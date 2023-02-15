Боровск - город космической мечты или боровский путь К. Циолковского

Индивидуальная экскурсия по Боровску: космический путь К. Циолковского

5
1 отзыв
Описание
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Боровск - город космической мечты или боровский путь К. Циолковского
Боровск - город космической мечты или боровский путь К. Циолковского
Боровск - город космической мечты или боровский путь К. Циолковского
Боровск - город космической мечты или боровский путь К. Циолковского
Боровск - город космической мечты или боровский путь К. Циолковского
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Что вас ожидает:

  • Во время экскурсии мы пройдемся улочками
  • Которыми ходил местный учитель Циолковский. Заглянем в Текиженский овраг. Увидим здание уездного училища
  • Дом следователя Феттера
  • Дом Извековых. Узнаем
  • Что связывало их с великим ученым. Увидим
  • Где жил Константин Эдуардович в Боровске
  • Где крестил своих детей
  • Где венчался. Помечтаем о небе рядом с памятником К. Циолковскому. Сделаем остановку у бюста Н. Ф. Федорову. Завершим нашу экскурсию у памятника первому космонавту
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Живописные окрестности Боровска запомнились К. Э. Циолковскому на всю жизнь. Немало страниц в автобиографических записках посвятил он воспоминаниям о часах,проведенных в этом удивительном городе.
У вас будет возможность пройтись по улочкам,которыми ходил великий учёный. Увидеть места,где К. Э. Циолковский жил,писал свои труды, проводил свободное время,катался на коньках.

В любой день и удобное для вас время.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Боровск, ул. Урицкого 15. Храм Преображения Спаса
Завершение: Коммунистическая 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и удобное для вас время.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная. Но можно провести ее на вашем авто.
  • Важно:
  • Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь, возьмите с собой фотоаппарат
  • В летний период не забудьте головной убор, бутылочку с водой, зонт
  • В зимний период одевайтесь теплее, можно взять термос с горячим чаем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
15 фев 2023
Мы с семьёй посещали старинный город Боровск ранее. Но в этот раз решили вместе с экскурсоводом. И так как все достопримечательности до этого уже видели, мы выбрали тематическую экскурсию. С выбором экскурсовода и темы не ошиблись!!! Экскурсию,которую провела нам Юлия, была очень интересная. Мы многое узнали и увидели. Прошли маршрутом,которым не водят обычно туристов. Боровск открылся нам совсем с другой стороны.
Рекомендуем экскурсию "Боровский путь К Циолковского"!!!

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