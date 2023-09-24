Туры с животными в Бийске

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Бийске, цены от 58 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Начало: Алтайский край, Бийск
25 июня в 10:00
5 июля в 10:00
58 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
    Впервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалось не проходим, но все
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    получилось. Тропа проложена по очень красивым местам, нам повезло на перевале Каратюрек была хорошая солнечная погода, мы увидели в полной красе красавицу Белуху. Погода в горах не предсказуема солнце быстро менялось дождём, после все застилало туманом. В последнее два дня нужно нести рюкзаки со снаряжением и продуктами, но это не сложно, на самом деле сложнее сам спуск. Спуск сложнее подъёма, поэтому если у Вас проблемы с коленями возьмите с собой наколенники. Сложно идти по тропе в дождь после конной группы, но если Вы взяли треккинговые палки Вам будет гораздо удобнее. Инструкторы внимательны, подстраиваются под всех участников, поддерживают, настраивают, учитывают пожелания. Артём спасибо за сопровождение! Верьте в себя все получится!

    Впервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалось
  • В
    Вероника
    4 сентября 2020
    Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
    Остались довольны отпуском, трек невероятно красивый! Еще и с погодой повезло) Хочу предупредить всех желающих, что для прохождения маршрута нужна хорошая
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    физическая форма + 2 последних дня вы понесете полные рюкзаки на себе (кони сопровождают НЕ весь путь), с непривычки может быть тяжело. Но если вы готовы провести отпуск активно, то точно не пожалеете! Природа на Алтае удивительная)

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