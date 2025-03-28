Ю Юлия Уральский мультитур в Башкирию на 6 дней Спасибо всем сотрудникам и отдельная похвала нашему гиду-водителю Вячеславу!

Е Елизавета Уральский мультитур в Башкирию на 6 дней Гид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионе.

К Константин Уральский мультитур в Башкирию на 6 дней Хорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветовать интересные места, которые можно посетить вне тура (магазины, кафе, рестораны). Сама программа насыщенная, многое удалось посмотреть и посетить.

Д Дмитрий Уральский мультитур. Пещеры и горы Башкирии читать дальше по рекам с видами причудливых природных горных образований. Прогулки на горные склоны с видами на природе ландшафты. В целом впечатления остаются теплые и трепетные. Гиды, проводник, сотрудники душевные знающие своё дело приятные люди с огромным туристическим опытом. Тур прекрасный, виды завораживающие, горы, леса и поля. Конно-верховые прогулки (… и тропинка и лесок в поле каждый колосок…). Сплавы

В Вера Уральский мультитур. Пещеры и горы Башкирии Много впечатлений. Очень насыщенный тур!

А Анна Уральский мультитур. Пещеры и горы Башкирии Здравствуйте Ирина, большое спасибо за организацию тура, нам очень понравилось. Принимающая компания и турбаза оставили самые приятные воспоминания. С удовольствием поедем ещё через "Большую Cтрану".

И Ирина Горнолыжный тур «AURORA SKI» Встреча организаторов прошла на высшем уровне. Встреча в аэропорту, приём в санатории. Отдельное спасибо нашему гиду инструктору Ивану Дмитриеву. Очень отзывчивый и удивительный человек. А также всё работники санатория. Благодарим за радушный приём.

И Ирина Горнолыжный тур «AURORA SKI» Горнолыжный тур "ХИБИНЫ SKI "произвёл на нас большое впечатление. Проживание в гостинице- санатории Извела добавил бонус к оздоровлению после катания на горных лыжах.

Д Дмитрий Горнолыжный тур «AURORA SKI» Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в первую очередь благодаря организаторам Ивану и Максиму.