорте, так и заказать его доставку в эко-отель “Таежник”, что значительно удобнее.

Для новичков, решивших попробовать свои силы в горнолыжном спорте или сноуборде – на курорте работают сертифицированные инструктора, которые научат азам.

Дети также не останутся без внимания.

На курорте работают инструктора, которые займутся их обучением, а также есть трасса для тюбинга, где юные гости горнолыжного комплекса не будут скучать.

Авто 12 км.