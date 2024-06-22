Отличный вариант, как провести выходные всей семьёй: с комфортабельным проживанием, всеми трансферами на микроавтобусе и продуманной программой. Вам осталось лишь освободить место на смартфоне для лучших снимков и отправиться в путешествие!
Описание тура
Организационные детали
Кто вылетает из Москвы — ближайшие аэропорты: Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт в Новосибирске. Ближайшие ж. -д. вокзалы: Бийск, Барнаул, Новосибирск.
Проживание. Будем жить в туркомплексе (село Кош-Агач) в номерах с удобствами, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включены 1 завтрак и 1 ужин. Остальное питание — за доплату.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту
В 07:00 отправляемся из Белокурихи и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог в мире! Будем любоваться перевалами Семинский и Чике-Таман, наблюдать за мощными потоками бурных рек и обязательно остановимся в самых живописных местах для фотографий.
Пейзажи за окном будут постоянно меняться: от гор до степей за одну поездку! Мы доберёмся почти до границы с Монголией и разместимся на туркомплексе в селе Кош-Агач. Поужинаем и разойдёмся по номерам.
«Алтайский Марс» и Гейзерное озеро
После завтрака вас ждёт высадка на «Марс» — мы поедем в долину Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море. Горы здесь окрашены в красный, жёлтый, оранжевый, а местами даже фиолетовый цвет и напоминают инопланетные пейзажи. Всё дело в высоком содержании металлов в породе.
Продолжим космическую тему — отправимся к Гейзерному озеру. Вы увидите водоём с причудливыми узорами на поверхности. Озеро не замерзает даже в самые лютые морозы. Ещё сделаем эффектные кадры горных вершин Северо-Чуйского хребта.
К вечеру вернёмся в Белокуриху.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и ужин
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 500 руб.)
- Билеты до Белокурихи и обратно
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 21 500 руб