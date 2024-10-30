1 день

Заезд

Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время.

В аэропорту встречаем тех, кому необходим трансфер до курорта (доп. плата).

Обычно сборный трансфер выезжает с аэропорта в 09:30. Нужно уточнить у менеджера и заказать для себя место. Также можно заказать индивидуальный транспорт.

Первый день специально отведен для отдыха после дороги.

Размещаемся в выбранном отеле, отдых.

Расчетный час отеля 14:00, если номер свободен, то заселение сразу, в ином случае нужно подождать, если приехали раньше.

Встречаемся, знакомимся друг с другом и мы расскажем все, что Вас ждет на программе.

Посоветуем куда сходить – СПА, кафе, бассейн.