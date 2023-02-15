Индивидуальная экскурсия по Боровску: космический путь К. Циолковского
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Что вас ожидает:
- Во время экскурсии мы пройдемся улочками
- Которыми ходил местный учитель Циолковский. Заглянем в Текиженский овраг. Увидим здание уездного училища
- Дом следователя Феттера
- Дом Извековых. Узнаем
- Что связывало их с великим ученым. Увидим
- Где жил Константин Эдуардович в Боровске
- Где крестил своих детей
- Где венчался. Помечтаем о небе рядом с памятником К. Циолковскому. Сделаем остановку у бюста Н. Ф. Федорову. Завершим нашу экскурсию у памятника первому космонавту
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Живописные окрестности Боровска запомнились К. Э. Циолковскому на всю жизнь. Немало страниц в автобиографических записках посвятил он воспоминаниям о часах,проведенных в этом удивительном городе.
У вас будет возможность пройтись по улочкам,которыми ходил великий учёный. Увидеть места,где К. Э. Циолковский жил,писал свои труды, проводил свободное время,катался на коньках.
В любой день и удобное для вас время.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Боровск, ул. Урицкого 15. Храм Преображения СпасаЗавершение: Коммунистическая 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день и удобное для вас время.Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная. Но можно провести ее на вашем авто.
- Важно:
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь, возьмите с собой фотоаппарат
- В летний период не забудьте головной убор, бутылочку с водой, зонт
- В зимний период одевайтесь теплее, можно взять термос с горячим чаем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей Козиков
15 фев 2023
Мы с семьёй посещали старинный город Боровск ранее. Но в этот раз решили вместе с экскурсоводом. И так как все достопримечательности до этого уже видели, мы выбрали тематическую экскурсию. С выбором экскурсовода и темы не ошиблись!!! Экскурсию,которую провела нам Юлия, была очень интересная. Мы многое узнали и увидели. Прошли маршрутом,которым не водят обычно туристов. Боровск открылся нам совсем с другой стороны.
Рекомендуем экскурсию "Боровский путь К Циолковского"!!!
Рекомендуем экскурсию "Боровский путь К Циолковского"!!!
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