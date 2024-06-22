В 07:00 отправляемся из Белокурихи и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог в мире! Будем любоваться перевалами Семинский и Чике-Таман, наблюдать за мощными потоками бурных рек и обязательно остановимся в самых живописных местах для фотографий.

Пейзажи за окном будут постоянно меняться: от гор до степей за одну поездку! Мы доберёмся почти до границы с Монголией и разместимся на туркомплексе в селе Кош-Агач. Поужинаем и разойдёмся по номерам.