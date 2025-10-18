Эта экскурсия по Благовещенску предлагает уникальную возможность познакомиться с историческим центром города.
Прогулка по набережной реки Амур подарит незабываемые виды, а рассказы о первых поселенцах и развитии региона помогут понять, как формировались отношения России и Китая. Посетители увидят старинные купеческие дома и памятник казакам-первопроходцам. Это путешествие позволит ощутить дух времени и прикоснуться к истории
Прогулка по набережной реки Амур подарит незабываемые виды, а рассказы о первых поселенцах и развитии региона помогут понять, как формировались отношения России и Китая. Посетители увидят старинные купеческие дома и памятник казакам-первопроходцам. Это путешествие позволит ощутить дух времени и прикоснуться к истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Исторический центр города
- 🌉 Виды на реку Амур
- 🏠 Купеческие дома
- 🗿 Памятник казакам
- 🌏 Влияние России и Китая
Что можно увидеть
- Исторический центр
- Набережная реки Амур
- Два моста
- Памятник казакам-первопроходцам
- Купеческие торговые дома
Описание экскурсии
Вы увидите:
- исторический центр
- набережную реки Амур
- два удивительных моста
- памятник казакам-первопроходцем
- купеческие торговые дома
И узнаете:
- как осваивали Амурскую область
- когда в городе гостил Чехов
- сколько метров от Благовещенска до Китая
- что происходило на этих землях в 17–19 веках
- как Россия и Китай влияют друг на друга
Организационные детали
Едем на Renault Sandero Stepway.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Данил, я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
л
людмила
18 окт 2025
Все понравилось. организация экскурсии на высоте,широкий кругозор и грамотность экскурсовода,очень правильная речь и интересный рассказ о развитии города. спасибо,Даниил.
Ольга
5 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Данилу.
Входит в следующие категории Благовещенска
Похожие экскурсии из Благовещенска
Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
27 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни
29 ноя в 08:30
5 дек в 08:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История и культура Благовещенска
Погрузитесь в историю Благовещенска: от первых казаков до современного моста с Китаем. Уникальная экскурсия для всех любителей истории и культуры
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.