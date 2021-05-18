Полезная информация о Белорецке
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Местное время в Белорецке
23:3336
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Белорецк
|По-английски
|Beloretsk
|Население города
|70 468 чел.
|Аэропорт
|Белорецк BCX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|522 м. от уровня моря