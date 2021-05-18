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Полезная информация о Белорецке

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Местное время в Белорецке
23:3336
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБелорецк
По-английскиBeloretsk
Население города70 468 чел.
АэропортБелорецк BCX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота522 м. от уровня моря

Где находится Белорецк на карте

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