Авторские туры на 6 дней в Белокуриху

Найдено 5 туров в категории «6-дневные туры» в Белокурихе, цены от 36 900 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Горнолыжный Алтай
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Горнолыжный Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
47 000 за человека
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
4 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 36 900 за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 52 222 за человека
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 36 900 за человека
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
На автобусе
скидка
14%
3 отзыва
6 дней
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от 4300036 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Антон
    17 февраля 2025
    Горнолыжный Алтай
    Организатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах "Манжерок", "Телецкий" и "Белокуриха" прошли на ура. Комфортный автобус "Мерседес" сделал мобильность между курортами простой и удобной. Настоящее удовольствие побывать на Алтае!
    Организатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошли
  • С
    Сергей
    11 января 2025
    Горнолыжный Алтай
    Все состыковано, нигде не ждали.
  • Т
    Татьяна
    11 января 2025
    Горнолыжный Алтай
    Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!
    Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «6-дневные туры»

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