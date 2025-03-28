Уральский мультитур. Пещеры и горы Башкирии
Начало: Республика Башкортостан, Уфа, Белорецк
1 мая в 10:00
4 мая в 10:00
95 000 ₽ за человека
Уральский мультитур в Башкирию на 6 дней
Начало: Республика Башкортостан, Уфа, Белорецк
1 мая в 10:00
6 мая в 10:00
75 000 ₽ за человека
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Новинка сезона 2022-2023 в одном из самых лучших горнолыжных курортах России «BIGWOOD» Хибины г
Начало: Россия, Мурманская область, Апатиты
36 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия28 марта 2025Спасибо всем сотрудникам и отдельная похвала нашему гиду-водителю Вячеславу!
- ЕЕлизавета10 января 2025Гид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионе.
- ККонстантин10 января 2025Хорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветовать интересные места, которые можно посетить вне тура (магазины, кафе, рестораны). Сама программа насыщенная, многое удалось посмотреть и посетить.
- ДДмитрий18 сентября 2024Тур прекрасный, виды завораживающие, горы, леса и поля. Конно-верховые прогулки (… и тропинка и лесок в поле каждый колосок…). Сплавы
- ВВера13 августа 2024Много впечатлений. Очень насыщенный тур!
- ААнна20 сентября 2023Здравствуйте Ирина, большое спасибо за организацию тура, нам очень понравилось. Принимающая компания и турбаза оставили самые приятные воспоминания. С удовольствием поедем ещё через "Большую Cтрану".
- ИИрина14 марта 2023Встреча организаторов прошла на высшем уровне. Встреча в аэропорту, приём в санатории. Отдельное спасибо нашему гиду инструктору Ивану Дмитриеву. Очень отзывчивый и удивительный человек. А также всё работники санатория. Благодарим за радушный приём.
- ИИрина14 марта 2023Горнолыжный тур "ХИБИНЫ SKI "произвёл на нас большое впечатление. Проживание в гостинице- санатории Извела добавил бонус к оздоровлению после катания на горных лыжах.
- ДДмитрий5 февраля 2023Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в первую очередь благодаря организаторам Ивану и Максиму.
- ААндрей17 января 2023Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»все понравилось, кроме погоды
Ответы на вопросы от путешественников по Белорецку в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Белорецке в апреле 2025
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