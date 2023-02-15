Живописные окрестности Боровска запомнились К. Э. Циолковскому на всю жизнь. Немало страниц в автобиографических записках посвятил он воспоминаниям о часах,проведенных в этом удивительном городе.

У вас будет возможность пройтись по улочкам,которыми ходил великий учёный. Увидеть места,где К. Э. Циолковский жил,писал свои труды, проводил свободное время,катался на коньках.