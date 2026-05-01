Оздоровительный индивидуальный тур с литотерапией в Белокурихе (всё включено)

Сделать браслеты и кулоны из самоцветов и пройти восстанавливающие процедуры
Природа и минералы станут источником энергии и ресурса для тела и разума.

Вибрации камней передадут импульсы нервным окончаниям и помогут достичь физической и душевной гармонии.

Вы пройдёте диагностику организма и индивидуальные сеансы
литотерапии, а на мастер-классах сделаете себе браслеты и кулоны из самоцветов. Увидите терренкур Мельница или Скалы четырёх братьев и канатную дорогу на гору Церковка. Утренние процедуры с солью, дыхательная гимнастика и массаж завершат комплекс восстановления.

Описание тура

Организационные детали

Необходима удобная и тёплая одежда, обувь для прогулок.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и погружение в мир камней

Встреча группы на автовокзале Белокурихи и трансфер до места проживания. После размещения пообедаем. В первой половине дня вас ждёт экскурсия в Музей камня, где вы познакомитесь с разнообразием и историей минералов.

Далее проведём диагностику организма и мини-сеанс литотерапии на основании полученных результатов.

Вечером — ужин и массаж для расслабления и восстановления сил.

2 день

Оздоровительные практики и мастер-класс

Утро начинается с процедур с солью и дыхательной гимнастики, способствующих активизации организма.

После завтрака — обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям Белокурихи. Пообедаем, а потом вас ждёт мастер-класс: соберём целебный браслет из самоцветов по результатам диагностики.

Вечером — ужин, массаж и мини-сеанс с минералами для дополнительного расслабления.

3 день

Природа и индивидуальные оздоровительные сеансы

Утренние процедуры с солью, дыхательная гимнастика и завтрак — идеальное начало дня. Затем возможна экскурсия на выбор — терренкур Мельница или прогулка к Скалам четырёх братьев. После обеда — лечебный сеанс на основании диагностики.

Вечером — ужин и массаж для восстановления и гармонизации состояния.

4 день

Горная экскурсия и творческая работа с камнями

День начинается с утренних процедур и дыхательной гимнастики. Потом вас ждёт экскурсия по канатной дороге на гору Церковка.

После обеда — мастер-класс по изготовлению украшения-кулона из натурального камня. Вечером — ужин, массаж и ночной сеанс литотерапии для глубокого расслабления.

5 день

Завершение и трансформационная работа с минералами

После процедур позавтракаем. В первой половине дня запланирована трансформационная игра с самоцветами, направленная на поиск решения личной задачи или проблем со здоровьем. По желанию вы можете собрать аптечку из минералов в подарок.

Затем доставим вас на автовокзал. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник100 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы
  • Услуги проводника и гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Процедуры, мастер-классы, массаж
Что не входит в цену
  • Переезд до Белокурихи
Место начала и завершения?
Автовокзал Белокурихи, 12:00 или любое время в течение дня по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Белокурихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Более 17 лет организуем отдых для наших клиентов.

