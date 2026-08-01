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11%
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Начало: Алтайский край, Бийск
24 авг в 10:00
79 000 ₽
89 000 ₽ за человека
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
Начало: Г. Бийск
«Кедровые леса, подернутые дымкой величественные горы и разноцветные луговые травы, на которых пасутся коровы и лошади, никого не оставят равнодушным»
29 июн в 10:00
19 июл в 10:00
95 000 ₽ за человека
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11%
Пеший тур к Шавлинским озерам с вьючными лошадьми
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Горно-Алтайск, г. Б...
«Вас ждут древние тропы, по которым мы пойдем в компании выносливых лошадей-проводников, покорение перевалов и ночлег у костра под шепот горных рек»
25 авг в 10:00
75 000 ₽
84 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Конные прогулки»
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