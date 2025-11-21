Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни
12 дек в 08:30
15 дек в 08:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида и краеведа
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аандрей21 ноября 2025Спасибо больше Сергею за экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, интеллигентно и доброжелательно. Замечательно, когда тебя с незнакомым городом знакомят такие неравнодушные, талантливые и образованные люди!
- ООльга13 сентября 2025Хорошо
- ЛЛюбовь13 сентября 2025Замечательная экскурсия, рассказывающая об истории города, истории Амурского края. Сергей - прекрасный человек, глубоко знающий родной город, а потому его рассказ наполнен замечательными деталями, которые позволяют почувствовать дух места. Любовь Сергея к родным местам сделает ваши впечатления незабываемыми. Очень рекомендую!
- ННаталья9 сентября 2025Чудесная экскурсия по городу, где я родилась. И не была много много лет. Интересно рассказывал гид про исторические события. Много нового узнала
- ЮЮрий22 августа 2025Великолепный экскурсовод, и как знающий специалист и как рассказчик. Очень доходчиво и увлекательно излагает, узнали для себя массу интересных моментов о Благовещенске. Остались очень довольны экскурсией! Рекомендуем безусловно!
- ЕЕлизавета15 августа 2025Очень интересно рассказывает Оксана, много интересных фактов и не просто из учебника истории, а действительно интересных, которые запоминаются и хочется рассказать другим.
- ВВиктор9 августа 2025Очень хорошо построенная экскурсия - от истоков города до современности. Оксана замечательно владеет темой и рассказывает увлекательно и не скучно.
А ещё Оксана - человек, приятный в общении, вежливый и доброжелательный.
- OOlga9 августа 2025Оксана, спасибо за экскурсию! Интересно, глубоко, с историческими фактами и житейскими рассказами про Благовещенск и Амурскую область! Благодаря отзывчивости Оксаны
- ЛЛора3 августа 2025Очень интересная экскурсия! Огромное количество информации и интересное изложение. Приятный гид. Очень рекомендую.
- ННаталья31 июля 2025Замечательная экскурсия. Оксана -историк. Она построила наш маршрут от места основания города. Провезла по всем историческим местам. Рассказала о современном развитии города. Дала много рекомендаций. Рекомендую экскурсию и гида.
- ЮЮлия24 июля 2025Все понравилось
- ВВарвара23 июля 2025Замечательная экскурсия! Огромное спасибо Оксане за очень насыщенный и познавательный рассказ, город открылся совершенно с другого, гораздо более интересного ракурса. Особенно хочется отметить структуру, логику повествования и отзывчивость нашего замечательного гида. От всей души рекомендую, не пожалеете.
- ВВиктория19 июля 2025Наше первое знакомство с Благовещенском началось с экскурсии, которую провел для нас Сергей. Мы проехали по знаковым местам города, останавливаясь
- ЕЕвдокия15 июля 2025Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻
Оксана, наш гид, очень интересно рассказала историю Амурской области, Благовещенска.
Многого интересного узнали. Дети очень довольны 😍👍🏻
Впечатления от экскурсии на высшем уровне.
БЛАГОДАРИМ Оксану за содействие, помощь и советы! 😊
- ААнна14 июля 2025Спасибо за экскурсию! После неё хочется вернуться в Благовещенск ещё раз. Сергей прекрасно знает и любит свой город, за песни под гитару - отдельное спасибо. Всем рекомендую
- ССветлана10 июля 2025Высокий профессионализм экскурсовода, тщательно продуманный рассказ, интересная подача материала
- ЕЕвгения9 июля 2025Экскурсия просто замечательная! Оксана прекрасный рассказчик, информация о становлении города была преподнесена в доступной и очень интересной форме. Узнали много
- ММария8 июля 2025Оксана, потрясающий экскурсовод!!! Хотите окунутся в историю Благовещенска, то непременно необходимо отправиться в это путешествие с Оксаной.
- ООльга2 июля 2025Экскурсия с Сергеем понравилась. Спасибо.
- ААлина21 июня 2025Ничего не зная о Благовещенске и его истории, об Амурском крае и истории Дальнего Востока, я за несколько часов нашей
