Индивидуальная 4 часа 25 отзывов Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности Начало: В центре Боровска 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 149 отзывов Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы Начало: Ул. Советская 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 77 отзывов Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с погружением в эпохи Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками Начало: На Советской улице от 3 333 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 141 отзыв Боровск: история и легенды древнего города Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова Начало: В районе городища от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города Начало: На Коммунистической улице 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле) Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами Начало: Ул. Советская 5 2 700 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 13 отзывов Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами Начало: На торговой площади Боровска Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00 1 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Прогулка по старинному Боровску - индивидуальная экскурсия Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Боровску. Узнайте его тайны, легенды и историю, посетите памятники и храмы Начало: Ул. Советская 5 Расписание: В любой день и любое удобное время. 3 000 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Популярное предложение Необычный Боровск: индивидуальная экскурсия по историческим местам и современным проектам Погрузитесь в атмосферу Боровска: древние городища, купеческие улицы, фрески, проект «Параллельный город» и чаепитие с ароматными травами Начало: Город Боровск, улица Советская,5 Расписание: вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Боровск - город космической мечты. Экскурсия с посещением дома-самолета Прогуляйтесь по улочкам Боровска, где жил Циолковский, и посетите уникальный дом-самолет. Узнайте историю авиации и насладитесь атмосферой города Начало: Боровск, ул. Урицкого 15. Храм Преображения Спаса 2 600 ₽ за всё до 20 чел.

Индивидуальная 1 час Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске Погрузитесь в историю вычислительной техники в музее компьютеров в Боровске. Узнайте, как громоздкие машины стали компактными устройствами Начало: В центре Боровска 2 600 ₽ за всё до 6 чел.