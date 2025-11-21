а андрей Благовещенск: прошлое и настоящее Спасибо больше Сергею за экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, интеллигентно и доброжелательно. Замечательно, когда тебя с незнакомым городом знакомят такие неравнодушные, талантливые и образованные люди!

О Ольга Нихао, Благовещенск Хорошо

Л Любовь Благовещенск: прошлое и настоящее Замечательная экскурсия, рассказывающая об истории города, истории Амурского края. Сергей - прекрасный человек, глубоко знающий родной город, а потому его рассказ наполнен замечательными деталями, которые позволяют почувствовать дух места. Любовь Сергея к родным местам сделает ваши впечатления незабываемыми. Очень рекомендую!

Н Наталья Благовещенск: прошлое и настоящее Чудесная экскурсия по городу, где я родилась. И не была много много лет. Интересно рассказывал гид про исторические события. Много нового узнала

Ю Юрий Нихао, Благовещенск Великолепный экскурсовод, и как знающий специалист и как рассказчик. Очень доходчиво и увлекательно излагает, узнали для себя массу интересных моментов о Благовещенске. Остались очень довольны экскурсией! Рекомендуем безусловно!

Е Елизавета Нихао, Благовещенск Очень интересно рассказывает Оксана, много интересных фактов и не просто из учебника истории, а действительно интересных, которые запоминаются и хочется рассказать другим.

В Виктор Нихао, Благовещенск Очень хорошо построенная экскурсия - от истоков города до современности. Оксана замечательно владеет темой и рассказывает увлекательно и не скучно.

А ещё Оксана - человек, приятный в общении, вежливый и доброжелательный.

O Olga Нихао, Благовещенск читать дальше мы попали в Хейхэ на один день, чтобы взглянуть на Благовещенск с другого берега Амура! Мечта сбылась🌟И теперь можно смело констатировать: наша сторона намного роднее и лучше!!! ❤️ Оксана, спасибо за экскурсию! Интересно, глубоко, с историческими фактами и житейскими рассказами про Благовещенск и Амурскую область! Благодаря отзывчивости Оксаны

Л Лора Нихао, Благовещенск Очень интересная экскурсия! Огромное количество информации и интересное изложение. Приятный гид. Очень рекомендую.

Н Наталья Нихао, Благовещенск Замечательная экскурсия. Оксана -историк. Она построила наш маршрут от места основания города. Провезла по всем историческим местам. Рассказала о современном развитии города. Дала много рекомендаций. Рекомендую экскурсию и гида.

Ю Юлия Благовещенск: прошлое и настоящее Все понравилось

В Варвара Нихао, Благовещенск Замечательная экскурсия! Огромное спасибо Оксане за очень насыщенный и познавательный рассказ, город открылся совершенно с другого, гораздо более интересного ракурса. Особенно хочется отметить структуру, логику повествования и отзывчивость нашего замечательного гида. От всей души рекомендую, не пожалеете.

В Виктория Благовещенск: прошлое и настоящее читать дальше и прогуливаясь по его улицам и площадям, любуясь красотой нынешнего облика и исторического, который нам показывал Сергей на фотографиях. Великолепное знание города и его истории, интересная подача материала и легкость в общении сделали эту прогулку незабываемой. Особой изюминкой экскурсии стали две авторские песни под гитару у подножия памятника казачкам - основателям города. От всей души благодарим за прекрасную экскурсию! В следующий наш визит обязательно посетим другие экскурсии Сергея. Наше первое знакомство с Благовещенском началось с экскурсии, которую провел для нас Сергей. Мы проехали по знаковым местам города, останавливаясь

Е Евдокия Нихао, Благовещенск Сегодня у нас состоялась супер отличная экскурсия 👍🏻

Оксана, наш гид, очень интересно рассказала историю Амурской области, Благовещенска.

Многого интересного узнали. Дети очень довольны 😍👍🏻

Впечатления от экскурсии на высшем уровне.

БЛАГОДАРИМ Оксану за содействие, помощь и советы! 😊

А Анна Благовещенск: прошлое и настоящее Спасибо за экскурсию! После неё хочется вернуться в Благовещенск ещё раз. Сергей прекрасно знает и любит свой город, за песни под гитару - отдельное спасибо. Всем рекомендую

С Светлана Благовещенск: прошлое и настоящее Высокий профессионализм экскурсовода, тщательно продуманный рассказ, интересная подача материала

Е Евгения Нихао, Благовещенск читать дальше нового о Благовещенске. В рассказах Оксаны о городе и области чувствуются глубокие знания и любовь к своему городу. Детям и нам с мужем очень понравилась экскурсия! После такой экскурсии захотелось переехать в Благовещенск. Спасибо огромное Оксане за полученное от экскурсии удовольствие!!! Экскурсия просто замечательная! Оксана прекрасный рассказчик, информация о становлении города была преподнесена в доступной и очень интересной форме. Узнали много

М Мария Нихао, Благовещенск Оксана, потрясающий экскурсовод!!! Хотите окунутся в историю Благовещенска, то непременно необходимо отправиться в это путешествие с Оксаной.

О Ольга Благовещенск: прошлое и настоящее Экскурсия с Сергеем понравилась. Спасибо.