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получилось. Тропа проложена по очень красивым местам, нам повезло на перевале Каратюрек была хорошая солнечная погода, мы увидели в полной красе красавицу Белуху. Погода в горах не предсказуема солнце быстро менялось дождём, после все застилало туманом. В последнее два дня нужно нести рюкзаки со снаряжением и продуктами, но это не сложно, на самом деле сложнее сам спуск. Спуск сложнее подъёма, поэтому если у Вас проблемы с коленями возьмите с собой наколенники. Сложно идти по тропе в дождь после конной группы, но если Вы взяли треккинговые палки Вам будет гораздо удобнее. Инструкторы внимательны, подстраиваются под всех участников, поддерживают, настраивают, учитывают пожелания. Артём спасибо за сопровождение! Верьте в себя все получится!