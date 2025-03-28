Семейные развлекательные туры Белорецка

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Белорецке, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Уральский мультитур. Пещеры и горы Башкирии
На автобусе
Конные прогулки
8 дней
3 отзыва
Уральский мультитур. Пещеры и горы Башкирии
Начало: Республика Башкортостан, Уфа, Белорецк
1 мая в 10:00
4 мая в 10:00
95 000 ₽ за человека
Уральский мультитур в Башкирию на 6 дней
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
6 дней
3 отзыва
Уральский мультитур в Башкирию на 6 дней
Начало: Республика Башкортостан, Уфа, Белорецк
1 мая в 10:00
6 мая в 10:00
75 000 ₽ за человека
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
5 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Новинка сезона 2022-2023 в одном из самых лучших горнолыжных курортах России «BIGWOOD» Хибины г
Начало: Россия, Мурманская область, Апатиты
36 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    28 марта 2025
    Уральский мультитур в Башкирию на 6 дней
    Спасибо всем сотрудникам и отдельная похвала нашему гиду-водителю Вячеславу!
  • Е
    Елизавета
    10 января 2025
    Уральский мультитур в Башкирию на 6 дней
    Гид Гульфия отлично всё рассказывала и показывала, советовала что посмотреть и куда в будущем тоже можно съездить в этом регионе.
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  • К
    Константин
    10 января 2025
    Уральский мультитур в Башкирию на 6 дней
    Хорошая организация тура. Быстрое заселение в отель, дополнительные ночи при необходимости. Гид всегда была готова посоветовать интересные места, которые можно посетить вне тура (магазины, кафе, рестораны). Сама программа насыщенная, многое удалось посмотреть и посетить.
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  • Д
    Дмитрий
    18 сентября 2024
    Уральский мультитур. Пещеры и горы Башкирии
    Тур прекрасный, виды завораживающие, горы, леса и поля. Конно-верховые прогулки (… и тропинка и лесок в поле каждый колосок…). Сплавы
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    по рекам с видами причудливых природных горных образований. Прогулки на горные склоны с видами на природе ландшафты. В целом впечатления остаются теплые и трепетные. Гиды, проводник, сотрудники душевные знающие своё дело приятные люди с огромным туристическим опытом.

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  • В
    Вера
    13 августа 2024
    Уральский мультитур. Пещеры и горы Башкирии
    Много впечатлений. Очень насыщенный тур!
    Много впечатлений. Очень насыщенный тур!Много впечатлений. Очень насыщенный тур!Много впечатлений. Очень насыщенный тур!Много впечатлений. Очень насыщенный тур!Много впечатлений. Очень насыщенный тур!
  • А
    Анна
    20 сентября 2023
    Уральский мультитур. Пещеры и горы Башкирии
    Здравствуйте Ирина, большое спасибо за организацию тура, нам очень понравилось. Принимающая компания и турбаза оставили самые приятные воспоминания. С удовольствием поедем ещё через "Большую Cтрану".
  • И
    Ирина
    14 марта 2023
    Горнолыжный тур «AURORA SKI»
    Встреча организаторов прошла на высшем уровне. Встреча в аэропорту, приём в санатории. Отдельное спасибо нашему гиду инструктору Ивану Дмитриеву. Очень отзывчивый и удивительный человек. А также всё работники санатория. Благодарим за радушный приём.
  • И
    Ирина
    14 марта 2023
    Горнолыжный тур «AURORA SKI»
    Горнолыжный тур "ХИБИНЫ SKI "произвёл на нас большое впечатление. Проживание в гостинице- санатории Извела добавил бонус к оздоровлению после катания на горных лыжах.
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  • Д
    Дмитрий
    5 февраля 2023
    Горнолыжный тур «AURORA SKI»
    Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в первую очередь благодаря организаторам Ивану и Максиму.
    Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю вОтличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в
  • А
    Андрей
    17 января 2023
    Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
    все понравилось, кроме погоды

Ответы на вопросы от путешественников по Белорецку в категории «Можно с детьми»

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  3. Горнолыжный тур «AURORA SKI»
Сколько стоит тур в Белорецке в апреле 2025
Сейчас в Белорецке в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 95 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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