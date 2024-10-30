Далее поднимемся по
Программа тура по дням
Заезд
Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время.
В аэропорту встречаем тех, кому необходим трансфер до курорта (доп. плата).
Обычно сборный трансфер выезжает с аэропорта в 09:30. Нужно уточнить у менеджера и заказать для себя место. Также можно заказать индивидуальный транспорт.
Первый день специально отведен для отдыха после дороги.
Размещаемся в выбранном отеле, отдых.
Расчетный час отеля 14:00, если номер свободен, то заселение сразу, в ином случае нужно подождать, если приехали раньше.
Встречаемся, знакомимся друг с другом и мы расскажем все, что Вас ждет на программе.
Посоветуем куда сходить – СПА, кафе, бассейн.
Знакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха
В этот день знакомство с курортом Белокуриха!
На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).
Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).
Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.
На него будем подниматься по серпантину.
Всего то проедем город, примерно 15 минут, и окажемся у подножья удивительной дороги.
На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода" (вход оплачивается отдельно), есть ресторанчик с прекрасным меню.
После этого отправимся на гастрономический вкусный обед.
Экскурсия займет примерно 5 часов.
В этот день есть свободное время, которое обычно гости с удовольствием используют для прогулок, процедур, посещения аквапарка.
Места силы Белокурихи
В этот день коротенькая по времени экскурсия, примерно 3 часа.
Но одна из любимых экскурсий – Места Силы Белокурихи.
Знакомство с сакральными, наполненными силой местами.
И это правда, наши гости все отмечают это.
Зона повышенной вибрации, невероятные пейзажи.
Предлагаем посетить это место и не только тем, кто чувствует энергию, но и любой человек под впечатлением от этих красивых мест.
Сначала мы поднимаемся на проходимой технике в горы.
Останавливаемся на Солнечной поляне, здесь открывается прекрасные виды на предгорье, далее доезжаем до скал Четыре брата.
Это скалы в Тайге высотой 10 м. и с очень интересными легендами.
Эти природные объекты считаются местами силы, но чтобы получить от них энергетическую подпитку, очень важен правильный настрой.
Тайга, горы, воздух.
Этот день можно дополнить прогулками на лошадях, прогуляться по курорту.
Обзорная экскурсия по Горному Алтаю
Этот день очень насыщенный!
После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай».
Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21.00, проедем примерно 380 км.
В этот день получите приятные эмоции –на моторафтах доезжаем через р. Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад.
По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики.
А поездка на моторафтах - отличная эмоциональная прогулка!
В с. Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р. Катунь).
К нему пройдем по подвесному мостику. Направляясь к храму по мосту, уже можно разглядеть лик Божьей Матери с ребенком, высеченный прямо в скале.
Образ Богородицы явился настоятельнице женского скита Фелофеи, а после его решили воплотить в жизнь, воссоздав на том самом камне, где его увидела монахиня.
А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе, со смотровой площадке открываются прекрасный пейзажи на долину реки Катунь.
Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят.
Доплата за объекты: моторафты 1000 рублей, вход в Тавдинские пещеры 500руб. /чел, Обед дополнительно, заезжаем в кафе (средний чек 600 руб).
Село Сростки. Исторический г. Бийск
После завтрака выезжаем на экскурсию.
Первое, что посетим в этот день, это родина В. М. Шукшина.
Примерно до которого 100 км. по хорошей дороге.
Село Сростки - это не только одно из старейших сел Алтайского края, это родина Василия Шукшина.
Он там родился, провел детство и юность.
Кинорежиссер, актер, сценарист, писатель, обладатель многочисленных премий и наград.
Дополнительно вход в музей - 200 руб.
Не менее интересный и второй объект – историческое место г. Бийск, это второй город Алтайского края, который начинается с миниатюрного Бикатунского острога, построенного в 1709 г. по велению Петра Великого.
Познакомим с архитектурой купеческого города и кульминация экскурсии – Музей истории Алтайской духовной миссии, который является одним из излюбленных культурных пространств.
Архиерейское подворье – точка притяжения гостей нашего края.
Дополнительно вход – 300 руб.
Обед в г. Бийске входит в стоимость программы.
Длительность экскурсии примерно 8 часов.
Точное время будет отражено в организационной программе. Во второй половине дня можно записаться на оздоровительные процедуры или взять доп. экскурсию.
Завершение программы
Завтрак и выезд из отеля.
Многие желают продлить отдых и мы заранее сделаем дополнительную бронь.
Обратный трансфер в Горно-Алтайск за дополнительную плату (групповой или индивидуальный).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варианты размещения
|Отели Нео/Гарант/Орион с завтраком
|Отели Беловодье 4*/Россия с завтраком
|Место в двухместном номере
|36 900
|57 900
|Одноместное размещение
|50 300
|92 400
|Дополнительно место
|32 700
|38 800
Бонусом в отеле Беловодье на курорте Белокуриха – Аквапарк с термокомплексом (1 час), соляная пещера и тренажерный зал.
Варианты проживания
Отель «Нео»
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.
Курортный СПА-Отель Беловодье
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле на курорте Белокуриха (5 ночей)
- Питание: 5 завтраков в отеле, 2 обеда
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
- Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
- Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
- Питание: обеды, ужины
- Моторафты
- Оплата за экскурсионные объекты (в сумме примерно 2 000 рублей)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли развлечения вне программы?
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани
Сколько человек в экскурсионной группе?
Максимальное количество может быть 35 человек, но в среднем группа набирается 18 человек.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.
Как организован трансфер до места начала тура?
Трансфер до Белокурихи в стоимость не входит.
Расписание группового трансфера за дополнительную оплату:
- Горно-Алтайск (аэропорт) - Белокуриха в 9.30 ч. по местному времени
- Белокуриха- Горно-Алтайск (аэропорт) в 5.30 ч. по местному времени