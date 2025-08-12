Фотопрогулка в Благовещенске предлагает уникальный шанс запечатлеть вашу прогулку по живописным местам города и природы.
Вы можете выбрать между городскими достопримечательностями, такими как сквер на площади Ленина, или отправиться на природу, например, на Срезанную сопку. Включён трансфер и профессиональная фотосъёмка на Nikon D5100.
Через несколько дней вы получите 20-30 обработанных фотографий, которые станут памятным напоминанием о вашем путешествии
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Профессиональные фотографии
- 🚗 Включен трансфер
- 🌳 Живописные локации
- 📅 Быстрая обработка фото
- 🎨 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Памятник казакам-первопроходцам
- Первомайский парк
- Сквер на площади Ленина
Описание фото-прогулки
Предварительно обсудим, куда отправимся на прогулку. Это может быть красивое место в городе — у памятника казакам-первопроходцам, в Первомайском парке, в сквере на площади Ленина. А может, вы захотите отправиться куда-то на природу: например, на Песчаное озеро или на Срезанную сопку? Или поедем на конюшню!
А дальше вам остается только наслаждаться прогулкой и получать положительные эмоции — а я поймаю ваши эмоции в кадр и сделаю для вас выразительные и яркие снимки.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на Renault Sandero Stepway
- Я снимаю на Nikon D5100 + kit18–105, fix50 mm, tamron 70-300 mm
- Вы получите 20–30 фото в цветокоррекции и ретуши через 2–5 дней после прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 76 туристов
Меня зовут Данил, я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
12 авг 2025
Не передать словами, организация на высшем уровне! Данил великолепный гид, нам с ним очень повезло, знает свое дело на отлично! Ловит моменты, ведь лошадь это не предсказуемое животное. Фото прислал сразу же. Великолепно. Всем советую!
Александр
25 июл 2025
Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу.
Екатерина
7 июл 2025
Прогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устану рекомендовать ее как отличный способ ярко и не забываемо провести время в городе! И
