Найдено 3 экскурсии в категории «Триумфальная арка» в Благовещенске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К Михайловским столбам - из Благовещенска
На машине
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
На машине
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни
12 дек в 08:30
15 дек в 08:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
На машине
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида и краеведа
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    андрей
    21 ноября 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Спасибо больше Сергею за экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, интеллигентно и доброжелательно. Замечательно, когда тебя с незнакомым городом знакомят такие неравнодушные, талантливые и образованные люди!
  • О
    Ольга
    13 сентября 2025
    Нихао, Благовещенск
    Хорошо
  • Л
    Любовь
    13 сентября 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Замечательная экскурсия, рассказывающая об истории города, истории Амурского края. Сергей - прекрасный человек, глубоко знающий родной город, а потому его рассказ наполнен замечательными деталями, которые позволяют почувствовать дух места. Любовь Сергея к родным местам сделает ваши впечатления незабываемыми. Очень рекомендую!
    Замечательная экскурсия, рассказывающая об истории города, истории Амурского края. Сергей - прекрасный человек, глубоко знающий родной город, а потому его рассказ наполнен замечательными деталями, которые позволяют почувствовать дух места. Любовь Сергея к родным местам сделает ваши впечатления незабываемыми. Очень рекомендую!
  • Н
    Наталья
    9 сентября 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Чудесная экскурсия по городу, где я родилась. И не была много много лет. Интересно рассказывал гид про исторические события. Много нового узнала
    Чудесная экскурсия по городу, где я родилась. И не была много много лет. Интересно рассказывал гид про исторические события. Много нового узнала
  • Ю
    Юрий
    22 августа 2025
    Нихао, Благовещенск
    Великолепный экскурсовод, и как знающий специалист и как рассказчик. Очень доходчиво и увлекательно излагает, узнали для себя массу интересных моментов о Благовещенске. Остались очень довольны экскурсией! Рекомендуем безусловно!
  • Е
    Елизавета
    15 августа 2025
    Нихао, Благовещенск
    Очень интересно рассказывает Оксана, много интересных фактов и не просто из учебника истории, а действительно интересных, которые запоминаются и хочется рассказать другим.
  • В
    Виктор
    9 августа 2025
    Нихао, Благовещенск
    Очень хорошо построенная экскурсия - от истоков города до современности. Оксана замечательно владеет темой и рассказывает увлекательно и не скучно.
    А ещё Оксана - человек, приятный в общении, вежливый и доброжелательный.
  • O
    Olga
    9 августа 2025
    Нихао, Благовещенск
    Оксана, спасибо за экскурсию! Интересно, глубоко, с историческими фактами и житейскими рассказами про Благовещенск и Амурскую область! Благодаря отзывчивости Оксаны
    мы попали в Хейхэ на один день, чтобы взглянуть на Благовещенск с другого берега Амура! Мечта сбылась🌟И теперь можно смело констатировать: наша сторона намного роднее и лучше!!! ❤️

    Оксана, спасибо за экскурсию! Интересно, глубоко, с историческими фактами и житейскими рассказами про Благовещенск и Амурскую область! Благодаря отзывчивости Оксаны
    мы попали в Хейхэ на один день, чтобы взглянуть на Благовещенск с другого берега Амура! Мечта сбылась🌟И теперь можно смело констатировать: наша сторона намного роднее и лучше!!! ❤️
  • Л
    Лора
    3 августа 2025
    Нихао, Благовещенск
    Очень интересная экскурсия! Огромное количество информации и интересное изложение. Приятный гид. Очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    31 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Замечательная экскурсия. Оксана -историк. Она построила наш маршрут от места основания города. Провезла по всем историческим местам. Рассказала о современном развитии города. Дала много рекомендаций. Рекомендую экскурсию и гида.
    Замечательная экскурсия. Оксана -историк. Она построила наш маршрут от места основания города. Провезла по всем историческим местам. Рассказала о современном развитии города. Дала много рекомендаций. Рекомендую экскурсию и гида.
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Все понравилось
  • В
    Варвара
    23 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Замечательная экскурсия! Огромное спасибо Оксане за очень насыщенный и познавательный рассказ, город открылся совершенно с другого, гораздо более интересного ракурса. Особенно хочется отметить структуру, логику повествования и отзывчивость нашего замечательного гида. От всей души рекомендую, не пожалеете.
  • В
    Виктория
    19 июля 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Наше первое знакомство с Благовещенском началось с экскурсии, которую провел для нас Сергей. Мы проехали по знаковым местам города, останавливаясь
    и прогуливаясь по его улицам и площадям, любуясь красотой нынешнего облика и исторического, который нам показывал Сергей на фотографиях. Великолепное знание города и его истории, интересная подача материала и легкость в общении сделали эту прогулку незабываемой. Особой изюминкой экскурсии стали две авторские песни под гитару у подножия памятника казачкам - основателям города. От всей души благодарим за прекрасную экскурсию! В следующий наш визит обязательно посетим другие экскурсии Сергея.

  • Е
    Евдокия
    15 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻
    Оксана, наш гид, очень интересно рассказала историю Амурской области, Благовещенска.
    Многого интересного узнали. Дети очень довольны 😍👍🏻
    Впечатления от экскурсии на высшем уровне.
    БЛАГОДАРИМ Оксану за содействие, помощь и советы! 😊
    Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻
  • А
    Анна
    14 июля 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Спасибо за экскурсию! После неё хочется вернуться в Благовещенск ещё раз. Сергей прекрасно знает и любит свой город, за песни под гитару - отдельное спасибо. Всем рекомендую
  • С
    Светлана
    10 июля 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Высокий профессионализм экскурсовода, тщательно продуманный рассказ, интересная подача материала
  • Е
    Евгения
    9 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Экскурсия просто замечательная! Оксана прекрасный рассказчик, информация о становлении города была преподнесена в доступной и очень интересной форме. Узнали много
    нового о Благовещенске. В рассказах Оксаны о городе и области чувствуются глубокие знания и любовь к своему городу. Детям и нам с мужем очень понравилась экскурсия! После такой экскурсии захотелось переехать в Благовещенск. Спасибо огромное Оксане за полученное от экскурсии удовольствие!!!

    Экскурсия просто замечательная! Оксана прекрасный рассказчик, информация о становлении города была преподнесена в доступной и очень
  • М
    Мария
    8 июля 2025
    Нихао, Благовещенск
    Оксана, потрясающий экскурсовод!!! Хотите окунутся в историю Благовещенска, то непременно необходимо отправиться в это путешествие с Оксаной.
  • О
    Ольга
    2 июля 2025
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Экскурсия с Сергеем понравилась. Спасибо.
  • А
    Алина
    21 июня 2025
    Нихао, Благовещенск
    Ничего не зная о Благовещенске и его истории, об Амурском крае и истории Дальнего Востока, я за несколько часов нашей
    встречи с Оксаной получила образование в объеме двух-трех курсов истфака, и все это в понятной, наглядной и потрясающе интересной подаче. Выбор мест, фотографии, карты, обширнейшие знания об истории, о местах и людях, хозяйстве и промышленности края, и огромная любовь к нему - я теперь если не фанат Благовещенска и Амурского края, то очень близка к вступлению в их ряды. Без шуток - увлекательно, много фактов, прекрасная манера говорить, плюс Оксана бесконечно обаятельный и воодушевляющий человек. Рекомендую эту экскурсию любителям истории. Рекомендую Оксану как лектора и экскурсовода - приятнейшее общение и кладезь информации.

