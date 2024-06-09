Я расскажу вам о непростой и необыкновенной судьбе легендарного князя Андрея. О великой столице, выстроенной князем, и как дела обстояли там в далекие XII-XIII века. Как менялась жизнь и место с течением времени и как возрождалось Боголюбово в современном мире.

Описание экскурсии

В двадцати минутах езды от города Владимир, стоит древний город Боголюбово. Даже название уже нам говорит, что место это прекрасно, в любое время года. Это прекрасная загородная прогулка включает в себя: историю и седые легенды, напоминающие рыцарские баллады; прогулку по прекрасному лугу, с видами от которых дух захватывает и конечно древний монастырь с прекрасными белокаменными постройками 12 века. Эта экскурсия для всех кто любит историю, любит архитектуру, любит природу, и просто любит красоту! Важная информация: Мы узнаем почему князя Андрея называли до революции «Первым русским царем». Какое страшное преступление в XII веке произошло в древней башне и как связан Константин Станиславский с Боголюбовским монастырем.