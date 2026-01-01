Мои заказы

Выездные туры из Белокурихи

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Белокурихе, цены от 45 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Два Алтая. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
5 дней
-
4%
3 отзыва
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
10 июн в 10:00
2 июл в 10:00
от 64 500 ₽67 000 ₽ за человека
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
На автобусе
6 дней
-
15%
3 отзыва
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 52 500 ₽62 000 ₽ за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 45 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Белокурихе в январе 2026
Сейчас в Белокурихе в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 64 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Белокурихи и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март