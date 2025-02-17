6 дней
Горнолыжный Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
47 000₽ за человека
6 дней
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
4 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 36 900₽ за человека
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 52 222₽ за человека
6 дней
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 36 900₽ за человека
скидка
14%
6 дней
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от 4300036 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнтон17 февраля 2025Организатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах "Манжерок", "Телецкий" и "Белокуриха" прошли на ура. Комфортный автобус "Мерседес" сделал мобильность между курортами простой и удобной. Настоящее удовольствие побывать на Алтае!
- ССергей11 января 2025Все состыковано, нигде не ждали.
- ТТатьяна11 января 2025Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «6-дневные туры»
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