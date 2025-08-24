Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Боголюбово- одно из очаровательных исторических мест Владимирской земли.



Вы сможете погрузиться в атмосферу времён, когда здесь жил князь Андрей Боголюбский, и посетить действующий женский монастырь. А затем вас ждёт захватывающая экскурсия к храму Покрова на Нерли — одному из самых выдающихся образцов древнерусской архитектуры. Откройте для себя удивительный мир Боголюбово! 5 7 отзывов

Елена Ваш гид в Боголюбово Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 7 отзывов Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком 5950 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии Боголюбово — это очаровательный исторический посёлок, который хранит в себе множество тайн прошлого. В XII столетии Владимиро-Суздальское княжество достигло пика своего могущества. Его истоки берут своё начало всего в десяти вёрстах от города Владимира. В тот период княжеством правил Андрей Боголюбский, который основал здесь Рождественский храм и возвёл княжескую резиденцию. В этом благодатном месте он провёл последние годы своей жизни, однако, к великому сожалению, стал жертвой коварного заговора. Боголюбово — это не только живописный уголок, но и место с богатой историей и культурой. Расположенный на высоком берегу реки Нерль, он представляет собой настоящий клад для любителей истории и природы. Здесь вы можете увидеть руины дворца Андрея Боголюбского, построенного в XII веке, и посетить Свято-Боголюбский женский монастырь. А белоснежная церковь Покрова на Нерли, возвышающаяся над заливными лугами, станет истинным украшением вашего путешествия. Вы узнаете, как Боголюбово превратилось в важный стратегический центр Древней Руси и почему этот тихий посёлок до сих пор привлекает путешественников и паломников. Я поведаю вам о культурном и историческом наследии благоверного князя Андрея Боголюбского.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Место явления Богородицы князю Андрею Боголюбскому

Место гибели князя

Заповедный луг

Храм Покрова на Нерли

Храм Рождества Богородицы

Свято-Боголюбский монастырь Что не входит в цену Транспорт/nличные расходы/nпитание Где начинаем и завершаем? Начало: Пос. Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря Завершение: Железнодорожная станция «Боголюбово» Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.