Боголюбово- одно из очаровательных исторических мест Владимирской земли.
Вы сможете погрузиться в атмосферу времён, когда здесь жил князь Андрей Боголюбский, и посетить действующий женский монастырь. А затем вас ждёт захватывающая экскурсия к храму Покрова на Нерли — одному из самых выдающихся образцов древнерусской архитектуры. Откройте для себя удивительный мир Боголюбово!
Вы сможете погрузиться в атмосферу времён, когда здесь жил князь Андрей Боголюбский, и посетить действующий женский монастырь. А затем вас ждёт захватывающая экскурсия к храму Покрова на Нерли — одному из самых выдающихся образцов древнерусской архитектуры. Откройте для себя удивительный мир Боголюбово!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииБоголюбово — это очаровательный исторический посёлок, который хранит в себе множество тайн прошлого. В XII столетии Владимиро-Суздальское княжество достигло пика своего могущества. Его истоки берут своё начало всего в десяти вёрстах от города Владимира. В тот период княжеством правил Андрей Боголюбский, который основал здесь Рождественский храм и возвёл княжескую резиденцию. В этом благодатном месте он провёл последние годы своей жизни, однако, к великому сожалению, стал жертвой коварного заговора. Боголюбово — это не только живописный уголок, но и место с богатой историей и культурой. Расположенный на высоком берегу реки Нерль, он представляет собой настоящий клад для любителей истории и природы. Здесь вы можете увидеть руины дворца Андрея Боголюбского, построенного в XII веке, и посетить Свято-Боголюбский женский монастырь. А белоснежная церковь Покрова на Нерли, возвышающаяся над заливными лугами, станет истинным украшением вашего путешествия. Вы узнаете, как Боголюбово превратилось в важный стратегический центр Древней Руси и почему этот тихий посёлок до сих пор привлекает путешественников и паломников. Я поведаю вам о культурном и историческом наследии благоверного князя Андрея Боголюбского.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место явления Богородицы князю Андрею Боголюбскому
- Место гибели князя
- Заповедный луг
- Храм Покрова на Нерли
- Храм Рождества Богородицы
- Свято-Боголюбский монастырь
Что не входит в цену
- Транспорт/nличные расходы/nпитание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пос. Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря
Завершение: Железнодорожная станция «Боголюбово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
24 авг 2025
С
Сергей
13 авг 2025
Очень хороший гид
В
Вероника
5 авг 2025
С
Светлана
3 авг 2025
Елена прекрасный экскурсовод! Постоянно на связи до экскурсии, полная информация о месте и времени встречи, а также лучших способах добраться до места. Мы узнали об истории поселка Боголюбово, посетили Свято-Боголюбский
В
Виталий
21 июл 2025
Всё прошло отлично, как говорят, с чувством, с толком, с расстановкой. Всё организационные вопросы экскурсовод Елена решала без проблем. Заказывали индивидуальный формат для двоих. Рекомендую!!!
Л
Людмила
15 июн 2025
Наш гид Елена. Быстро договорились о месте встречи, экскурсия проходила два дня. Первый день-Владимир, второй-Боголюбово, Покрова на Нерли.
В ходе экскурсии погрузила в историю города.
Очень много информации, можно задавать даже самые глупые вопросы.
Рекомендую Елену, с ней вам будет очень комфортно.
В ходе экскурсии погрузила в историю города.
Очень много информации, можно задавать даже самые глупые вопросы.
Рекомендую Елену, с ней вам будет очень комфортно.
А
Алла
12 мар 2025
Это было замечательно. Елена очень увлекательно рассказала об истории монастыря и храма Покрова на Нерли. Время пролетела незаметно. Елена очень увлеченный своей профессией гид. Очень комфортно было слушать ее рассказ. Спасибо. Мы обязательно ещё посетим это место и с Еленой погуляем по Владимиру.
Входит в следующие категории Боголюбово
Похожие экскурсии из Боголюбово
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по княжеским палатам и храмам Боголюбова
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Путешествие в Боголюбово откроет перед вами величие древнерусской архитектуры и историю князя Андрея Боголюбского. Ощутите атмосферу старины
Начало: Возле Боголюбского женского монастыря
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Сегодня в 19:00
Завтра в 12:00
10 400 ₽ за всё до 5 чел.