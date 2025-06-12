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Экскурсии по набережной Благовещенска

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Благовещенске, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Благовещенск: прошлое и настоящее
На машине
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Благовещенск - город на границе с Китаем, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии
«Набережную с видом на китайский город Хэйхэ»
3 июл в 08:30
4 июл в 08:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Благовещенск: город на границе двух миров
На машине
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Благовещенск: город на границе двух миров
Познакомьтесь с уникальным городом на границе России и Китая, где прошлое встречается с будущим. Узнайте, как живёт Благовещенск сегодня
«Набережная на границе с Китаем, где можно насладиться видом на реку Амур и одновременно — на китайский город Хэйхэ»
1 авг в 13:00
2 авг в 12:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
Вспомнить Советский Союз, Ленина, Великую Отечественную войну и заглянуть в музей «Капсула времени»
«А ещё мы побываем на набережной прямо на границе с Китаем и обсудим советско-китайские отношения»
3 июл в 08:30
4 июл в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    12 июня 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Мне очень понравилось, было душевно. Даже дочь была заинтересована историями интересными.
  • В
    Вадим
    27 мая 2025
    Благовещенск: город на границе двух миров
    Очень понравилась экскурсия! За 2 часа посмотрели все самое интересное в Благовещенске. Гид очень много рассказывал, отвечал на вопросы. Было
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    очень интересно и взрослым, и детям. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле с остановками и прогулками по разным местам города. Посмотрели набережную в разных точках, исторические места, мосты, увидели, где проходит граница с Китаем и много другого. От экскурсии осталось масса положительных впечатлений и красивые фотографии!

  • С
    Светлана
    4 мая 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Прекрасный город для поездки на выходные. Экскурсия с Сергеем прошла интересно, разнообразно, всё было дополнительно иллюстрировано. Много интересных фактов. Авторская песня про город под гитару. Рекомендую, не пожалеете.
    Прекрасный город для поездки на выходные. Экскурсия с Сергеем прошла интересно, разнообразно, всё было дополнительно иллюстрированоПрекрасный город для поездки на выходные. Экскурсия с Сергеем прошла интересно, разнообразно, всё было дополнительно иллюстрированоПрекрасный город для поездки на выходные. Экскурсия с Сергеем прошла интересно, разнообразно, всё было дополнительно иллюстрированоПрекрасный город для поездки на выходные. Экскурсия с Сергеем прошла интересно, разнообразно, всё было дополнительно иллюстрированоПрекрасный город для поездки на выходные. Экскурсия с Сергеем прошла интересно, разнообразно, всё было дополнительно иллюстрированоПрекрасный город для поездки на выходные. Экскурсия с Сергеем прошла интересно, разнообразно, всё было дополнительно иллюстрировано
  • И
    Ирина
    9 апреля 2025
    Благовещенск: город на границе двух миров
    Экскурсия понравилась. Много новой информации о современном Благовещенске и его исторических объектах. Комфортные условия, экскурсия не тяжелая, на автомобиле. Подойдет маломобильным гражданам. Город красивый и приятный
  • Л
    Лариса
    8 апреля 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Одна из лучших экскурсий!Удивительный,талантливый Сергей! Спасибо за Вашу любовь к городу и родным местам! Вы передаёте свою любовь,знания,эмоции! Песни под гитару-ощущение дружеской беседы на привале у костра… До встречи,Благовещенск! До встречи,Сергей!
  • О
    Ольга
    24 марта 2025
    Благовещенск: город на границе двух миров
    23.03.25 посетили экскурсию, и хотим поделиться своими впечатлениями. Экскурсия прошла замечательно, уже с самого начала нас встретила дружелюбная команда гидов, которые
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    были настоящими профессионалами своего дела. Они не только отлично знали материал, но и умели увлекательно рассказывать, что сделало нашу поездку еще более интересной. Маршрут был тщательно продуман: мы посетили несколько исторических достопримечательностей, узнали много нового о культуре и традициях города. Особенно запомнился момент, когда мы остановились у места где заключили договор о передачи территории. Гид рассказал захватывающую историю о его прошлом. Организация экскурсии также была на высшем уровне. Все было четко спланировано: время на осмотр, возможность задать вопросы. Это создало атмосферу комфорта и позволило нам насладиться каждым моментом. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Благовещенске и просто хорошо провести время! 👍🏻👍🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Набережная»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Благовещенск: прошлое и настоящее
  2. Благовещенск: город на границе двух миров
  3. Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Триумфальная арка
  4. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в июле 2025
Сейчас в Благовещенске в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 8000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Благовещенске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Благовещенска. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025