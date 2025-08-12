Фотопрогулка в Благовещенске предлагает уникальный шанс запечатлеть вашу прогулку по живописным местам города и природы. Вы можете выбрать между городскими достопримечательностями, такими как сквер на площади Ленина, или отправиться на природу, например, на Срезанную сопку. Включён трансфер и профессиональная фотосъёмка на Nikon D5100. Через несколько дней вы получите 20-30 обработанных фотографий, которые станут памятным напоминанием о вашем путешествии

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание фото-прогулки

Предварительно обсудим, куда отправимся на прогулку. Это может быть красивое место в городе — у памятника казакам-первопроходцам, в Первомайском парке, в сквере на площади Ленина. А может, вы захотите отправиться куда-то на природу: например, на Песчаное озеро или на Срезанную сопку? Или поедем на конюшню!

А дальше вам остается только наслаждаться прогулкой и получать положительные эмоции — а я поймаю ваши эмоции в кадр и сделаю для вас выразительные и яркие снимки.

Организационные детали