Пешие туры-прогулки в Бийске с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Бийске, цены от 45 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Начало: Алтайский край, Бийск
25 июня в 10:00
5 июля в 10:00
58 000 за человека
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Начало: Алтайский край, Бийск
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
85 000 за человека
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Начало: Россия, Алтайский край, Бийск
14 июля в 10:00
26 июля в 10:00
45 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
    Впервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалось не проходим, но все
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    получилось. Тропа проложена по очень красивым местам, нам повезло на перевале Каратюрек была хорошая солнечная погода, мы увидели в полной красе красавицу Белуху. Погода в горах не предсказуема солнце быстро менялось дождём, после все застилало туманом. В последнее два дня нужно нести рюкзаки со снаряжением и продуктами, но это не сложно, на самом деле сложнее сам спуск. Спуск сложнее подъёма, поэтому если у Вас проблемы с коленями возьмите с собой наколенники. Сложно идти по тропе в дождь после конной группы, но если Вы взяли треккинговые палки Вам будет гораздо удобнее. Инструкторы внимательны, подстраиваются под всех участников, поддерживают, настраивают, учитывают пожелания. Артём спасибо за сопровождение! Верьте в себя все получится!

    Впервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалось
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • Р
    Радик
    1 сентября 2023
    Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
    Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
  • А
    Андрей
    18 августа 2023
    Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
    Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….)
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    и рассказывает туристам. Сразу видно человек любит свою работу и природу. Меню разрабатывает сама, каждый раз разные блюда, ни разу не повторялись. Сама заготавливает, сушить свои выращенные овощи (из них готовили еду). Чаи заваривали из разных местных трав, собирали там же. Всё подскажет, покажет, научит и посоветует по походному быту. Всем рекомендую

    Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию
  • В
    Валерия
    12 августа 2023
    Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
    Ходила в поход на Шавлинские озера. Хочу поблагодарить невероятную работу гидов Юны и Ксении. Профессионалы своего дела, такие чуткие! Ксения просто
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    самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!

  • В
    Вероника
    4 сентября 2020
    Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
    Остались довольны отпуском, трек невероятно красивый! Еще и с погодой повезло) Хочу предупредить всех желающих, что для прохождения маршрута нужна хорошая
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    физическая форма + 2 последних дня вы понесете полные рюкзаки на себе (кони сопровождают НЕ весь путь), с непривычки может быть тяжело. Но если вы готовы провести отпуск активно, то точно не пожалеете! Природа на Алтае удивительная)

  • М
    Максим
    30 июля 2019
    Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
    Мы с женой путешествовали по Алтаю с 16.07.19 по 27.06.19. Только вернулись домой, и началась депрессия по этому краю. Сейчас,
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    пока воспоминания все в голове, хотел бы написать отзыв… Скажу сразу что это не будет отзыв типа аля всё хорошо. Попробую рассказать про все подводные камни по туру «Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе и Катуни». Итак. Дорога до Места назначения т/б Кочевник неблизкая. Нас из Новосибирска забрали в 3 ночи, увезли в Бийск (5-6 часов пути на газельке), в Бийске мы приводили в порядок снарягу, знакомились с инструктором и с группой. В Бийске, к слову, находится база организации, которая предоставляет тур. С Бийска мы выехали уже в горы, тут нужно снова было собраться с силами, ведь нас ждал снова не близкий путь на авто, при том что тут водила, кажись, на полставки в формуле вместо Квята гоняет…. В кочевнике мы были в 20.30 по местному времени. На треккинге есть парочка переходов не самых простых, с рюкзаком 15-20 кг для мужчин, но если у вас есть даже минимальная физподготовка и хорошая треккинговая обувь вы с этим справитесь. Хотя лично я убежден что лучше побегать чуть-чуть, чтоб смотреть по сторонам, на горы или в поиске лемурангов и другой живности, чем умирать глядя в пятки впереди идущего. Вообще треккинг классный, не сложный и места бомбезные… Но есть два пункта за которые я поставлю не жирный, но минус. 1) Ледник маашей, нужно убрать его с описания тура… Перед нами выходила парочка, которая путешествует там без инструкторов, они опытные и хорошо ходят. Они к леднику вышли в 7.30 вернулись в 21.40. Это 2 человека… Конечно, инструктор имея группу в 10 рыл, и если кто-то из этой десятки хоть чуть-чуть подтормаживает не пойдет на ледник… Грустно. 2) Озера Каракабах. Почему в туре не прописано чтоб инструктор должен сводить на все озера? Их там 6! В легкой досягаемости 4 из них. Коля нам показал только 2. На 3 мы сходили сами, под свою ответственность. И не знали, что четвертое очень красивое озеро находится за небольшим курумником… Посетить 4 озера даже не для самой сильной группы проще простого. На балл за это снижаю оценку туру… После прогулки баня в кочевнике… тут есть такой нюанс, не знаю кто делал эту баню, но сопло от куда выходит пар, направленно прямо на сидящих в парилке людей!!! БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!! Меня так ошпарило, я чуть домой перед сплавом не уехал!!!! Слава богу, у Коли было чудо средство, синяки на руке и правой булке все еще не сошли… В целом мы остались довольным, вкусная и полезная пища, потрясающие виды и свежий воздух. На сплав нас забрали другие инструктора. Мы уже ходили много раз в водные походы, (в том числе категорийные), но на Алтае были впервые. Основная масса людей сплавляется на рафтах. Но через звонки напрямую к организаторам тура можно и выбить Катамаран 4.(за это нужно будет доплатить)… У ката 4 есть свои плюсы, во-первых, это веселее, во-вторых, на сложных реках, а Чуя – сложная река, катамаран перевернуть сложнее, и люди в кате сидят крепче… а значит - он безопаснее. Но в кат 4 должны работать все… Если вы ленивый человек - значит вам в рафт Уровень воды во время нашего сплава был чуть выше среднего, Чуя в эту воду очень веселая река, Катунь наоборот(например, порог Кадринская труба в среднюю и высокую виду имеет всего 1 шиверу, а в низкую воду это 6 км экстрима)… Упрекнуть в каких то минусах организацию во время сплава не поворачивается язык… Ребята все профи, в стрессовых ситуациях держатся молодцами, не разу не один инструктор не перешел на мат! Скажу, что не один порог в нашей группе не был обнесен. Мы прошли все. На рафтах были промывы и перевороты, страховка работала всегда… Старший инструктор Миша постоянно прикалывался над туристами. Разбавляя парой нервную обстановку. А наш инструктор Тёма божил на порогах своими точными действиями и координацией… Надеюсь этих ребят организация отблагодарит… + балл к туру. Хотелось бы еще сказать что на обратном пути на обещанный рынок, но мы не заехали. Ехали очень поздно и торопились. Это очень грустно, ведь на Алтае такая хорошая медовуха! Позже будет видос про это путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Пешеходные»

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  1. Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
  2. Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
  3. Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
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