Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 82 400 ₽ за человека
Горный лагерь в Безенгийском ущелье
49 400 ₽ за человека
-
6%
Поход с рюкзаками в Безенги
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
28 июн в 10:00
49 800 ₽
53 000 ₽ за человека
