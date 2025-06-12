Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Благовещенск - город на границе с Китаем, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии
«Набережную с видом на китайский город Хэйхэ»
3 июл в 08:30
4 июл в 08:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Благовещенск: город на границе двух миров
Познакомьтесь с уникальным городом на границе России и Китая, где прошлое встречается с будущим. Узнайте, как живёт Благовещенск сегодня
«Набережная на границе с Китаем, где можно насладиться видом на реку Амур и одновременно — на китайский город Хэйхэ»
1 авг в 13:00
2 авг в 12:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
Вспомнить Советский Союз, Ленина, Великую Отечественную войну и заглянуть в музей «Капсула времени»
«А ещё мы побываем на набережной прямо на границе с Китаем и обсудим советско-китайские отношения»
3 июл в 08:30
4 июл в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика12 июня 2025Мне очень понравилось, было душевно. Даже дочь была заинтересована историями интересными.
- ВВадим27 мая 2025Очень понравилась экскурсия! За 2 часа посмотрели все самое интересное в Благовещенске. Гид очень много рассказывал, отвечал на вопросы. Было
- ССветлана4 мая 2025Прекрасный город для поездки на выходные. Экскурсия с Сергеем прошла интересно, разнообразно, всё было дополнительно иллюстрировано. Много интересных фактов. Авторская песня про город под гитару. Рекомендую, не пожалеете.
- ИИрина9 апреля 2025Экскурсия понравилась. Много новой информации о современном Благовещенске и его исторических объектах. Комфортные условия, экскурсия не тяжелая, на автомобиле. Подойдет маломобильным гражданам. Город красивый и приятный
- ЛЛариса8 апреля 2025Одна из лучших экскурсий!Удивительный,талантливый Сергей! Спасибо за Вашу любовь к городу и родным местам! Вы передаёте свою любовь,знания,эмоции! Песни под гитару-ощущение дружеской беседы на привале у костра… До встречи,Благовещенск! До встречи,Сергей!
- ООльга24 марта 202523.03.25 посетили экскурсию, и хотим поделиться своими впечатлениями. Экскурсия прошла замечательно, уже с самого начала нас встретила дружелюбная команда гидов, которые
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в июле 2025
Сейчас в Благовещенске в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 8000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Благовещенске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Благовещенска. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025