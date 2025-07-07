Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Благовещенске
Погрузитесь в атмосферу Благовещенска, гуляя по живописным местам. Получите яркие фотографии, которые сохранят ваши эмоции на долгие годы
«Это может быть красивое место в городе — у памятника казакам-первопроходцам, в Первомайском парке, в сквере на площади Ленина»
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Найти спокойные уголки города и сохранить их атмосферу на снимках
«Сквер на площади Ленина (дендрарий)»
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
2667 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
Вспомнить Советский Союз, Ленина, Великую Отечественную войну и заглянуть в музей «Капсула времени»
«Центральная площадь города — площадь Ленина»
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июля 2025Прогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устану рекомендовать ее как отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Площадь Ленина»
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