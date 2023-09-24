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Авторский тур
9 дней
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Начало: Алтайский край, Бийск
25 июня в 10:00
5 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Начало: Алтайский край, Бийск
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Начало: Россия, Алтайский край, Бийск
14 июля в 10:00
26 июля в 10:00
45 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаташа24 сентября 2023Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
- ННина9 сентября 2023Впервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалось не проходим, но все
- ННина9 сентября 2023Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
- РРадик1 сентября 2023Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
- ААндрей18 августа 2023Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….)
- ВВалерия12 августа 2023Ходила в поход на Шавлинские озера. Хочу поблагодарить невероятную работу гидов Юны и Ксении. Профессионалы своего дела, такие чуткие! Ксения просто
- ВВероника4 сентября 2020Остались довольны отпуском, трек невероятно красивый! Еще и с погодой повезло) Хочу предупредить всех желающих, что для прохождения маршрута нужна хорошая
- ММаксим30 июля 2019Мы с женой путешествовали по Алтаю с 16.07.19 по 27.06.19. Только вернулись домой, и началась депрессия по этому краю. Сейчас,
Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Пешеходные»
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