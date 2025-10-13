Экскурсия к Михайловским столбам предлагает уникальную возможность увидеть базальтовые останцы, которым более 100 миллионов лет. Путешественники смогут выбрать один из трёх маршрутов, включая лёгкие и более сложные варианты. На пути
Описание экскурсии
Вы выберете один из трёх вариантов маршрута — два лёгких и один более сложный — и мы начнём восхождение.
- Вы увидите базальтовые останцы, которым около 115 млн лет
- Подойдёте к «Чёртову пальцу» — скале высотой 15 метров с выразительным силуэтом
- Узнаете, как в этих местах формировался ландшафт и менялся климат
- Вспомните о стоянках человека каменного века и динозаврах (хотя их здесь не находили)
- Обсудите культуру Мохэ и бывшее святилище среди скал
- Услышите, как в советское время сюда приходили альпинисты, чтобы покорить каменные пики
Организационные детали
- Поездка проходит на Renault Sandero Stepway
- Пеший маршрут не очень тяжёлый, но всё равно выбирайте удобную одежду и обувь
- Можете взять с собой перекус
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Данил, я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 окт 2025
Все понравилось. Данил очень образованный, грамотный, по уши влюбленный в свой край.
Дата посещения: 9 октября 2025
М
Марина
1 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Данил прекрасный организатор и рассказчик, хорошо водит автомобиль. Любит свое дело. Подстраивается под физические возможности своих клиентов. Получили огромное удовольсвие от путешествия. Всем рекомендуем посетить данную экскурсию с Данилом
Я
Яна
30 сен 2025
Отличная экскурсия, рассказ познавательный, занимательный, уже порекомендовала своим друзьям, на случай путешествия в Благовещенск.
Ольга
18 июл 2025
Данил разносторонне образован и диалог с ним интересен. Много новых фактов узнали в поездке с ним. Добродушен и внимателен и мне, как маме с ребёнком, было это важно. Получили подарок - книгу.
Рекомендуем его, однозначно
Е
Елена
12 июл 2025
Отличная экскурсия!
