Два Алтая. Железнодорожный круиз

Отправимся в железнодорожное приключение и откроем для себя новые горизонты! Вас ждут потрясающие виды, интересные экскурсии и уютная атмосфера поезда. Насладитесь каждым мгновением этого удивительного железнодорожного круиза!
5
3 отзыва
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
19
июн3
июл17
июл6
авг24
авг11
сен25
сен
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Новосибирска

Отправление из главного сибирского города Новосибирска в 20:00 – прицепной тематический вагон к номеру поезда 401 (перед выездом мы оповестим какой номер вагона будет).

Вас ждут комфортные купе.

Заботливые проводники предложат вам ароматный чай в подстаканниках, и вы отправитесь в путь под стук колес.

Это будет необычное путешествие, которое подарит вам массу впечатлений и эмоций.

Отправление поезда из НовосибирскаОтправление поезда из НовосибирскаОтправление поезда из НовосибирскаОтправление поезда из Новосибирска
2 день

Курорт Манжерок. Камышлинский водопад

В 7:41 вы прибудете на железнодорожный вокзал города Бийск, где вас встретит организатор, чтобы помочь с посадкой в комфортабельные автобусы.

Первая остановка — уютное кафе, где вы сможете насладиться завтраком из блюд местной кухни и зарядиться энергией для продолжения увлекательного путешествия.

По пути мы сделаем остановку на границе Республики Алтай и Алтайского края, где проведём обряд чой-чой.

Вскоре мы окажемся в живописной горной стране, где посетим курорт Манжерок и прокатимся на канатной дороге на гору Синюха.

Там у нас будет время прогуляться и насладиться потрясающим видом на долину реки Катунь со смотровой площадки.

Затем мы остановимся у речного вокзала и отправимся на прогулку на моторафтах до Камышлинского водопада.

Это совершенно безопасное развлечение, которое подарит вам яркие и положительные эмоции.

После этого мы доедем до отеля, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

На следующий день мы продолжим исследовать живописные места, наслаждаясь каждым моментом нашего удивительного путешествия.

В стоимость входит: завтрак, обед, ужин, прогулка на моторафтах и подъём на канатной дороге.

Курорт Манжерок. Камышлинский водопадКурорт Манжерок. Камышлинский водопадКурорт Манжерок. Камышлинский водопадКурорт Манжерок. Камышлинский водопад
3 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Ранний подъем и мы отправляемся в захватывающее путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России.

На нашем пути мы преодолеем величественные горные перевалы: Семинский и Чике-Таман.

Каждый поворот будет открывать перед нами новые горизонты и удивительные пейзажи.

Марсианские горы и Гейзерное озеро — это главные достопримечательности Алтая. Мы, безусловно, включили их в программу для наших гостей.

По пути к ним вас ждут потрясающие виды на Северо-Чуйский хребет.

Это просто невероятно красивые места!

Остановки на сувенирных ярмарках подарят возможность насладиться творчеством местных мастеров и приобрести уникальные подарки.

А на смотровых площадках вы сможете сделать замечательные фотографии на фоне горных вершин и бескрайних просторов.

К вечеру мы вернёмся в отель, где вас будет ждать насыщенный и полный впечатлений день.

Питание: завтрак, обед и ужин включены, дополнительные входы на объекты.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
4 день

Белокуриха

Завтракаем и отправляемся знакомиться с курортом Белокуриха.

В автобусы уже нужно спуститься с чемоданами, так как вечером вы уже отправитесь на поезде в г. Новосибирск.

Экскурсия по городу-курорту Белокуриха познакомит с историей и уникальностью курорта.

Посетим музей курорта, прогуляемся по терренкуру, поднимемся на новый курорт Белокуриха Горная по серпантину.

Сделаем остановки на смотровых площадках – получаются красивые видовые фотографии.

Посещение музейного комплекса Андреевская Слобода позволит познакомить с бытом русского крестьянина, который жил в нашем предгорье.

Обед в ресторане Олимп.

Далее переезжаем до г. Бийска, где познакомим вас с купеческой частью старинного города, который был освоен по Указу Петра Первого.

Ужин в кафе.

Переезд к поезду.

В стоимость включено: завтрак, обед, ужин, входы на объекты.

БелокурихаБелокурихаБелокурихаБелокурихаБелокуриха
5 день

Прибытие в Новосибирск на поезде

Прибытие на станцию Новосибирск – в 5:40 утра.

Это было время новых открытий, теплых встреч и новых знакомств.

Проживание

Тур предусматривает проживание в поезде и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта, руб:

размещение в поезде
номер в отеле Горного Алтая
и в отеле курорта Белокуриха
стоимость
1 чел. в купеодноместный номер75 800
2 чел. в купе2 чел. в номере (основные места)57 600
3 чел. в купе
1 номер с доп. местом (если нужно два номера в отелях, то дополнительно
доплата 5 500 руб. за номер)
53 300
4 чел. в купе
2 номера с основными местами. (если нужно одноместное размещение, то
дополнительно 5 500 руб.)
48 800

Варианты проживания

Купе

2 ночи

Наш поезд предлагает размещение в купе. Внимание! По желанию можно оставить заявку на купе только для вашей семьи (компании). Например, вас три человека и вы желаете путешествовать втроем, тогда купе будет только для вас. Просто нужно оставить комментарий в заявке. Тип вагона КУПЕ. В каждом вагоне есть два туалета и горячая вода, которую можно налить в любое время, используя специальный водонагреватель. На каждое место приходится своя лампочка для чтения. Сегодняшние купейные вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, системой очистки воздуха и воды. Чтобы попасть в купе, вам понадобится специальная магнитная карта. Нижняя полка может быть легко преобразована в кровать. Здесь есть розетки: одна для нижнего места - 220В, одна для верхнего - USB-разъем. Стандартный купейный вагон РЖД состоит из 9 купе с четырьмя местами в каждом. Всего в вагоне могут ехать 36 пассажиров.

Просим обратить внимание, что в случае формирования минигруппы - размещение в поезде будет в стандартном типе вагона КУПЕ- без душа. Тематический вагон пойдет при наполняемости от 9 купе.

КупеКупеКупеКупе

Отель в Горном Алтае

1 ночь

Комфортный отель в селе Акташ, удобства в номерах.

Гостиница на курорте Белокуриха

1 ночь

Размещение на курорте Белокуриха в номерах с удобствами.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в туристическом поезде в вагоне категории купе (2 ночи)
  • Трехразовое питание
  • Размещение в комфортном отеле в Горном Алтае (1 ночь)
  • Размещение на курорте Белокуриха (1 ночь)
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска и обратно
  • Дополнительное питание
  • Билеты за вход на экскурсионные объекты: Марсианские горы - 400 руб. /чел. Гейзерное озеро - 150 руб. /чел. музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
  • Марсианские горы - 400 руб. /чел
  • Гейзерное озеро - 150 руб. /чел
  • Музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, медицинский полис;
  • средства личной гигиены;
  • зарядные устройства;
  • удобная одежда, несколько комплектов;
  • удобная обувь;
  • сменная обувь;
  • головной убор;
  • купальные принадлежности (для бани или бассейна по желанию);
  • небольшой рюкзачок для необходимых мелочей на экскурсиях;
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли сотовая связь?

Мобильные операторы: МТС, Билайн, Мегафон. Местами связи не будет, предупредите своих близких.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
12 фев 2025
Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
В
12 янв 2025
Всё замечательно.
А
11 янв 2025
Всё на уровне: встреча, сопровождение во время тура. Замечательный гид Ирина.

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