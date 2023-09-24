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Авторский тур
9 дней
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Начало: Алтайский край, Бийск
25 июня в 10:00
5 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаташа24 сентября 2023Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
- ННина9 сентября 2023Впервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалось не проходим, но все
- ВВероника4 сентября 2020Остались довольны отпуском, трек невероятно красивый! Еще и с погодой повезло) Хочу предупредить всех желающих, что для прохождения маршрута нужна хорошая
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