Вибрации камней передадут импульсы нервным окончаниям и помогут достичь физической и душевной гармонии.
Вы пройдёте диагностику организма и индивидуальные сеансы
Описание тура
Организационные детали
Необходима удобная и тёплая одежда, обувь для прогулок.
Программа тура по дням
Встреча и погружение в мир камней
Встреча группы на автовокзале Белокурихи и трансфер до места проживания. После размещения пообедаем. В первой половине дня вас ждёт экскурсия в Музей камня, где вы познакомитесь с разнообразием и историей минералов.
Далее проведём диагностику организма и мини-сеанс литотерапии на основании полученных результатов.
Вечером — ужин и массаж для расслабления и восстановления сил.
Оздоровительные практики и мастер-класс
Утро начинается с процедур с солью и дыхательной гимнастики, способствующих активизации организма.
После завтрака — обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям Белокурихи. Пообедаем, а потом вас ждёт мастер-класс: соберём целебный браслет из самоцветов по результатам диагностики.
Вечером — ужин, массаж и мини-сеанс с минералами для дополнительного расслабления.
Природа и индивидуальные оздоровительные сеансы
Утренние процедуры с солью, дыхательная гимнастика и завтрак — идеальное начало дня. Затем возможна экскурсия на выбор — терренкур Мельница или прогулка к Скалам четырёх братьев. После обеда — лечебный сеанс на основании диагностики.
Вечером — ужин и массаж для восстановления и гармонизации состояния.
Горная экскурсия и творческая работа с камнями
День начинается с утренних процедур и дыхательной гимнастики. Потом вас ждёт экскурсия по канатной дороге на гору Церковка.
После обеда — мастер-класс по изготовлению украшения-кулона из натурального камня. Вечером — ужин, массаж и ночной сеанс литотерапии для глубокого расслабления.
Завершение и трансформационная работа с минералами
После процедур позавтракаем. В первой половине дня запланирована трансформационная игра с самоцветами, направленная на поиск решения личной задачи или проблем со здоровьем. По желанию вы можете собрать аптечку из минералов в подарок.
Затем доставим вас на автовокзал. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|100 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы
- Услуги проводника и гида
- Экскурсии и входные билеты
- Процедуры, мастер-классы, массаж
Что не входит в цену
- Переезд до Белокурихи