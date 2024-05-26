Индивидуальная 4 часа 25 отзывов Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто) Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности Начало: В центре Боровска 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 149 отзывов Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы Начало: Ул. Советская 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 77 отзывов Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с погружением в эпохи Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками Начало: На Советской улице от 3 333 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 141 отзыв Боровск: история и легенды древнего города Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова Начало: В районе городища от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города Начало: На Коммунистической улице 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле) Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами Начало: Ул. Советская 5 2 700 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Прогулка по старинному Боровску - индивидуальная экскурсия Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Боровску. Узнайте его тайны, легенды и историю, посетите памятники и храмы Начало: Ул. Советская 5 Расписание: В любой день и любое удобное время. 3 000 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Популярное предложение Необычный Боровск: индивидуальная экскурсия по историческим местам и современным проектам Погрузитесь в атмосферу Боровска: древние городища, купеческие улицы, фрески, проект «Параллельный город» и чаепитие с ароматными травами Начало: Город Боровск, улица Советская,5 Расписание: вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура Погрузитесь в историю старообрядческого Боровска! Узнайте о судьбе Аввакума и боярыни Морозовой, посетите уникальные храмы и исторические места Начало: Город Боровск, улица Коммунистическая,63 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов По Боровску с местным жителем: история и культура Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска с местным жителем. Откройте для себя уникальные панорамы, исторические памятники и современные арт-объекты Начало: Боровск, ул. Советская, д. 5 2 600 ₽ за всё до 42 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по историческим местам Боровска Познакомьтесь с героической историей Боровска и насладитесь видами старинной купеческой застройки XVIII-XIX веков на индивидуальной экскурсии Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 5 отзывов «История Боровского края». Обзорная экскурсия На высоких берегах реки Протвы стоит старинный Боровск с величественными храмами. Удивительная история города и его жителей, стоявших на страже Москвы Начало: Ул. Советская 5 Расписание: В любой день и любое удобное для вас время. 3 750 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов «Боровск-русская провинция». Обзорная экскурсия по городу Загляните в уютный уголок России. Благовещенский собор, храм Преображения Спаса, «кружевной дом» и древнее городище ждут вас. Уникальные места на каждом шагу Начало: Советская 5 Расписание: В любой день и любое удобное время. 2 400 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая 🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Боровск - город космической мечты. Экскурсия с посещением дома-самолета Прогуляйтесь по улочкам Боровска, где жил Циолковский, и посетите уникальный дом-самолет. Узнайте историю авиации и насладитесь атмосферой города Начало: Боровск, ул. Урицкого 15. Храм Преображения Спаса 2 600 ₽ за всё до 20 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 2 отзыва Два душевных города: Боровск и Малоярославец Погрузитесь в атмосферу провинции, узнав о переплетении историй Боровска и Малоярославца. Вас ждут природные пейзажи, памятники архитектуры и старинные храмы Начало: Боровск, ул Советская 5 Расписание: В любой день и удобное для вас время 4 400 ₽ за всё до 45 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Боровск православный: индивидуальная экскурсия по храмам Погрузитесь в историю Боровска, посетив его величественные храмы и Свято-Пафнутьев монастырь. Узнайте о прошлом и настоящем православных святынь Начало: Боровск, пл. Ленина 1 Расписание: В любой день и любое удобное для вас время 3 750 ₽ за всё до 45 чел.

Индивидуальная 4 часа Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов Откройте для себя Боровск: от купеческих усадеб до древнего монастыря. Уникальная экскурсия с посещением ключевых достопримечательностей города Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4.5 часа Страницы истории Боровска и Обнинска: индивидуальная экскурсия Погружение в историю двух городов: Боровска с его храмами и купцами, и Обнинска - города ученых и мирного атома. Удобный маршрут на вашем авто или с арендой Начало: Боровск, ул Советская. 5 Расписание: В любой день и удобное для вас время. 4 400 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайны древнего бора Начало: Ул. 1 Мая, остановка у ФОК «Звезда» Расписание: С 15 мая по 30 августа. 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Необычным маршрутом по Боровску: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с удивительной историей Боровска, пройдите через сосновый бор, полюбуйтесь красивыми видами и старинными храмами, покормите уточек Начало: Боровск, Советская. 5 Расписание: В любой день и удобное для вас время 2 500 ₽ за всё до 20 чел.