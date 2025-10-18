Мои заказы

По Благовещенску - от старых улиц до границы миров

Путешествие по Благовещенску: история, культура и живописные виды. Узнайте о первых поселенцах и развитии Дальнего Востока
Эта экскурсия по Благовещенску предлагает уникальную возможность познакомиться с историческим центром города.

Прогулка по набережной реки Амур подарит незабываемые виды, а рассказы о первых поселенцах и развитии региона помогут понять, как формировались отношения России и Китая. Посетители увидят старинные купеческие дома и памятник казакам-первопроходцам. Это путешествие позволит ощутить дух времени и прикоснуться к истории
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Исторический центр города
  • 🌉 Виды на реку Амур
  • 🏠 Купеческие дома
  • 🗿 Памятник казакам
  • 🌏 Влияние России и Китая
Что можно увидеть

  • Исторический центр
  • Набережная реки Амур
  • Два моста
  • Памятник казакам-первопроходцам
  • Купеческие торговые дома

Описание экскурсии

Вы увидите:

И узнаете:

  • как осваивали Амурскую область
  • когда в городе гостил Чехов
  • сколько метров от Благовещенска до Китая
  • что происходило на этих землях в 17–19 веках
  • как Россия и Китай влияют друг на друга

Организационные детали

Едем на Renault Sandero Stepway.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Данил
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Данил, я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.

Отзывы и рейтинг

л
людмила
18 окт 2025
Все понравилось. организация экскурсии на высоте,широкий кругозор и грамотность экскурсовода,очень правильная речь и интересный рассказ о развитии города. спасибо,Даниил.
Ольга
Ольга
5 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Данилу.

