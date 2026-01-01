-
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
10 июн в 10:00
2 июл в 10:00
от 64 500 ₽
67 000 ₽ за человека
15%
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 52 500 ₽
62 000 ₽ за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
