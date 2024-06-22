Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро

Увидеть космические пейзажи, пройти по дну бывшего моря и перезагрузиться за 2 дня
За 2 дня объедем самые фотогеничные локации Алтая, чтобы привезти из отпуска эффектные кадры красных гор, мистических озёр, горных вершин и бурных рек.

Отличный вариант, как провести выходные всей семьёй: с комфортабельным проживанием, всеми трансферами на микроавтобусе и продуманной программой. Вам осталось лишь освободить место на смартфоне для лучших снимков и отправиться в путешествие!
Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Кто вылетает из Москвы — ближайшие аэропорты: Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт в Новосибирске. Ближайшие ж. -д. вокзалы: Бийск, Барнаул, Новосибирск.

Проживание. Будем жить в туркомплексе (село Кош-Агач) в номерах с удобствами, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены 1 завтрак и 1 ужин. Остальное питание — за доплату.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту

В 07:00 отправляемся из Белокурихи и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог в мире! Будем любоваться перевалами Семинский и Чике-Таман, наблюдать за мощными потоками бурных рек и обязательно остановимся в самых живописных местах для фотографий.

Пейзажи за окном будут постоянно меняться: от гор до степей за одну поездку! Мы доберёмся почти до границы с Монголией и разместимся на туркомплексе в селе Кош-Агач. Поужинаем и разойдёмся по номерам.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
2 день

«Алтайский Марс» и Гейзерное озеро

После завтрака вас ждёт высадка на «Марс» — мы поедем в долину Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море. Горы здесь окрашены в красный, жёлтый, оранжевый, а местами даже фиолетовый цвет и напоминают инопланетные пейзажи. Всё дело в высоком содержании металлов в породе.

Продолжим космическую тему — отправимся к Гейзерному озеру. Вы увидите водоём с причудливыми узорами на поверхности. Озеро не замерзает даже в самые лютые морозы. Ещё сделаем эффектные кадры горных вершин Северо-Чуйского хребта.

К вечеру вернёмся в Белокуриху.

«Алтайский Марс» и Гейзерное озеро«Алтайский Марс» и Гейзерное озеро«Алтайский Марс» и Гейзерное озеро«Алтайский Марс» и Гейзерное озеро«Алтайский Марс» и Гейзерное озеро

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и ужин
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 500 руб.)
  • Билеты до Белокурихи и обратно
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 21 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курорт Белокуриха, 07:00
Завершение: Курорт Белокуриха, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Белокурихи

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