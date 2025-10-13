Мои заказы

К Михайловским столбам - из Благовещенска

Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
Экскурсия к Михайловским столбам предлагает уникальную возможность увидеть базальтовые останцы, которым более 100 миллионов лет. Путешественники смогут выбрать один из трёх маршрутов, включая лёгкие и более сложные варианты. На пути
вас ждут захватывающие виды на протоку Глухая и границу с Китаем. Особое внимание привлекает скала «Чёртов палец» высотой 15 метров. Также вы узнаете о древних стоянках человека и культуре Мохэ. В советское время здесь тренировались альпинисты, покоряя каменные пики

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные базальтовые останцы
  • 🗺️ Выбор маршрутов по сложности
  • 🌍 Панорамы Амура и Китая
  • 🗿 Скала «Чёртов палец»
  • 🏞️ История и культура региона
К Михайловским столбам - из Благовещенска© Данил

Что можно увидеть

  • Базальтовые останцы
  • Чёртов палец

Описание экскурсии

Вы выберете один из трёх вариантов маршрута — два лёгких и один более сложный — и мы начнём восхождение.

  • Вы увидите базальтовые останцы, которым около 115 млн лет
  • Подойдёте к «Чёртову пальцу» — скале высотой 15 метров с выразительным силуэтом
  • Узнаете, как в этих местах формировался ландшафт и менялся климат
  • Вспомните о стоянках человека каменного века и динозаврах (хотя их здесь не находили)
  • Обсудите культуру Мохэ и бывшее святилище среди скал
  • Услышите, как в советское время сюда приходили альпинисты, чтобы покорить каменные пики

Организационные детали

  • Поездка проходит на Renault Sandero Stepway
  • Пеший маршрут не очень тяжёлый, но всё равно выбирайте удобную одежду и обувь
  • Можете взять с собой перекус

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Данил
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Данил, я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Елена
13 окт 2025
Все понравилось. Данил очень образованный, грамотный, по уши влюбленный в свой край.
Дата посещения: 9 октября 2025
М
Марина
1 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Данил прекрасный организатор и рассказчик, хорошо водит автомобиль. Любит свое дело. Подстраивается под физические возможности своих клиентов. Получили огромное удовольсвие от путешествия. Всем рекомендуем посетить данную экскурсию с Данилом
Я
Яна
30 сен 2025
Отличная экскурсия, рассказ познавательный, занимательный, уже порекомендовала своим друзьям, на случай путешествия в Благовещенск.
Ольга
Ольга
18 июл 2025
Данил разносторонне образован и диалог с ним интересен. Много новых фактов узнали в поездке с ним. Добродушен и внимателен и мне, как маме с ребёнком, было это важно. Получили подарок - книгу.
Рекомендуем его, однозначно
Е
Елена
12 июл 2025
Отличная экскурсия!

