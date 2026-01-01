Мои заказы

Выездные туры из Безенг

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Безенгах, цены от 49 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
Пешая
7 дней
-
6%
2 отзыва
Треккинг в Безенги. Сердце Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
21 июн в 10:00
11 июл в 10:00
от 63 000 ₽67 000 ₽ за человека
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Пешая
На автобусе
7 дней
-
15%
3 отзыва
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 73 440 ₽86 400 ₽ за человека
Поход с рюкзаками в Безенги
Пешая
7 дней
-
14%
Поход с рюкзаками в Безенги
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
28 июн в 10:00
49 800 ₽58 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Безенгах в январе 2026
Сейчас в Безенгах в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 49 800 до 73 440 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
