Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»

Я расскажу вам о непростой и необыкновенной судьбе легендарного князя Андрея. О великой столице, выстроенной князем, и как дела обстояли там в далекие XII-XIII века. Как менялась жизнь и место с течением времени и как возрождалось Боголюбово в современном мире.
Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»
Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»
Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

В двадцати минутах езды от города Владимир, стоит древний город Боголюбово. Даже название уже нам говорит, что место это прекрасно, в любое время года. Это прекрасная загородная прогулка включает в себя: историю и седые легенды, напоминающие рыцарские баллады; прогулку по прекрасному лугу, с видами от которых дух захватывает и конечно древний монастырь с прекрасными белокаменными постройками 12 века. Эта экскурсия для всех кто любит историю, любит архитектуру, любит природу, и просто любит красоту! Важная информация: Мы узнаем почему князя Андрея называли до революции «Первым русским царем». Какое страшное преступление в XII веке произошло в древней башне и как связан Константин Станиславский с Боголюбовским монастырем.

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: Станция Боголюбово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Начинается экскурсия в монастыре
  • И постепенно передвигаемся к храму Покрова на Нерли. Путь проходит через поле
  • Поэтому всегда - удобная обувь
  • Головной убор и вода для питья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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