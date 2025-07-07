Мои заказы

Площадь Ленина – экскурсии в Благовещенске

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Ленина» в Благовещенске, цены от 2667 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Фотопрогулка в Благовещенске
На машине
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Благовещенске
Погрузитесь в атмосферу Благовещенска, гуляя по живописным местам. Получите яркие фотографии, которые сохранят ваши эмоции на долгие годы
«Это может быть красивое место в городе — у памятника казакам-первопроходцам, в Первомайском парке, в сквере на площади Ленина»
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Найти спокойные уголки города и сохранить их атмосферу на снимках
«Сквер на площади Ленина (дендрарий)»
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
2667 ₽ за всё до 3 чел.
Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
Вспомнить Советский Союз, Ленина, Великую Отечественную войну и заглянуть в музей «Капсула времени»
«Центральная площадь города — площадь Ленина»
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июля 2025
    Фотопрогулка в Благовещенске
    Прогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устану рекомендовать ее как отличный
    читать дальше

    способ ярко и не забываемо провести время в городе! И как же повезло встретить Данила, который оказался очень разносторонним и интересным гидом! Данил знает все о своем городе, о соседях (китайцах), интересные популярные и небанальные локации для фото. Благодаря тому, что экскурсия проходит на автомобиле, есть возможность охватить больше локаций! Очень рада, что свой день рождения решила провести с подругой именно таким образом!

    Прогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устануПрогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устануПрогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устану

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Площадь Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Благовещенске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка в Благовещенске
  2. Фотопрогулка по паркам Благовещенска
  3. Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
Какие места ещё посмотреть в Благовещенске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в июле 2025
Сейчас в Благовещенске в категории "Площадь Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 2667 до 8000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Благовещенске на 2025 год по теме «Площадь Ленина», 1 ⭐ отзыв, цены от 2667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь